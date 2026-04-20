“Tầm nhìn kép” định danh gu sống thượng lưu

Trong cuộc đua của phân khúc bất động sản cao cấp, giới đầu tư thường thuộc lòng câu thần chú “nhất vị, nhì hướng”. Nếu vị trí đắc địa, hệ tiện ích thượng lưu hay uy tín từ những “người khổng lồ” như Sun Group là những mảnh ghép nền tảng tạo nên giá trị, thì tầm nhìn (view) chính là yếu tố cốt lõi quyết định đẳng cấp và giá trị thặng dư của sản phẩm đó. Một căn hộ có thể được tái thiết kế, một tiện ích có thể được nâng cấp, nhưng tầm nhìn độc bản là thứ không thể sao chép.

Tầm nhìn độc bản quyết định đẳng cấp và giá trị thặng dư của bất động sản hạng sang. Ảnh phối cảnh dự án

Thực tế cho thấy, những căn hộ sở hữu tầm nhìn đặc biệt thường có mức giá cao gấp 1,5 đến 2 lần so với sản phẩm cùng phân khúc. Báo cáo Knight Frank 2024 cũng chỉ ra giá nhà ven sông toàn cầu thường cao hơn trung bình khoảng 49%. London là minh chứng điển hình với Landmark Pinnacle hay One Tower Bridge, nơi cư dân thu trọn dòng Thames thơ mộng hòa cùng nhịp sống hối hả của trung tâm tài chính Canary Wharf.

Tại Thượng Hải, J Hotel trên đỉnh Tháp Thượng Hải mang đến cảnh tượng kinh điển về “siêu đô thị” không ngủ với sự chuyển động của tàu thuyền trên sông Hoàng Phố quyện cùng ánh đèn neon cao ốc. Tầm nhìn của các căn hộ siêu sang ngày nay luôn đề cao sự cân bằng giữa hai thái cực: sự tĩnh lặng của mặt nước và bức tranh năng động của phố thị. Khi ban công nhà là một "màn ảnh rộng" đa sắc màu, vị thế của chủ nhân cũng trở nên hoàn toàn khác biệt.

Mỗi ban công tại Onsen 3 là một “màn ảnh rộng” trình chiếu thước phim thiên nhiên và phố thị. Ảnh phối cảnh dự án

Onsen 3: Đài quan sát hạng thương gia giữa lòng thành phố đảo

Tại dự án Charmora City, tháp Onsen 3 nâng tầm khái niệm “tầm nhìn xa xỉ” khi biến mỗi ô cửa sổ thành nơi trình chiếu những thước phim sống động của thiên nhiên và sự trỗi dậy của phố biển Nha Trang. Sun Group đã tâm huyết kiến tạo đại đô thị 227ha này thành một “Thành phố đảo quốc tế” với 3 phân khu biểu tượng: Capital Island, Festival Island và Elite Island.

Dự án sở hữu vị trí kim cương tại Nam Nha Trang - trung tâm hành chính mới của tỉnh, kết nối thuận lợi đến sân bay Cam Ranh và các tuyến cao tốc huyết mạch. Đặc biệt, địa thế “tứ thủy triều quy” khi được dòng sông Tắc và sông Quán Trường ôm trọn không chỉ mang đến phong thủy thịnh vượng mà còn định hình không gian sinh thái “All-in-one” với 47ha cây xanh và 60ha mặt nước. Điểm nhấn Clubhouse Onsen ven sông quy mô hơn 3.000 m2 cùng hệ tiện ích chuẩn Nhật là minh chứng cho chất sống đẳng cấp tại đây.

Đại đô thị Charmora City sở hữu vị trí kim cương và địa thế “tứ thủy triều quy” thịnh vượng. Ảnh phối cảnh dự án

Tọa lạc tại cửa ngõ Elite Island, Onsen 3 vươn cao như một đài quan sát hạng thương gia, thu trọn vào tầm mắt cảnh sắc vĩ cuồng của sông - núi - biển xứ Trầm Hương cùng sự sôi động từ “kinh đô giải trí” Festival Island kề cạnh.

Clubhouse Onsen ven sông quy mô hơn 3.000m2 kiến tạo chuẩn mực sống đô thị nghỉ dưỡng. Ảnh phối cảnh dự án

Thưởng lãm đặc quyền "tầm nhìn kép" từ khán đài VIP

Ban ngày, cư dân được chiêu đãi thước phim đậm chất thơ của hai dòng sông uốn lượn trước khi đổ ra cửa biển. Tầm nhìn panorama 360 độ này mang đến sinh khí khoáng đạt và dòng chảy thịnh vượng cho gia chủ. Lăng kính từ ban công còn hướng thẳng xuống bức tranh sinh khí ngay dưới thềm nhà: nơi con trẻ thỏa thích tại công viên đa giác quan, người lớn thảnh thơi tại Clubhouse Onsen giữa thiên nhiên xanh mướt.

Nếu lớp cắt thứ nhất mang âm hưởng tĩnh tại, dạt dào hơi thở thiên nhiên, thì lớp cắt thứ hai mở ra nhịp sống phồn hoa không ngủ của Festival Island. Là tòa tháp kề cận nhất với phân khu vui chơi giải trí, Onsen 3 cho phép cư dân thu trọn toàn cảnh đô thị đêm và những hoạt động kinh tế đêm sôi động nhất.

Onsen 3 sở hữu “tầm nhìn kép” thu trọn thiên nhiên tĩnh tại và nhịp sống phồn hoa. Ảnh phối cảnh dự án

Vào dịp lễ hội, ban công Onsen 3 hóa thành “khán đài VIP” vô giá. Từ đây, giới thượng lưu có thể thảnh thơi nhâm nhi rượu vang, chiêm ngưỡng trực diện pháo hoa rực sáng bầu trời đêm cùng các show diễn ánh sáng quốc tế ngay trong tầm mắt.

Sự cộng hưởng hoàn mỹ này khẳng định Onsen 3 là cơ hội sở hữu cuối cùng không thể bỏ lỡ của một tuyệt phẩm đầu tư “chắc thắng”. Bảo chứng lợi nhuận không chỉ đến từ vị trí, uy tín Sun Group hay hệ tiện ích wellness, mà vô giá nhất chính là tầm nhìn kép độc bản – yếu tố biến mỗi căn hộ thành một khối tài sản truyền đời, gia tăng giá trị không ngừng qua nhiều thế hệ.