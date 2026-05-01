Ngày 14/5, công ty KIM Entertainment chính thức công bố kết luận điều tra của cơ quan chức năng đối với ca sĩ Miu Lê liên quan đến vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà, Hải Phòng cách đây ít ngày.

Theo tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14/5 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng - đã được VKSND khu vực 4 TP Hải Phòng phê chuẩn - công dân Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê) được xác định là đối tượng thụ hưởng trong vụ án. Do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, Miu Lê không bị khởi tố.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ sinh năm 1991 vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời thực hiện biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn một năm. KIM Entertainment cho biết vụ án vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ và Miu Lê cam kết phối hợp tuyệt đối với các cơ quan chức năng trong các giai đoạn tiếp theo.

Miu Lê bị bắt vì sử dụng ma túy. Ảnh: CA

Trong thông cáo, KIM Entertainment thừa nhận đây là sai lầm nghiêm trọng dù kết quả pháp lý không đến mức truy tố hình sự. Công ty nhấn mạnh việc liên quan đến chất cấm đi ngược lại chuẩn mực đạo đức của người nghệ sĩ và gây tác động tiêu cực đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

"Miu Lê vô cùng xấu hổ và ân hận vì điều đó", thông cáo viết. Phía công ty cũng thay mặt nữ ca sĩ cúi đầu gửi lời xin lỗi đến khán giả, người hâm mộ, các đối tác, nhãn hàng, nhà sản xuất và ban tổ chức đã bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố này.

KIM Entertainment xác nhận sẽ đại diện Miu Lê đứng ra xử lý toàn bộ các vấn đề, hợp đồng và công việc còn tồn đọng, nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho các bên liên quan.

KIM Entertainment kết thúc thông cáo bằng cam kết xem đây là "bài học vô cùng đắt giá và sự cảnh tỉnh nghiêm khắc nhất" - không chỉ với cá nhân Miu Lê mà còn với công tác quản lý nghệ sĩ của chính công ty.

Vụ việc nổ ra vào ngày 10/5, khi Công an đặc khu Cát Hải phát hiện nhóm 6 người, trong đó có Miu Lê sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu. Thời điểm đó, nữ diễn viên đang đóng vai nữ chính trong phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8.

Trước khi scandal xảy ra, phim ghi nhận doanh thu khá ảm đạm hơn 30 tỷ đồng sau hơn 3 tuần công chiếu. Sự cố của nữ chính càng khiến số phận bộ phim thêm lao đao, khi lượng suất chiếu giảm và doanh thu theo ngày cũng giảm theo.

Cục Điện ảnh trước đó cho biết sẽ đánh giá mức độ ảnh hưởng và xử lý dựa trên Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra. Hiện chưa có thông tin về hướng xử lý cụ thể đối với bộ phim.

Ảnh: Tư liệu, video: NSX