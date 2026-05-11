Trao đổi với VietNamNet, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết đơn vị đã nắm được thông tin ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy.

Ca sĩ Miu Lê trong buổi showcase phim "Đại tiệc trăng máu 8".

Liên quan đến phim Đại tiệc Trăng máu 8 - dự án có Miu Lê đóng chính, ông Cường cho biết tác phẩm đã được cấp Giấy phép phân loại phim số 14/GPPLP-CĐA/2026VN ngày 30/3 theo đúng quy định tại Luật Điện ảnh 2022.

Theo người đứng đầu Cục, hiện các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ về việc Miu Lê dính líu đến sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra vẫn đang diễn ra và chưa có kết luận chính thức từ công an về phương án xử lý cụ thể.

"Sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, chúng tôi sẽ đánh giá mức độ ảnh hưởng để xử lý trên cơ sở Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành", ông Cường nói.

Cục trưởng Cục Điện ảnh sẽ xem xét xử lý phim có Miu Lê sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.

Đại tiệc trăng máu 8 đánh dấu sự trở lại của Miu Lê sau thời gian vắng bóng điện ảnh, kể từ phim 18+ Chiếm đoạt (2023). Nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm về màn "tái xuất" với vai 1 TikToker vô tư, thích nổi tiếng, đóng cặp cùng Liên Bỉnh Phát.

Miu Lê kể đến với phim một cách tình cờ. Khi thấy đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đăng thông báo tuyển diễn viên, cô để lại bình luận là hình emo giơ tay, chỉ mang tính chất nói đùa. Nhưng không ngờ, được đạo diễn mời casting thật.

Phim tham gia cuộc đua phòng vé dịp 30/4. Dù nhận nhiều kỳ vọng, dự án sớm hụt hơi và không đạt thành tích cao. Theo ghi nhận, tác phẩm hiện không có nhiều suất chiếu ngoài rạp, lượng người đặt vé thưa thớt.

Đến tối 11/5, phim đạt doanh thu hơn 32 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam), đối diện nguy cơ thua lỗ hàng chục tỷ đồng.

Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan nghi án ma túy.

Theo Công an Hải Phòng, ngày 10/5, nhận tin báo của người dân, Công an đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng.

Lực lượng chức năng phát hiện 6 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trong số này có Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê (35 tuổi, trú tại phường Nhiên Lộc, TPHCM). Qua kiểm tra, cả 6 người đều dương tính với chất ma túy.

Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an đặc khu Cát Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

