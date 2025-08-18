Theo CATL, loại pin này sử dụng công nghệ điện hóa dùng hợp chất natri (nguồn gốc từ muối biển hay khoáng chất) để chế tạo cực âm/cực dương. Loại pin này có giá thành chỉ bằng 10% so với pin lithium-ion hiện tại, vẫn giữ được 85% khả năng sạc sau khi chạy được 5,79 triệu km. Đây không phải là nguyên mẫu, mà đang được sản xuất cho 6 mẫu xe năm 2026 của các nhà sản xuất ô tô lớn tại Trung Quốc.

Nhiều nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp pin đã và đang nghiên cứu pin natri-ion như một giải pháp thay thế tiềm năng cho pin lithium-ion.

Naxtra, loại pin xe điện có giá thành rẻ.

Trước đây, pin natri-ion không có mật độ năng lượng gần bằng pin lithium-ion. Trong khi pin lithium-ion cung cấp 185 Wh năng lượng cho mỗi kg trọng lượng, thì pin natri-ion đời đầu chỉ cung cấp khoảng một nửa công suất.

Điều đó có nghĩa là xe điện sẽ chỉ có phạm vi hoạt động bằng một nửa hoặc nặng gấp đôi, không khả thi với hầu hết các mẫu xe.

CATL đã phát triển một loại pin ion natri (Naxtra) tốt hơn. Dòng pin xe điện Naxtra bao gồm một số pin lithium-ion và phần mềm cân bằng công suất của hai loại hóa chất. Loại pin Naxtra đạt mật độ năng lượng 175 Wh/kg, gần tương đương pin lithium-ion, và có thể hoạt động ổn định hơn ở điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt. Các chuyên gia dự đoán nó sẽ kéo dài tuổi thọ thêm nhiều chu kỳ sạc.

Một trong những khía cạnh mang tính cách mạng nhất của pin Naxtra là giá thành chỉ bằng 10% so với pin lithium-ion truyền thống. Sau nhiều thập kỷ cải thiện cơ sở hạ tầng khai thác và tinh chế, giá pin lithium-ion đã giảm xuống còn 100 USD/kWh. Một bộ pin 70 kWh cho Model 3 chỉ còn 7.000 USD so với giá thành của chiếc xe. Pin Naxtra có giá 10 USD/kWh.

Bên cạnh đó, tuổi thọ loại pin này cũng tốt hơn. Pin thường bị giảm dung lượng sau nhiều chu kỳ sạc, đây là một lý do khiến người lái xe e ngại đầu tư vào xe điện, và xe điện đã qua sử dụng mất giá nhanh hơn xe động cơ đốt trong (ICE).

Theo InsideEVs, pin Model 3 mới nhất đảm bảo 1.500 chu kỳ sạc trước khi dung lượng bị suy giảm nghiêm trọng. Nếu mất 15% dung lượng sạc, phạm vi hoạt động 584 km sẽ giảm xuống còn khoảng 410 km, và giá trị của xe cũng giảm theo.

Pin Naxtra có thể cung cấp 10.000 chu kỳ sạc trước khi bị suy giảm. Theo Matt Ferrell, về mặt lý thuyết, pin Naxtra có thể chạy được 5,79 triệu km trước khi dung lượng pin giảm xuống còn 85%.

Sáu nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang đặt hàng pin Naxtra và triển khai trên 30 mẫu xe 2026 riêng biệt.