Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành Quy định 05-QĐ/BCĐTW về Mô hình liên thông số thống nhất, hiệu quả và quản trị dựa trên dữ liệu trong hệ thống chính trị (gọi tắt là mô hình).

Mục tiêu tổng quát của quy định là kiến tạo không gian số quốc gia thống nhất để tái cấu trúc căn bản, toàn diện phương thức vận hành của hệ thống chính trị, chuyển từ phương thức quản trị truyền thống sang quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Thay đổi tư duy và phương thức quản trị, làm cơ sở xây dựng Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số, hướng tới hệ thống quản trị minh bạch, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Việc triển khai mô hình liên thông số thống nhất, hiệu quả và quản trị dựa trên dữ liệu trong hệ thống chính trị là yêu cầu cấp thiết để phục vụ hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao năng lực quản trị quốc gia.

Mô hình sẽ được áp dụng thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, bao gồm các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội từ Trung ương đến địa phương. Việc áp dụng tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo lộ trình phù hợp do Ban Chỉ đạo Trung ương hướng dẫn.

Quy định mới cũng nêu rõ, việc xây dựng, triển khai, vận hành và đánh giá mô hình phải tuân thủ nghiêm ngặt 7 nguyên tắc cốt lõi, chuyển từ tư duy “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển”, gồm: Quản trị dựa trên kết quả; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực; vận hành thông minh và tự động hóa trên cơ sở ưu tiên ứng dụng Trí tuệ nhân tạo; Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trên nền tảng số; Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất; Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng là yêu cầu tiên quyết, xuyên suốt; Thúc đẩy phát triển dữ liệu mở, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và đổi mới sáng tạo. Các nguyên tắc của mô hình có sự gắn bó chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau, tạo thành một tổng thể thống nhất.

Được xây dựng theo kiến trúc tổng thể 4 lớp, mô hình bảo đảm tính nhất quán, khả năng mở rộng, an toàn, an ninh mạng. Trong đó: Lớp 1- Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung, là lớp nền tảng vật lý và logic, cung cấp các tài nguyên cơ bản và kết nối an toàn cho toàn hệ thống chính trị.

Lớp 2- Dữ liệu và nền tảng lõi, là lớp trung tâm có vai trò quan trọng của mô hình, nơi dữ liệu được tạo ra, lưu trữ, chia sẻ và xử lý thành tri thức. Dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu phải được chuẩn hóa, bảo đảm nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống”.

Lớp 3 - Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung, lớp này bao gồm các hệ thống ứng dụng, nền tảng số phục vụ các nghiệp vụ chung, xuyên suốt trong toàn hệ thống chính trị, được xây dựng trên nguyên tắc dùng chung để tránh trùng lặp, lãng phí.

Lớp 4 - Kênh tương tác và đo lường hiệu quả, là lớp giao diện, nơi người dùng (cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp) tương tác với hệ thống và là nơi hiệu quả của toàn bộ mô hình được đo lường.

Sự phân lớp này giúp phân định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và bảo đảm các thành phần có thể được phát triển độc lập nhưng vẫn tương thích và kết nối chặt chẽ với nhau; trong đó dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đóng vai trò hạt nhân trung tâm, kết nối và vận hành xuyên suốt toàn bộ hệ thống.

Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu cho hay, kiến trúc này tạo ra một chu trình khép kín: Dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu được Nền tảng AI xử lý thành thông tin và tri thức. Tri thức này được trực quan hóa trên các Dashboard để lãnh đạo chỉ đạo, điều hành. Hiệu quả của các chỉ đạo này được đo lường bằng Khung KPIs, qua đó hiện thực hóa nguyên tắc quản trị dựa trên kết quả.