Ngày 11/6, Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế (Kim Long Motor) và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện.

Ngay sau lễ ký kết, hai bên sẽ xúc tiến triển khai thử nghiệm ngay đội xe van điện và xe tải thương hiệu KIMLONG tại Hà Nội và TP.HCM, trước khi nhân rộng mô hình ra toàn quốc.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cộng hưởng thế mạnh giữa hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất ô tô và logistics - công nghệ tại Việt Nam.

Ông Trần Tuấn Dũng (phải), Phó giám đốc Công ty dịch vụ - thương mại Bưu chính Viettel tại lễ ký kết

Mở rộng phân phối và tối ưu dịch vụ hậu mãi

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp mở rộng hệ thống phân phối các dòng xe thương mại của Kim Long Motor tại Việt Nam và các thị trường quốc tế có sự hiện diện của Tập đoàn Viettel.

Tại nội địa, Viettel Post sẽ khai thác hệ sinh thái khách hàng sâu rộng để đưa sản phẩm vào hệ thống nội bộ tập đoàn, tiếp cận nhóm khách hàng hiện hữu, các doanh nghiệp logistics, thương mại điện tử và các vùng dân cư tiềm năng.

Ở thị trường nước ngoài, mạng lưới và các đơn vị thành viên quốc tế của Viettel sẽ là bệ phóng để xuất khẩu sản phẩm Kim Long Motor, từng bước định vị thương hiệu Việt trên toàn cầu.

Song song đó, hai đơn vị sẽ phân phối linh kiện, phụ tùng và vật tư thay thế thông qua mạng lưới bưu cục, trung tâm kho vận của Viettel Post trên toàn quốc. Bước đi này nhằm nâng cao năng lực dịch vụ hậu mãi, rút ngắn thời gian cung ứng và tối ưu hóa trải nghiệm vận hành cho khách hàng.

Hợp tác chiến lược này còn mở rộng sang mảng logistics và chuỗi cung ứng toàn trình. Theo đó, hai doanh nghiệp sẽ phối hợp triển khai dịch vụ chuyển phát, vận tải nội bộ và thương mại; cung ứng dịch vụ xuất nhập khẩu, giao nhận (forwarding), logistics nguyên vật liệu sản xuất, đóng gói và phát triển mạng lưới kho phân phối, bán lẻ sản phẩm Kim Long Motor trên toàn quốc.

Liên minh phát triển hạ tầng giao thông xanh

Một trong những điểm nhấn quan trọng của thỏa thuận là việc hai doanh nghiệp cùng nghiên cứu, liên minh đầu tư xây dựng hệ thống trạm sạc và đổi pin xe điện tại các khu vực do Viettel Post quản lý. Đây là bước đi chiến lược nhằm hình thành hệ sinh thái vận tải xanh, kịp thời đáp ứng xu hướng chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững trong tương lai.

Bên cạnh việc thử nghiệm đội xe điện tại Hà Nội và TP.HCM trong giai đoạn đầu, hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các dòng xe đặc thù khác, đảm bảo phù hợp với nhu cầu vận hành và phương thức khai thác riêng biệt của hệ thống bưu chính.

Đại tá Phùng Văn Cường, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (thứ 5, bên phải) và ông Đào Viết Ánh, Tổng giám đốc Kim Long Motor ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện

Tại lễ ký kết, ông Đào Viết Ánh - Tổng Giám đốc Kim Long Motor chia sẻ: “Chúng tôi xác định Viettel Post là đối tác chiến lược trong tiến trình mở rộng và nâng cao hiệu quả hệ thống phân phối. Quan trọng hơn, sự hợp tác này tạo nền tảng vững chắc để Kim Long Motor phát triển hệ sinh thái vận tải thông minh, tích hợp chặt chẽ giữa công nghệ và logistics.

Qua đó, các sản phẩm ô tô thương mại KIMLONG sẽ ngày càng nâng cao năng lực cạnh tranh, tự tin chinh phục thị trường quốc tế và hiện diện tại nhiều quốc gia mới, đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân.”

Đại tá Phùng Văn Cường - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel cho biết: “Sự hợp tác với Kim Long Motor giúp Viettel Post hoàn thiện năng lực vận hành và đa dạng hóa hệ sinh thái logistics. Việc ứng dụng các phương tiện vận tải mới, đặc biệt là xe điện, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, đồng thời hướng đến mục tiêu phát triển bền vững mà cả hai doanh nghiệp cùng nghiêm túc theo đuổi theo đúng định hướng của Chính phủ và của lãnh đạo tập đoàn.”

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị không chỉ tạo ra những giá trị cộng hưởng thiết thực, mà còn góp phần định hình hệ sinh thái vận tải - logistics tích hợp, hiện đại. Sự song hành của hai doanh nghiệp mang đậm “tinh thần Việt” hứa hẹn trở thành bệ phóng vững chắc để các dòng xe “Made in Vietnam” thương hiệu KIMLONG khẳng định vị thế tại thị trường nội địa lẫn quốc tế, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tú Uyên