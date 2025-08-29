Sự kiện hợp tác giữa một doanh nghiệp Việt Nam và một doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới được đánh giá là bước đi chiến lược, nắm bắt xu hướng phát triển bền vững của ngành công nghiệp ô tô. Trong bối cảnh xe điện đang dần thay thế xe xăng, việc làm chủ công nghệ pin - được ví là "trái tim" của xe điện - trở thành chìa khóa để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Theo thỏa thuận, LG Energy Solution sẽ cung cấp các cell pin NCM (Nikel-Cobalt-Mangan) thế hệ mới nhất. Đây là một bước tiến quan trọng trong công nghệ pin xe điện, mang lại nhiều lợi thế vượt trội so với pin LFP đang phổ biến trên thị trường.

Pin NCM có hiệu suất năng lượng cao hơn, giúp tiết kiệm điện năng ít nhất hơn 30% so với pin LFP, đồng thời có kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ hơn, giúp tối ưu hóa thiết kế xe. Về phía Kim Long Motor sẽ đảm nhiệm toàn bộ quy trình sản xuất và lắp ráp bộ pin hoàn chỉnh ngay tại Việt Nam.

Ông Hồ Công Hải, Tổng Giám đốc Kim Long Motor, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm chủ công nghệ lõi này: “Chúng tôi coi pin là “'trái tim” của xe điện. Hợp tác với LG Energy Solution sẽ giúp Kim Long Motor chủ động nguồn cung, tối ưu hóa chi phí và kiểm soát chất lượng, đây là yếu tố quan trọng để góp phần định hình và phát triển các dòng xe điện đẳng cấp “Made in Vietnam” trong tương lai”. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ giúp Kim Long Motor đạt mục tiêu nội địa hóa lên tới 80% vào quý II/2026.

Dự án nhà máy sản xuất và lắp ráp bộ pin được đặt tại Khu Công nghiệp Kim Long Motor Huế, trên quy mô 9 ha với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng. Dự kiến, nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2026. Đây sẽ là một trong những khu liên hợp sản xuất và lắp ráp bộ pin hiện đại hàng đầu tại Việt Nam, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với công nghệ tiên tiến, tỷ lệ tự động hóa lên tới 90%.

Trong giai đoạn đầu, công suất dự kiến đạt 1 triệu KWh/năm, cung cấp nguồn pin chất lượng cao không chỉ cho các dòng xe điện của Kim Long Motor mà còn mở ra cơ hội cung ứng cho các đối tác khác. Phạm vi hoạt động của nhà máy sẽ bao gồm Dập, Lắp ráp, Hàn và Đóng gói, tạo thành một quy trình khép kín và đồng bộ.

Sự hợp tác giữa Kim Long Motor và LG Energy Solution không chỉ đơn thuần là một giao dịch thương mại. Đây là một động thái chiến lược, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Việt Nam. Dự án này góp phần trực tiếp vào việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế và LG Energy Solution vừa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, góp phần mở ra cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị pin và xe điện toàn cầu

Khi đi vào vận hành, nhà máy không chỉ đảm bảo nguồn cung pin cho xe điện của Kim Long Motor mà còn tạo ra một nền tảng vững chắc để Việt Nam khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành pin và xe điện - một lĩnh vực chiến lược định hình tương lai giao thông xanh và nền kinh tế tuần hoàn.

Dự án này cũng được xem là biểu tượng của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Ngoài việc tạo cơ hội việc làm và đóng góp vào sự phát triển của TP. Huế và khu công nghiệp, nhà máy sản xuất pin của Kim Long Motor sẽ góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ năng lượng sạch toàn cầu, khẳng định vai trò là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng pin và xe điện.

