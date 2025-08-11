Ngoại tệ trao tay, không lo phí chuyển

Thấu hiểu tâm tư khách hàng phải chi trả các khoản phí khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền quốc tế, đặc biệt với các khoản tiền lớn phục vụ cho du học, chữa bệnh…, KienlongBank đã thực hiện chương trình “Ngoại tệ trao tay - Không lo phí chuyển”.

Theo đó, từ 1/7/2025, khách hàng cá nhân mua ngoại tệ tại KienlongBank để chuyển tiền quốc tế sẽ được miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền, cụ thể:

- Đối với khách hàng ưu tiên: Chỉ cần mua ngoại tệ tại KienlongBank được tự động áp dụng ưu đãi miễn phí, không kèm thêm bất kỳ điều kiện nào.

- Đối với khách hàng thông thường: Ưu đãi được áp dụng cho các giao dịch có giá trị quy đổi từ 100 triệu đồng trở lên.

Giao dịch ngoại tệ, trúng xe sang

Không dừng lại ở việc miễn phí chuyển tiền, KienlongBank còn biến mỗi giao dịch ngoại tệ của khách hàng thành một cơ hội trúng những phần quà “cực khủng” thông qua chương trình quay số may mắn “30 năm vui thả ga - Rinh quà cực đã”, diễn ra từ nay đến hết 31/10/2025.

Chỉ cần thực hiện giao dịch mua/bán ngoại tệ tại quầy có giá trị quy đổi từ 10 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được mã số dự thưởng (MSDT) để tham gia quay số. Điểm đặc biệt hấp dẫn là cách tính mã thưởng vô cùng có lợi cho khách hàng:

- Giao dịch càng lớn, mã thưởng càng nhiều.

- Hệ số nhân ưu đãi: KienlongBank áp dụng hệ số nhân vượt trội cho các giao dịch phục vụ thanh toán quốc tế. Cụ thể, các giao dịch mua bán ngoại tệ với mục đích thanh toán học phí, viện phí, du lịch, công tác... có chứng từ hợp lệ sẽ được nhân hệ số 4 khi tính số lượng MSDT.

Điều này có nghĩa là, một khách hàng mua 10.000 USD với mục đích chuyển tiền quốc tế cho con đi du học sẽ nhận được số mã dự thưởng nhiều gấp đôi so với một giao dịch thông thường có cùng giá trị.

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên đến 8 tỷ đồng, với giải đặc biệt là xe ô tô điện VF3, cùng hàng trăm giải thưởng hấp dẫn khác.

“Deal kép” lợi ích - Lựa chọn thông minh cho người dùng hiện đại

Không dừng lại ở các ưu đãi trên, toàn bộ khách hàng cá nhân khi thực hiện giao dịch mua bán, đổi ngoại tệ tại KienlongBank (bao gồm tiền mặt, chuyển khoản, chuyển tiền quốc tế và chi hộ Western Union) với giá trị quy đổi từ 2.000 USD sẽ nhận ngay những phần quà hấp dẫn.

“Sự kết hợp của các chương trình tạo thành một “combo” ưu đãi không thể bỏ lỡ. Khi giao dịch ngoại tệ tại Kienlongbank, khách hàng không chỉ “nhẹ gánh” chi phí mà còn nắm trong tay cơ hội trở thành chủ nhân của những giải thưởng giá trị. Chuỗi ưu đãi ngoại tệ lần này chính là lời tri ân sâu sắc và thiết thực nhất mà KienlongBank gửi đến khách hàng nhân cột mốc 30 năm phát triển bền vững”, đại diện ngân hàng chia sẻ.

Thông tin chương trình: https://megasale30nam.kienlongbank.com/

Đình Sơn