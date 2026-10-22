Có thửa đất nông nghiệp bám đường tỉnh, nằm trong khu vực được quy hoạch là đất ở nông thôn, người dân muốn chuyển mục đích sử dụng sang đất ở nhưng băn khoăn phần hành lang an toàn đường bộ có được chuyển đổi hay không.

Một công dân phản ánh có thửa đất nông nghiệp nằm giáp đường tỉnh. Theo tìm hiểu, thửa đất này thuộc quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung là đất ở nông thôn.

Có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, công dân đặt câu hỏi: Phần đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ không được phép chuyển mục đích sử dụng là bao nhiêu mét?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc sử dụng đất xây dựng các công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn đã được quy định tại Điều 210 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 97 Nghị định số 102/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Việc chuyển đất nông nghiệp sang đất ở phải căn cứ quy hoạch và các quy định pháp luật liên quan. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Đối với căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Bộ dẫn khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024, được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 2024.

Theo đó, cơ quan, người có thẩm quyền căn cứ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để xem xét cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng viện dẫn khoản 1 Điều 14 và khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định các nội dung liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất… UBND cấp tỉnh đồng thời quyết định việc phân cấp, ủy quyền cho cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện phù hợp với quy định.

Địa phương cũng quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, để tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền.