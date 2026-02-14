Dưới đây là 6 hạng mục bảo dưỡng cốt lõi mà bất kỳ chủ xe nào cũng cần nắm vững để "xế cưng" luôn trong trạng thái bền đẹp như mới.

Thay dầu nhớt và kiểm tra chất lỏng định kỳ

Dầu nhớt được xem là "huyết mạch" của động cơ, giúp bôi trơn, làm mát và làm sạch các chi tiết máy. Vì vậy, khi dầu nhớt bị thiếu hoặc bẩn, động cơ sẽ xuống sức ngay lập tức. Đừng chỉ dựa vào mốc thay dầu 5.000km, hãy xem xét cả yếu tố thời gian và điều kiện vận hành.

Tại Việt Nam, tình trạng tắc đường diễn ra thường xuyên, nổ máy chờ lâu khiến dầu xuống cấp nhanh hơn rất nhiều dù xe không lăn bánh nhiều. Nếu bạn thường xuyên chạy xe trong phố thì nên thay dầu động cơ sớm hơn khuyến cáo.

Song song đó, đừng quên kiểm tra nước làm mát, dầu phanh, dầu trợ lực và nước rửa kính. Một điểm rò nhỏ ở két nước có thể dẫn tới quá nhiệt, có thể dẫn đến hậu quả là phải bổ máy, chi phí không dưới vài chục triệu đồng.

Kiểm tra lốp xe và hệ thống phanh

Lốp xe ô tô là bộ phận duy nhất tiếp xúc với mặt đường, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và mức tiêu hao nhiên liệu. Lốp non hơi làm tăng ma sát, gây tốn xăng và mòn lốp nhanh. Lốp quá căng gây xóc và giảm độ bám đường. Vì thế, hãy kiểm tra ít nhất mỗi tháng một lần. Nên đảo lốp sau mỗi 10.000 km để lốp mòn đều, kéo dài tuổi thọ sử dụng.

Với hệ thống phanh, khi nghe có tiếng “két két” hay thấy rung chân phanh, hãy đưa xe đi kiểm tra ngay. Má phanh mòn mà cố chạy sẽ phá hỏng đĩa phanh, chi phí sửa chữa có thể đội lên gấp đôi.

Đừng quên các loại lọc gió

Nếu dầu nhớt là huyết mạch thì hệ thống lọc gió chính là "lá phổi" của xe. Lọc gió động cơ bẩn sẽ giảm lưu lượng khí nạp, khiến xe bị ì và hao xăng hơn. Vệ sinh định kỳ, thay mới theo khuyến cáo, thường trong khoảng 20.000-40.000km. Trong khi đó, lọc gió điều hòa lại ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người ngồi trong xe. Lọc bẩn gây mùi, nấm mốc và làm điều hòa yếu hẳn, nhất là mùa nóng.

Giữ xe sạch từ trong ra ngoài

Bảo dưỡng ô tô không chỉ là máy móc mà còn tính thẩm mỹ. Bụi bẩn, bùn đất, nhựa cây, phân chim bám trên thân xe nếu để lâu ngày sẽ ăn mòn lớp sơn bóng. Vì thế, hãy rửa xe đúng cách, dùng dung dịch chuyên dụng và tuyệt đối tránh nước rửa chén vì làm bạc màu sơn.

Bên cạnh đó, nội thất cũng cần được hút bụi, lau chùi thường xuyên để tránh vi khuẩn và hạn chế lão hóa nhựa, da dưới tác động của nắng nóng.

Kiểm tra ắc quy và hệ thống đèn

Tuổi thọ của ắc quy ô tô thường từ 2-4 năm. Khi bạn khó đề nổ, đèn yếu hơn bình thường, đó là dấu hiệu ắc quy sắp hết vòng đời. Trong trường hợp này, hãy kiểm tra các đầu cực có hiện tượng gỉ sét, ăn mòn không.

Cùng với đó, kiểm tra định kỳ hệ thống đèn pha, đèn hậu, đèn xi-nhan. Đèn hỏng không chỉ gây nguy hiểm khi đi đêm mà còn là lỗi bị xử phạt rõ ràng.

Lắng nghe và quan sát chiếc xe mỗi ngày

Cuối cùng, không ai hiểu chiếc xe hơn chính người lái nó hàng ngày. Đừng bao giờ lờ đi các đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ bởi chúng không phải để… làm cảnh. Đèn Check Engine, báo dầu, báo nhiệt độ đều là tín hiệu mà chiếc xe đang cần cầu cứu. Bỏ qua chúng là tự chuốc rủi ro.

Nếu xe phát ra những tiếng động lạ từ gầm, tiếng rít trong khoang máy, bạn cần kiểm tra sớm. Việc phát hiện sớm để khắc phục sửa chữa bao giờ cũng rẻ hơn việc phải thay mới các bộ phận bị hỏng hóc nghiêm trọng.

Có thể nói, bảo dưỡng ô tô không cần phô trương, càng không cần đợi xe hỏng mới làm. Bạn chỉ cần tuân thủ đúng lịch trình và biết cách chăm sóc những chi tiết nhỏ nhất. "Của bền tại người" vẫn là chân lý cũ nhưng chưa bao giờ sai. Chăm xe đúng cách hôm nay là mua sự an tâm và an toàn cho ngày mai.

