Rạng sáng 12/5, trong khi mạng xã hội vẫn còn sôi sục với thông tin ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại Hải Phòng, diễn viên Phi Thanh Vân xót xa, không thể ngủ được khi thấy đứa em nhỏ "vấp ngã". Cô quen biết Miu Lê từ những ngày đầu cả 2 cùng có mặt trên trường quay Những thiên thần áo trắng.

Phi Thanh Vân nhớ lại Miu Lê ngày ấy với ánh mắt trong veo, nụ cười vô tư hay kể chuyện đời, chuyện nghề cho đàn chị nghe mỗi lúc rảnh. Trong số những câu chuyện nhỏ đó, có một chi tiết mà đến nay nữ diễn viên vẫn giữ nguyên trong ký ức - chuyện Miu Lê tự dưỡng tóc rồi tự tay làm tóc giả vì thời điểm đó chưa có điều kiện đặt tiệm. "Cái cách em cười khi kể mấy chuyện đó làm chị nhớ mãi", Phi Thanh Vân chia sẻ.

Miu Lê và Phi Thanh Vân trong phim "Những thiên thần áo trắng". Ảnh: Tư liệu

Miu Lê bước vào showbiz từ năm 2009 với vai chính July Miu trong Những thiên thần áo trắng - bộ phim do đạo diễn Lê Hoàng thực hiện. Ít ai biết rằng cô đến với nghề không phải từ một ước mơ cháy bỏng từ thuở nhỏ, mà xuất phát từ việc bị mẹ bắt đi học lớp người mẫu để giảm cân lúc 19 tuổi. Đạo diễn Lê Hoàng nhìn ra tiềm năng và chọn cô tham gia phim. Nghệ danh "Miu Lê" được ghép từ tên nhân vật July Miu trong tác phẩm đầu tay và họ Lê của cô.

Trong mắt Phi Thanh Vân thời điểm đó, Miu Lê là một đứa trẻ hồn nhiên "như một đám mây nhỏ" trắng trong, nhẹ bổng và đầy khát vọng. Cô gái xuất phát từ hai bàn tay trắng nhưng không thiếu ý chí đó sau này đã có những bản nhạc hit, phim thành công và sự nghiệp đáng mơ ước.

Phi Thanh Vân kể cô và đạo diễn Lê Hoàng nhiều lần ngồi nhắc về Miu Lê với tâm trạng vui sướng khi thấy đứa em nhỏ mình từng thương nay trưởng thành và thành công. Mỗi khi Miu Lê ra sản phẩm mới, Phi Thanh Vân vẫn lắng nghe. Mỗi khi ai nhắc đến tên Miu Lê, nữ diễn viên vẫn tự hào nói: "Con bé đó từng đóng chung với chị".

Vì thế, khi tin tức về Miu Lê lan tràn khắp mạng xã hội ngày 11/5, phản ứng đầu tiên của Phi Thanh Vân không phải là tức giận hay lên án. "Chị tiếc! Tiếc cho một tài năng. Tiếc cho một hành trình đẹp. Tiếc cho cô bé từng rất nhiều mơ ước ngày nào", Phi Thanh Vân viết.

Từ tiếc nuối cá nhân, Phi Thanh Vân thừa nhận áp lực nghề nghiệp, cô đơn và mệt mỏi là những thực tế có thật trong showbiz nhưng cũng cảnh báo thẳng thắn rằng chất kích thích không phải lối thoát. "Ma túy thật sự đáng sợ. Nó không phá người ta trong một ngày. Nó kéo người ta đi khỏi chính mình từng chút một", Phi Thanh Vân viết.

Cuối tâm thư, cô gửi trực tiếp đến Miu Lê: ''Nếu sai thì đối diện. Nếu lạc đường thì quay lại. Một sai lầm không nên là dấu chấm hết của cả cuộc đời".

Ngày 11/5, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an đặc khu Cát Hải đã bắt giữ 6 người để điều tra về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép ma túy. Khoảng 12h30 ngày 10/5, cơ quan này nhận được tin báo của người dân về nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải.

Nhóm 6 người bị phát hiện gồm: Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê, sinh năm 1991, trú tại TPHCM); Trần Đức Phong; Vũ Tài Nam; Trần Minh Trang; Đoàn Thị Thúy An và Vũ Khương An. Quá trình làm việc, những người này thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm xác định Miu Lê dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA.

Hiện Công an đặc khu Cát Hải đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hải Phòng và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Miu Lê và Phi Thanh Vân trong phim "Những thiên thần áo trắng":

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu, video: BHD