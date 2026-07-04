Tại sự kiện American Film Reception thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng, diễn viên Kiều Chinh vừa được trao Kỷ niệm chương từ Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ. Giải thưởng này nhằm tôn vinh hành trình gần 70 năm bền bỉ cống hiến, vừa làm cầu nối kết nối điện ảnh Việt Nam với Hollywood của nữ diễn viên.

Diễn viên Kiều Chinh và minh tinh Mỹ Jane Seymour được tôn vinh với kỷ niệm chương.

Phát biểu trên sân khấu, diễn viên Kiều Chinh bày tỏ niềm vinh dự. Bà mong liên hoan phim sẽ ngày càng lớn mạnh, trở thành nơi quy tụ những nhà làm phim, nghệ sĩ từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời có thêm nhiều dự án hợp tác sản xuất với bạn bè quốc tế.

Clip diễn viên Kiều Chinh chia sẻ khi nhận giải thưởng

Chia sẻ với VietNamNet, Kiều Chinh nói về quê hương sau nhiều năm, bà bất ngờ vì nền điện ảnh trong nước phát triển rực rỡ với nhiều tác phẩm hay, gương mặt diễn viên triển vọng.

Ở tuổi 89, trong khi nhiều người đã nghỉ ngơi, Kiều Chinh vẫn hoạt động nghề sôi nổi. Bà giữ vẻ ngoài phong độ, sự minh mẫn cùng nguồn năng lượng tích cực. Kiều Chinh quan niệm tuổi tác chỉ là con số, người nghệ sĩ quan trọng nhất vẫn là cảm xúc.

"Tôi rất say mê nghề, với điện ảnh lúc nào cũng đầy năng lượng. Ta cứ làm việc, cố gắng sống trọn vẹn mỗi ngày, đến khi sức khỏe không cho phép thì dừng. Tôi vui vì được nhiều người yêu thương, chào đón khi trở về, đó mới là phần thưởng quý giá nhất", bà trải lòng.

Minh tinh Kiều Chinh trẻ khỏe, minh mẫn ở tuổi 89 dự bế mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026.

Diễn viên Kiều Chinh bay từ Mỹ về Việt Nam để tham dự LHP. Suốt những ngày qua, bà tích cực tham gia nhiều hoạt động trong khuôn khổ sự kiện, các buổi giao lưu, gặp gỡ nhà làm phim trong và ngoài nước.

Vai chính trong Chiếc kén cũng đánh dấu sự trở lại Việt Nam của Kiều Chinh sau hơn 10 năm. Trước khi đến DANAFF, tác phẩm của đạo diễn J. Robert Schulz đã được ê-kíp mang giới thiệu tại các sự kiện điện ảnh lớn, trong đó có Cannes.

Ngoài Kiều Chinh, phim có sự góp mặt của các diễn viên Uy Nhân, Daniel K. Winn, Samuel An, Lan Thy, Lê Anh Huy. Dự án đang trong quá trình xin cấp giấy phép tại Việt Nam, dự kiến công chiếu vào tháng 9 tới.

Ảnh, clip: HK, BTC