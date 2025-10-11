Đến nay, tổng cộng 99 chiếc Kimlong X9 đã được bàn giao đến khách hàng và đối tác trên toàn quốc. Sự kiện là dịp để Kim Long Motor gửi lời tri ân đến những khách hàng đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng thương hiệu trong suốt thời gian qua.

Đại diện Kim Long Motor bàn giao xe Kimlong X9 cùng quà tặng cho khách hàng và đối tác

Với mong muốn mang đến chính sách đầu tư hiệu quả và thiết thực nhất cho khách hàng, Kim Long Motor đã triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt “Đầu tư Kimlong 99 - Nhận ngay Kimlong X9”. Theo đó, khách hàng sẽ được tặng 1 xe minibus Kimlong X9 (16 chỗ) khi mua 4 xe bus giường nằm Kimlong 99 hoặc 6 xe bus ghế ngồi Kimlong 99. Đây là chương trình ưu đãi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Kim Long Motor, giúp doanh nghiệp vừa có cơ hội mở rộng đội xe, vừa tối ưu chi phí vận hành.

Dòng xe Kimlong 99 và minibus Kimlong X9 được xem là bộ đôi hoàn hảo, bổ trợ lẫn nhau trong chiến lược phát triển dịch vụ vận tải của doanh nghiệp. Xe bus Kimlong 99 phục vụ các tuyến vận tải hành khách đường dài và tour du lịch với khả năng vận hành mạnh mẽ nhờ sử dụng động cơ Yuchai K11 thế hệ mới cho mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 19-22 lít/100km. Trong khi đó, minibus Kimlong X9 chính là “mảnh ghép linh hoạt”, phù hợp khai thác các tuyến ngắn và trung chuyển nội đô. Sở hữu mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 8-9 lít/100km, dòng xe này giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả khai thác.

Những chiếc xe minibus Kimlong X9 được bàn giao cho khách hàng trong đợt này

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều doanh nghiệp vận tải tiêu biểu. Đại diện các doanh nghiệp bày tỏ sự hài lòng về chất lượng sản phẩm cùng chính sách ưu đãi linh hoạt và dịch vụ hậu mãi tận tâm mà Kim Long Motor mang lại.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Kim Long Motor chia sẻ: “Với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, Kim Long Motor cam kết mang đến những giá trị thiết thực, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp vận tải. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn, giúp khách hàng tối ưu hiệu quả đầu tư và kinh doanh”.

Minibus Kimlong X9 phiên bản 16 chỗ sở hữu mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng từ 8-9l cùng không gian nội thất rộng rãi.

Trước sự đón nhận tích cực thị trường, Kim Long Motor quyết định tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi “Đầu tư Kimlong 99 - Nhận ngay Kimlong X9” đến hết ngày 31/1/2026. Chương trình không chỉ thể hiện lời tri ân sâu sắc đến các khách hàng mà còn mang đến cơ hội và lợi ích hấp dẫn, giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả đầu tư và kinh doanh.

Lễ bàn giao xe minibus Kimlong X9 thể hiện cam kết của Kim Long Motor trong việc không ngừng mang đến những sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm và chính sách đầu tư hiệu quả. Với tinh thần đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp vận tải Việt Nam, Kim Long Motor tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong và uy tín thương hiệu trên hành trình chinh phục thị trường, hướng tới tương lai phát triển bền vững.

Nguyễn Vinh