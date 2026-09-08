Kiều Chinh có mặt tại buổi công chiếu Mãi nợ một lời tạm biệt tối 8/9 tại TPHCM. Tác phẩm do bà đóng chính, đánh dấu màn tái xuất của nữ minh tinh với điện ảnh Việt sau hơn 10 năm, kể từ Đoạt hồn (2014).

Trong phim, bà vào vai bà nội Hương - người nắm giữ bí mật gia đình, là nút thắt đẩy các thế hệ trong nhà vào hành trình tâm lý nhiều biến động.

Nghệ sĩ Kiều Chinh ở tuổi 89.

Trước đó, phim được chọn chiếu và tham gia tranh giải trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng hồi tháng 7.

Chia sẻ với VietNamNet, Kiều Chinh nói bà rất xúc động vì sau nhiều năm mới có dịp tham dự một buổi ra mắt phim trên chính quê hương. Lần trở về này càng đặc biệt khi bà được gặp lại khán giả ở Hà Nội - nơi mình sinh ra, lớn lên và TPHCM giúp tên tuổi bà được vụt sáng trên bầu trời điện ảnh.

Những ngày qua, Kiều Chinh nhận được hàng trăm email, tin nhắn từ khán giả và những người mong muốn gặp bà. Dù thức cả đêm để hồi đáp, bà vẫn không thể trả lời hết. Nữ nghệ sĩ mong được gặp lại mọi người tại các buổi chiếu phim, dù qua màn ảnh hay trong những lần giao lưu ngắn ngủi.

“Trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, tôi nôn nao đến mất ngủ. Lâu lắm rồi tôi lại làm công việc quen thuộc thế này, là có dự án ra mắt và cũng để hội ngộ đồng nghiệp, khán giả, những người thương ở quê nhà”, bà kể.

Clip minh tinh Kiều Chinh chia sẻ

Nữ nghệ sĩ mong câu chuyện về một người phụ nữ dành trọn cuộc đời cho gia đình có thể chạm đến trái tim người xem, qua đó tôn vinh vẻ đẹp của những người phụ nữ Việt Nam luôn đặt tình yêu dành cho con cháu lên trên hết.

“Tôi không thấy áp lực, chỉ thấy nôn nao và xúc động. Ở tuổi 89, tôi hạnh phúc vì mình vẫn có cơ hội đóng một vai chính điện ảnh và được trở về gặp lại khán giả trên quê hương. Với tôi, đó là một điều đặc biệt", nghệ sĩ 89 tuổi bày tỏ.

Họa sĩ Daniel K. Winn - nguyên mẫu của phim và nghệ sĩ Kiều Chinh.

Phim Mãi nợ một lời tạm biệt lấy cảm hứng từ tuổi thơ của họa sĩ Daniel K. Winn. Câu chuyện phim không dừng ở chiến tranh hay di dân mà đi vào quan hệ gia đình, ký ức tuổi thơ và con đường nghệ thuật của một người con rời khỏi quê hương từ rất sớm. Phần lớn bối cảnh được thực hiện tại Việt Nam, góp phần tái hiện không gian văn hóa và những giá trị truyền thống.

Đạo diễn J. Robert Schulz cho biết ông muốn kể một câu chuyện không chỉ thuộc về riêng Daniel K. Winn, mà còn phản ánh trải nghiệm của nhiều con người từng phải rời xa quê hương và học cách hàn gắn quá khứ. Theo ông, điện ảnh có khả năng vượt qua ranh giới ngôn ngữ và văn hóa để kết nối những cảm xúc chung của con người.

Ngoài Kiều Chinh, phim quy tụ dàn diễn viên Daniel K. Winn, Nguyễn Vũ Uy Nhân, Samuel An, Lê Anh Huy, Lan Thy... Tác phẩm chính thức công chiếu từ 11/9.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC