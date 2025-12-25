Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi lô xe buýt điện hiện đại được bàn giao để phục vụ vận tải hành khách tại Đặc khu Côn Đảo, hiện thực hóa mục tiêu giao thông xanh bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam đang quyết liệt thực hiện các cam kết về chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính, lễ ký kết giữa Kim Long MOTOR Huế và Côn Đảo Group là minh chứng cho sự chủ động của các doanh nghiệp nội địa.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác cung cấp các phương tiện thuần điện, đặc biệt là xe city bus điện để phục vụ mạng lưới vận tải tại Đặc khu Côn Đảo.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Kim Long MOTOR Huế và Tập đoàn Côn Đảo ký kết hợp tác chiến lược toàn diện để cung cấp các phương tiện và các loại xe điện, xe city bus điện phục vụ khai thác vận tải tại Đặc khu Côn Đảo

Ngay sau nghi thức ký kết, Kim Long MOTOR đã bàn giao lô xe buýt thuần điện đầu tiên, chính thức đưa vào khai thác phục vụ Đề án triển khai 6 tuyến buýt điện tại đây. Đây là cột mốc ý nghĩa, thể hiện sự đồng bộ giữa đơn vị sản xuất và đơn vị vận hành trong việc kiến tạo mô hình giao thông công cộng thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng sống cho người dân và trải nghiệm di chuyển của du khách tại vùng đảo di sản.

Làm chủ công nghệ pin, nâng tầm trải nghiệm hành khách đô thị

Theo nội dung hợp tác, Kim Long MOTOR cung cấp lô 38 xe buýt thuần điện sử dụng bộ pin BYD công nghệ mới nhất. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ hệ thống pin này được sản xuất ngay tại Nhà máy Sản xuất và Lắp ráp Pin thuộc Khu công nghiệp ô tô Kim Long MOTOR Huế.

Việc tự chủ công nghệ giúp các dòng xe vận hành ổn định, êm ái và duy trì hiệu suất cao ngay cả trong điều kiện khai thác liên tục với mật độ lớn.

Dòng xe city bus này được đội ngũ kỹ sư nghiên cứu và thiết kế chuyên biệt cho điều kiện hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Xe sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, hiện đại với tính thẩm mỹ cao, phù hợp để len lỏi trong các tuyến phố đô thị hay những cung đường đặc thù của Côn Đảo.

Để tối ưu hóa trải nghiệm hành khách, xe được thiết kế sàn thấp giúp lên xuống dễ dàng, trang bị hệ thống điều hòa công suất lớn, camera giám sát tích hợp và bảng điện tử hiển thị thông tin tuyến rõ ràng.

Không chỉ dừng lại ở sự tiện nghi, các mẫu xe này còn ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng tối ưu, giảm thiểu tiếng ồn và hoàn toàn không phát thải. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái sinh học đa dạng và không gian tĩnh lặng của đặc khu.

Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện Côn Đảo Group nhấn mạnh: “Việc ký kết hợp tác không chỉ xuất phát từ nhu cầu đầu tư phương tiện, mà là kết quả của quá trình đánh giá nghiêm túc về năng lực công nghệ và quy mô sản xuất của Kim Long MOTOR. Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao khả năng làm chủ chuỗi giá trị, từ việc phát triển hệ thống pin công nghệ cao đến lắp ráp hoàn thiện ngay trong nước. Lô xe bàn giao hôm nay chính là nền tảng để hai bên cùng xây dựng một mô hình vận tải công cộng xanh, hiện đại, góp phần giữ gìn vẻ đẹp bền vững cho Côn Đảo”.

Lãnh đạo đặc khu Côn Đảo cùng lãnh đạo Sở Xây dựng, các đơn vị làm lễ khai trương tuyến xe buýt 173

Khát vọng vươn tầm quốc tế của thương hiệu ô tô Việt

Sự kiện bàn giao xe tại Côn Đảo chỉ là một phần trong bức tranh tăng trưởng ấn tượng của Kim Long MOTOR.

Với vị thế là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực xe buýt điện đô thị tại Việt Nam, tính từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị này đã sản xuất và bàn giao gần 700 xe buýt điện cho các đối tác lớn, điển hình như FUTA Bus Lines.

Những đoàn xe điện này đã và đang phục vụ hành khách tại TP.HCM cùng các tỉnh lân cận, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu chuyển đổi giao thông xanh theo Quyết định số 876/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Không chỉ khẳng định vị thế vững chắc tại thị trường nội địa, Kim Long MOTOR còn ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ công nghiệp ô tô khu vực. Doanh nghiệp đã chính thức xuất khẩu xe buýt thuần điện sang Hàn Quốc và duy trì hoạt động xuất khẩu thường niên khoảng 3.000 xe buýt sang Thái Lan - thị trường được mệnh danh là “Detroit của Đông Nam Á”.

Mới đây, một thỏa thuận cung ứng thêm 1.000 xe buýt tại thị trường Thái Lan đã được ký kết, khẳng định năng lực cạnh tranh sòng phẳng của thương hiệu Việt. Trong tương lai gần, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục đẩy mạnh chiến lược xuất khẩu sang khu vực Trung Đông và các thị trường tiềm năng khác, từng bước định vị vị thế của một nhà sản xuất ô tô quy mô lớn trên trường quốc tế.

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược toàn diện với Côn Đảo Group, hai bên còn thống nhất hướng tới một hệ sinh thái điện hóa đồng bộ. Bên cạnh xe buýt, Kim Long MOTOR sẽ tiếp tục nghiên cứu, cung cấp thêm các dòng xe điện từ 4-7 chỗ để phục vụ nhu cầu vận chuyển linh hoạt và du lịch sinh thái đặc thù tại địa phương. Đây là bước đi nhất quán với định hướng phát triển bền vững, bảo tồn giá trị di sản gắn liền với tăng trưởng kinh tế xanh.

Xe buýt trên tuyến thiết kế với màu sắc, biểu tượng mang đặc trưng của Côn Đảo

Kiên trì với triết lý "Dẫn đầu để phụng sự", Kim Long MOTOR không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) để cho ra đời những dòng bus điện thế hệ mới đa dạng về thiết kế, phù hợp với đặc thù giao thông của từng địa phương.

Thông qua dự án tại Côn Đảo, Kim Long MOTOR một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong, sẵn sàng cùng các địa phương kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp xanh, hướng tới một hệ thống giao thông công cộng hiện đại, sạch đẹp và bền vững cho tương lai.

Nguyễn Vinh