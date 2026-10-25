Bất động sản tuần qua nổi bật với tin tức về 15 lô đất đấu giá ở Hà Tĩnh giảm giá hàng tỷ đồng; Người phụ nữ khởi kiện vì bị từ chối tách 400m2 đất ở thành 4 thửa; Bộ Xây dựng nói về việc xây nhà riêng lẻ bị phạt vì không báo khởi công.

Bị từ chối tách 400m2 đất ở thành 4 thửa, người phụ nữ kiện văn phòng đăng ký đất đai

Theo trình bày của bà C. (ngụ tỉnh Lào Cai), gia đình bà đang sử dụng thửa đất có diện tích 400m2 tại địa phương. Thửa đất này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1999 cho hộ gia đình bà C. Đến năm 2022, giấy chứng nhận được cấp đổi, mục đích sử dụng được xác định là đất ở tại đô thị.

Do các con đã trưởng thành, lập gia đình riêng, vợ chồng bà C. có nguyện vọng chia thửa đất thành bốn phần, mỗi phần 100m2, để tặng cho các con. Đầu tháng 10/2022, bà C. nộp hồ sơ đề nghị tách thửa tại Văn phòng đăng ký đất đai D.

Tuy nhiên, trong tháng 10/2022, cơ quan này ban hành văn bản trả lại hồ sơ cho bà C. với lý do thửa đất không đủ điều kiện tách thửa.

Không đồng ý với quyết định trên, bà C. khởi kiện, yêu cầu Tòa án buộc Văn phòng đăng ký đất đai D. thực hiện thủ tục tách thửa đất của gia đình bà thành bốn thửa, gồm một thửa mang tên bà và ba thửa mang tên các con.

Bộ Xây dựng nói về việc xây nhà riêng lẻ ở Hà Nội bị phạt vì không báo khởi công

Theo phản ánh của một công dân ở xã Hưng Đạo, TP Hà Nội, trong quá trình xây nhà, người này cho biết được UBND xã yêu cầu thông báo khởi công công trình.

Dù đã giải trình và viện dẫn quy định pháp luật, công dân cho biết UBND xã vẫn xác định có hành vi vi phạm và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào tháng 6/2026.

Quy định về thông báo khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ được quy định tại Điều 43 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Cụ thể, công dân viện dẫn Điều 94 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15, trong đó khoản 2, khoản 3 Điều 43, Điều 71 và các khoản 3, 4, 5 Điều 95 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Theo quy định trên, công dân hiểu rằng kể từ ngày 1/1/2026, công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp phải gửi thông báo khởi công xây dựng.

Từ vụ việc này, công dân đề nghị cơ quan chức năng làm rõ cách hiểu, áp dụng quy định về thông báo khởi công đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân; đồng thời kiểm tra việc thực thi pháp luật tại địa phương và xem xét tính phù hợp của quyết định xử phạt đã ban hành.

Giảm giá hàng tỷ đồng, đưa 15 lô đất nông thôn ở Hà Tĩnh ra đấu giá lần 3

Ngày 20/10, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại vùng Lối Vại, thôn Thạch Vĩnh (thôn Vĩnh An cũ). So với lần đấu giá đầu tiên, giá khởi điểm các lô đất được điều chỉnh giảm mạnh.

Trong đó, 13 lô có diện tích 200m² được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 2 tỷ đồng/lô, giảm hơn 1 tỷ đồng so với mức 3,096 tỷ đồng/lô trước đây. Tiền đặt trước là 600 triệu đồng/lô, bước giá 100 triệu đồng.

Hai lô đất còn lại cũng được điều chỉnh giảm giá đáng kể. Trong đó, lô L-01 rộng 245,8m² có giá khởi điểm mới hơn 2,9 tỷ đồng, trong khi mức giá lần đầu là hơn 5,3 tỷ đồng, tức giảm khoảng 2,4 tỷ đồng. Lô L-15 rộng 235,2m² có giá khởi điểm mới hơn 2,8 tỷ đồng, giảm hơn 1,5 tỷ đồng so với mức giá lần đầu hơn 4,3 tỷ đồng.

Bóc tách chi phí cấu thành giá nhà: Chủ đầu tư còn dư địa giảm giá?

Theo TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, giá bất động sản được hình thành từ nhiều nhóm chi phí, đồng thời chịu tác động của thương hiệu chủ đầu tư, kỳ vọng lợi nhuận và hoạt động đầu cơ.

Giá bán chịu tác động của nhiều yếu tố, có thể chia thành bốn nhóm chính, gồm giá thành sản phẩm (chi phí đầu vào), giá trị thương hiệu (uy tín chủ đầu tư, thiết kế, tiến độ dự án), chi phí phát sinh do trượt giá và mức lợi nhuận doanh nghiệp kỳ vọng.

Cơ cấu hình thành giá bất động sản. Đồ họa: Hồng Khanh

Đáng chú ý, giá giao dịch thực tế có thể cao hơn giá bán ban đầu do hoạt động mua đi bán lại của đầu cơ. Nhà đầu tư thường kỳ vọng lợi nhuận cao hơn lãi suất ngân hàng cộng với tỷ lệ lạm phát, đi kèm yếu tố tâm lý kỳ vọng tăng giá.

Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho rằng việc điều chỉnh giá bất động sản trước hết phụ thuộc vào quyết định của chính các doanh nghiệp, chủ đầu tư. Doanh nghiệp cần thay đổi tư duy đầu tư, kinh doanh, tập trung vào ba hướng chính.

Chung cư Keangnam sau 15 năm bàn giao, có căn rao bán gần 20 tỷ đồng

Dự án Keangnam Hanoi Landmark Tower được khởi công năm 2007, do Tập đoàn Keangnam Enterprises của Hàn Quốc đầu tư. Tổ hợp nằm trên đường Phạm Hùng, gồm hai tòa căn hộ chung cư cao 48 tầng và tháp Landmark 72 cao 72 tầng.

Ngay từ khi mở bán, căn hộ Keangnam đã được định vị ở phân khúc cao cấp với mức giá khoảng 3.000 USD/m2 vào năm 2010. Diện tích căn hộ phổ biến từ 107m2-156m2. Một số căn diện tích lớn lên tới hơn 200m2. Căn hộ được giới thiệu có thiết kế hiện đại và hệ thống tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo khảo sát thị trường, căn hộ tại đây đang được rao bán với giá khoảng 82-105 triệu đồng/m2. Giá bán phụ thuộc vào diện tích, tầng, hướng nhìn và chất lượng nội thất. Với các căn diện tích lớn, giá rao bán cao hơn. Căn 206m2, thiết kế 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh, được chào bán 18-19,5 tỷ đồng.