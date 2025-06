Ngày 16/6, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 đã bàn giao người, phương tiện và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ một tài xế dương tính với ma túy, mang theo 2 gói ''bột lạ".

Trước đó, rạng sáng 15/6, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 do Thiếu tá Đinh Xuân Thành làm tổ trưởng, nhận được tin báo về trường hợp tài xế điều khiển taxi mang BKS 30F-326.XX có biểu hiện bất thường.

Tổ CSGT đã triển khai phương án dừng xe, kiểm soát phương tiện tại Km 458 + 200 trên cao tốc QL45 – Nghi Sơn – Diễn Châu – Bãi Vọt.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện 2 gói bột "lạ" được tài xế mang theo. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định tài xế là Nguyễn Văn Đ. (SN 1997, trú tại Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội). Kết quả test nhanh cho thấy tài xế Đ. dương tính với ma túy loại ketamin.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện 2 gói bột màu trắng nghi là ma túy.

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ và niêm phong phương tiện cùng các tang vật liên quan, đồng thời bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An.