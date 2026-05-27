Những ngày cuối tháng 5, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngoài trời nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Không chỉ những người ngồi trên xe mệt mỏi, ô tô cũng phải hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt hơn bình thường, đặc biệt là lốp xe - bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường nóng bỏng.

Một chiếc xe tải bị nổ lốp giữa đường cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Thực tế, thời gian gần đây đã xuất hiện không ít vụ ô tô gặp sự cố nổ lốp khi đang lưu thông giữa thời tiết nắng nóng. Có thể kể tới như vụ ô tô con nổ lốp trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết rồi tự đâm vào hộ lan; hay xe container nổ lốp trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn qua tỉnh Quảng Trị xảy ra mới đây.

Trước tình trạng này, Cục CSGT cũng vừa phát đi cảnh báo với các tài xế và đơn vị vận tải về nguy cơ nổ lốp trong điều kiện nắng nóng kéo dài, nhất là trên các tuyến cao tốc.

(Vụ nổ lốp xe tải xảy ra trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Video: HP O&M)

Theo đại diện Cục CSGT, nhiệt độ mặt đường tăng cao kết hợp với ma sát lớn khi xe chạy tốc độ cao khiến áp suất bên trong lốp tăng nhanh, làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, mất lái và tai nạn nghiêm trọng.

Để hạn chế rủi ro trên đường, Cục CSGT khuyến cáo tài xế cần kiểm tra kỹ độ mòn, áp suất và các dấu hiệu nứt, phồng của lốp trước khi xuất phát. Những lốp đã xuống cấp hoặc quá hạn sử dụng cần được thay thế kịp thời.

Anh Nguyễn Đức Thi trực tiếp kiểm tra lốp của một chiếc xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Chia sẻ với VietNamNet dưới góc độ kỹ thuật, anh Nguyễn Đức Thi - Giám đốc chuỗi cửa hàng Thi Lốp cho biết, lốp xe cần được kiểm tra định kỳ, đặc biệt trong mùa nắng nóng, bởi đây là bộ phận chịu tải lớn và tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, có thể lên tới 70-80 độ C.

Theo anh Thi, nắng nóng gay gắt dù không phải nguyên nhân duy nhất khiến lốp phát nổ, nhưng lại là “chất xúc tác” khiến các vấn đề tiềm ẩn của lốp xe trở nên nguy hiểm hơn.

“Lốp xe giống như quả bóng chịu áp lực liên tục. Khi nhiệt độ mặt đường quá cao, không khí bên trong lốp giãn nở mạnh hơn. Nếu lốp đã cũ, non hơi hoặc đi vào đoạn đường xấu, chở quá tải... thì nguy cơ nổ sẽ tăng rất nhanh”, anh Thi nói với VietNamNet.

Theo vị chuyên gia, nhiều vụ tai nạn gần đây xuất phát từ việc lốp quá mòn, rạn nứt hoặc xuống cấp nhưng không được phát hiện kịp thời. Sự cố nổ lốp thường xảy ra bất ngờ, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu chủ xe chú ý kiểm tra và bảo dưỡng đúng cách.

Lốp xe cần được chăm sóc định kỳ tại những cơ sở uy tín. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo đó, anh Thi đưa ra 4 khuyến cáo quan trọng cho chủ xe khi phải di chuyển dưới trời nắng nóng:

- Duy trì áp suất lốp đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất: Trong thời tiết nắng nóng, nhiệt độ mặt đường có thể lên tới 60 độ C, khiến áp suất trong lốp tăng nhanh. Nếu bơm quá căng, lốp dễ giảm độ bám và tăng nguy cơ nổ; ngược lại, lốp non hơi sẽ sinh nhiệt lớn do ma sát tăng cao.

- Kiểm tra kỹ bề mặt lốp: Chủ xe cần thường xuyên kiểm tra tình trạng lốp để phát hiện các dấu hiệu như nứt, phồng, bong tróc hoặc mòn gai. Thông thường, lốp nên thay sau khoảng 40.000-50.000 km hoặc 5-6 năm sử dụng, nhưng có thể phải thay sớm hơn nếu thường xuyên chạy trong điều kiện nắng nóng hoặc đường xấu.

- Không chở quá tải hoặc tốc độ cao liên tục: Khi xe thường xuyên chở quá tải hoặc chạy tốc độ cao liên tục trong mùa hè, nhiệt lượng và áp lực dồn lên lốp sẽ tăng mạnh, đặc biệt nguy hiểm khi vào cua hoặc đi cao tốc.

- Không "ham rẻ" thay lốp lướt, lốp kém chất lượng: Anh Thi cho rằng, trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều lốp được quảng cáo là "dùng lướt" với giá siêu rẻ. Những lốp này đa số là lốp đã hỏng và được làm lại, dập date khá tinh vi. Tuy nhiên rất nhanh xuống cấp và tiềm ẩn nguy cơ trục trặc khi sử dụng. Do đó, chủ xe không nên ham rẻ để mua những loại lốp như vậy.

Nhiều chiếc lốp bị "phù phép" dập lại date để bán ra thị trường. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ngoài các khuyến cáo trên, anh Nguyễn Đức Thi cho rằng, trong mùa nắng nóng, tài xế nên hình thành một số thói quen để giảm nguy cơ nổ lốp như chăm sóc lốp định kỳ (kiểm tra áp suất, cân bằng động, cân chỉnh thước lái, góc bánh xe...). Tài xế nên cho xe nghỉ định kỳ trong các chuyến đi dài để lốp có thời gian hạ nhiệt, đồng thời kiểm tra lốp dự phòng, trang bị bơm điện và nắm được kỹ năng thay lốp cơ bản để xử lý tình huống khẩn cấp.

Đặc biệt, chuyên gia này khuyên tài xế không nên chủ quan với các dấu hiệu bất thường như xe rung nhẹ, vô-lăng lệch hoặc phát ra tiếng ù từ bánh xe. Bởi, đó có thể là cảnh báo lốp đang gặp vấn đề, nếu cố chạy tiếp trên cao tốc thì hậu quả rất khó lường.

Cuối cùng, anh Nguyễn Đức Thi đưa ra lời khuyên cho các chủ xe nên thay lốp định kỳ theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất. Đồng thời, nên chọn đơn vị cung cấp uy tín, không thay hàng trôi nổi lốp đã bị làm lại date vì có thể "tiền mất tật mang".

Giữa thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, một bộ lốp được chăm sóc đúng cách không chỉ giúp xe vận hành ổn định hơn mà còn có thể quyết định sự an toàn của cả hành trình.

