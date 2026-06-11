Với phần lớn người dùng ô tô tại Việt Nam, lốp xe thường chỉ được quan tâm khi cán đinh, xì hơi hoặc đến kỳ đăng kiểm. Thế nhưng, ít ai nhận ra rằng hệ dẫn động, bộ phận âm thầm truyền sức mạnh từ động cơ xuống mặt đường mới là yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ mòn lốp cũng như mức tiêu thụ nhiên liệu, từ đó tác động không nhỏ tới chi phí sử dụng xe.

Hệ dẫn động ảnh hưởng trực tiếp đến độ mòn lốp

Tùy thuộc vào việc chiếc xe của bạn sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD), cầu sau (RWD) hay bốn bánh toàn thời gian (AWD), các lốp xe sẽ phải chịu tải trọng và lực kéo rất khác nhau.

Lốp trước của các xe dẫn động cầu trước thường mòn gấp 2-3 lần lốp sau. Ảnh: TMV

Trên các dòng xe phổ thông dẫn động cầu trước (FWD) phổ biến tại đô thị Việt Nam, hai lốp trước vừa phải làm nhiệm vụ dẫn hướng, vừa chịu lực kéo chính và gánh thêm trọng lượng của khối động cơ. Chính vì vậy, lốp trước thường mòn nhanh gấp 2-3 lần so với lốp sau, đặc biệt nếu xe thường xuyên di chuyển trong điều kiện tắc đường, dừng - chạy liên tục.

Ngược lại, các mẫu xe sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) có lợi thế phân bổ lực kéo đều hơn cho cả bốn bánh. Tuy nhiên, điều này cũng kéo theo một "cái giá" khác. Hệ thống AWD liên tục truyền lực để tối ưu khả năng tăng tốc và vào cua, khiến ma sát xuất hiện thường xuyên trên toàn bộ lốp. Kết quả là bề mặt gai lốp bị bào mòn nhanh hơn so với xe chỉ dẫn động một cầu.

Tình trạng này còn rõ rệt hơn trên các dòng xe tải và xe thương mại hạng nặng. Động cơ hiện đại thường tạo ra mô-men xoắn lớn ngay từ vòng tua thấp nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng khi đề-pa hoặc chở nặng, lực kéo lớn truyền đột ngột xuống mặt đường lại trở thành “kẻ giấu mặt” khiến lốp nhanh xuống cấp theo thời gian.

Cấu tạo cơ khí khiến các phiên bản hai cầu luôn tốn nhiên liệu hơn phiên bản một cầu. Ảnh: Ngô Minh

Không chỉ làm lốp mòn nhanh, các hệ dẫn động bốn bánh còn có cấu trúc cơ khí phức tạp hơn với nhiều trục các-đăng, vi sai và khớp nối. Trọng lượng bản thân xe tăng lên, cộng thêm tổn hao năng lượng trong quá trình truyền lực, buộc động cơ phải làm việc nặng nề hơn. Đây là lý do vì sao, với cùng một mẫu xe, phiên bản hai cầu thường tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn so với bản một cầu.

Lốp xe và hệ truyền động: Mối quan hệ hai chiều

Hệ truyền động làm mòn lốp xe nhưng một bộ lốp xuống cấp cũng sẽ quay lại làm giảm hiệu suất của xe. Khi lốp mòn không đều, lực cản lăn tăng lên, buộc hệ truyền động phải tiêu hao thêm nhiên liệu chỉ để duy trì cùng một tốc độ.

Đáng lo ngại hơn, việc sử dụng lốp non hơi không chỉ khiến xe tốn xăng và quãng đường phanh dài hơn, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Trong điều kiện nắng nóng gay gắt, lốp non dễ tích nhiệt, dẫn tới tách lớp gai hoặc thậm chí nổ lốp khi chạy ở tốc độ cao.

Người lái nên duy trì các thói quen chăm sóc lốp xe, bắt đầu bằng việc duy trì áp suất lốp ổn định. Ảnh: Michelin

Để hạn chế tác động tiêu cực từ hệ dẫn động, người lái nên hình thành thói quen chăm sóc lốp đúng cách. Trước hết, hãy duy trì áp suất lốp đúng tiêu chuẩn, kiểm tra ít nhất hai tuần một lần và tuân thủ thông số do nhà sản xuất khuyến nghị (thường dán ở bệ cửa xe).

Bên cạnh đó, việc đảo lốp định kỳ sau mỗi 8.000-10.000 km là cần thiết để giảm tình trạng mòn lệch giữa các bánh. Cân chỉnh thước lái cũng nên được thực hiện tối thiểu mỗi năm một lần hoặc sau khi xe va chạm mạnh, nhằm giảm lực cản lăn không cần thiết và bảo vệ toàn bộ hệ thống truyền động.

Quan tâm đúng mức đến lốp xe không chỉ giúp xe vận hành êm ái, an toàn hơn mà còn là cách hiệu quả để tiết kiệm chi phí sử dụng trong dài hạn.

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