Trước làn sóng điện hóa và thông minh hóa đang tái định hình ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, sự hợp tác giữa Kim Long Motor Huế và AOJ Tô Châu - nhà cung cấp giải pháp thiết kế và kỹ thuật ô tô hàng đầu tại Trung Quốc được kỳ vọng sẽ bổ sung nền tảng công nghệ và kinh nghiệm triển khai quốc tế.

Với năng lực phát triển toàn quy trình từ thiết kế ý tưởng, phát triển kỹ thuật đến sản xuất hàng loạt và bàn giao sản phẩm hoàn thiện, AOJ Tô Châu còn là doanh nghiệp chiến lược nòng cốt trong lĩnh vực xe thương mại năng lượng mới thuộc Tập đoàn Ngụy Kiều Sơn Đông – Tập đoàn xếp hạng 166 trong danh sách Fortune Global 500 năm 2025. Sự hợp lực này tạo động lực để Kim Long đẩy nhanh lộ trình phát triển sản phẩm, hoàn thiện hệ sinh thái sản xuất và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ô tô khu vực.

Theo thỏa thuận hợp tác, Kim Long Motor Huế sẽ phát huy thế mạnh về năng lực sản xuất nội địa, hệ thống phân phối và am hiểu thị trường, trong khi AOJ Tô Châu cung cấp nền tảng công nghệ, giải pháp phát triển sản phẩm, tích hợp chuỗi cung ứng và kinh nghiệm triển khai quốc tế. Sự hợp tác này hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh cho các dòng xe mang thương hiệu Kim Long, thúc đẩy nội địa hóa, nâng cao hàm lượng công nghệ và từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Kim Long Motor Huế trở thành thương hiệu ô tô hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, AOJ Tô Châu sẽ hỗ trợ toàn diện từ hoạch định sản phẩm, thiết kế, phát triển kỹ thuật, xây dựng chuỗi cung ứng, thử nghiệm đến hỗ trợ sản xuất hàng loạt. Hai bên phối hợp phát triển các dòng xe thương mại như xe buýt, xe van, xe tải và cấu trúc nền tảng xe du lịch thân vỏ nhôm toàn phần, tạo tiền đề đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm, từng bước hoàn thiện chuỗi cung ứng nội địa, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Song song với đó, hai bên sẽ hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng, thúc đẩy nội địa hóa linh kiện và đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định tại Việt Nam, đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp chiến lược trong phát triển thị trường và quảng bá sản phẩm.

Trong định hướng dài hạn, Kim Long Motor Huế và AOJ Tô Châu dự kiến thành lập Trung tâm Kỹ thuật AOJ tại Việt Nam và tiến tới xây dựng Viện Nghiên cứu và Phát triển liên hợp, nhằm phát triển công nghệ, sản phẩm nội địa hóa và nguồn nhân lực kỹ thuật cho ngành ô tô. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Kim Long Motor Huế gia tăng tỷ lệ nội địa hóa cao nhất có thể để công nghiệp sản xuất ô tô Việt Nam thực sự tự chủ trong hoạt động sản xuất ô tô chất lượng cao ở Việt Nam. Và đó không chỉ là chiến lược mà còn là mục tiêu kiên định của Kim Long Motor Huế.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo AOJ Tô Châu chia sẻ: “Kim Long Motor Huế là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực ô tô tại Việt Nam, sở hữu nền tảng vững chắc và tầm nhìn phát triển rõ ràng. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ tạo nên bước tiến đột phá, đưa các dòng xe mang thương hiệu Kim Long vươn lên vị thế hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. AOJ Tô Châu cam kết đồng hành lâu dài, chia sẻ công nghệ và nguồn lực để cùng Kim Long Motor Huế kiến tạo giá trị bền vững và nâng tầm ngành công nghiệp ô tô Việt Nam”.

Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa Kim Long Motor Huế và AOJ Tô Châu không chỉ mở ra cơ hội phát triển công nghệ và sản phẩm mới, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Kim Long Motor Huế trong việc đầu tư bài bản, nâng cao năng lực canh, vì một nền công nghiệp sản xuất ô tô thực lực và hùng mạnh của Việt Nam trong bản đồ sản xuất ô tô trên thế giới.

