Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch triển khai tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thời gian triển khai tháng cao điểm diễn ra từ 15/5 - 15/6.

Bộ Y tế thành lập 15 tổ kiểm tra đột xuất, tập trung vào các lĩnh vực: dược phẩm, mỹ phẩm, y dược cổ truyền, sữa, thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế.

Cục Quản lý dược thành lập 5 tổ kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và mỹ phẩm; Cục Y, Dược cổ truyền thành lập 2 tổ kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh, khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; Cục An toàn thực phẩm thành lập 5 tổ kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa và thực phẩm chức năng; Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế thành lập 3 tổ kiểm tra các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị y tế.

Bộ Y tế cũng đề nghị các sở y tế tham mưu UBND tỉnh, thành phố thành lập đoàn kiểm tra tại địa phương. Hoạt động kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản và quảng cáo các sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế.

Kiểm tra việc tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý ngành y tế trong hoạt động quảng cáo

Ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, lưu trữ, một trong những nội dung Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra là hoạt động quảng cáo thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng, trong đó kiểm tra việc tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý của ngành y tế trong hoạt động quảng cáo, từ đó chấn chỉnh, xử lý đối với các hoạt động quảng cáo sai sự thật, quảng cáo quá mức.

Tang vật trong đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá. Ảnh: N.B

Bộ Y tế yêu cầu các nhà khoa học, nhà quản lý ngành y tế ký cam kết không quảng cáo, giới thiệu các thông tin sai lệch, thiếu cơ sở, căn cứ khoa học, phóng đại tính năng, công dụng của sản phẩm khi chưa xác minh kỹ các tài liệu pháp lý liên quan đến sản phẩm.

Các cá nhân này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có hành vi quảng cáo gian dối.

Bộ Y tế cũng đề nghị tăng cường công tác thông tin, truyền thông, trong đó, phát động phong trào toàn dân tố giác hàng giả qua báo chí, mạng xã hội.

Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu người đứng đầu các đơn vị (Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục An toàn thực phẩm, Cục Hạ tầng & Thiết bị y tế, sở y tế các địa phương) quán triệt đến cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm trách nhiệm thi hành công vụ và đạo đức nghề nghiệp trong việc thi hành nhiệm vụ.

"Nghiêm cấm việc lợi dụng để tham ô, tham nhũng và lợi ích nhóm; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có vi phạm", yêu cầu của Bộ Y tế đưa ra.

Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng phát hiện, xử lý hơn 34.000 vụ vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trong đó có trên 1.100 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Nhiều đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả, thực phẩm (trong đó có thực phẩm chức năng) giả, thuốc giả... quy mô lớn bị phát hiện gây bức xúc trong dư luận.

Mới đây, Công an TP Hà Nội thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả do dược sĩ Phạm Ngọc Tiến và vợ cầm đầu. Cách đây hơn 1 tháng, công an Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả, thuốc chữa xương khớp giả, thu lời bất chính gần 200 tỷ đồng.

Đầu tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đường dây này đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại, doanh thu gần 500 tỷ đồng...