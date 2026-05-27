Ngày 27/5, tại Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về Dự thảo Dự án Luật Đô thị đặc biệt, ông Phạm Quốc Long - Phó Tổng giám đốc CTCP Gemadept, cho biết sản lượng hàng hóa qua hệ thống cảng biển TPHCM (bao gồm cả cụm cảng Cái Mép, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) năm 2025 đạt khoảng 24 triệu TEU, đứng thứ 8 trên thế giới.

Với tốc độ tăng trưởng hàng hóa từ 12-15%/năm, đến năm 2030 đạt khoảng 34-45 triệu TEU. Khi đó, TPHCM sẽ vươn lên đứng thứ 4-5 toàn thế giới về sản lượng hàng hóa qua các cảng. Tuy nhiên, con số đó sẽ tạo áp lực lên hạ tầng giao thông, đòi hỏi thành phố cần có giải pháp xử lý về dài hạn.

Theo ông Long, TPHCM cần đẩy mạnh phát triển giao thông thủy nội địa nhằm cắt giảm chi phí logistics, cũng như giảm áp lực giao thông.

Ông ví dụ, phí vận chuyển đường bộ một container 20 feet từ TPHCM ra cảng Cái Mép tốn 4 triệu đồng, trong khi vận chuyển đường thủy chỉ mất 700.000 đồng - chưa bằng 1/5 so với đường bộ. Hơn nữa, một sà lan có thể chở tới 300 container, giảm ùn tắc đáng kể so với việc 300 container này di chuyển trên đường bộ.

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về Dự thảo Dự án Luật Đô thị đặc biệt ngày 27/5. Ảnh: Trung tâm Báo chí TPHCM

Từ phân tích trên, đại diện Gemadept kiến nghị thành phố ưu tiên đầu tư nâng cấp tĩnh không cầu trên các tuyến thủy chính đạt tối thiểu 7m theo quy hoạch, để sà lan chở container 3-4 lớp có thể di chuyển an toàn, liên tục. Đây là giải pháp trực tiếp giúp giảm tải đường bộ, giảm phát thải và cắt giảm chi phí logistics.

Đồng thời, ông Long đề xuất bổ sung vào dự án luật cơ chế quy hoạch, phát triển hệ thống bến thủy nội địa, ICD, depot, trung tâm logistics vệ tinh tại TPHCM và khu vực Bình Dương (cũ).

"Về mặt lợi ích, đầu tư vào vận tải thủy nội địa không tốn nhiều do doanh nghiệp đã chủ động đầu tư sà lan, mỗi ICD chỉ cần diện tích khoảng 10ha và cũng không cần đầu tư lớn. Tuy nhiên, quỹ đất cho các bến thủy nội địa tại thành phố lại không có", ông chia sẻ.

Đề xuất cơ chế bán nhà cho người nước ngoài tại dự án lấn biển

Cũng liên quan tới yếu tố quỹ đất, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Tâm Anh, thừa nhận, các doanh nghiệp y tế rất thiếu kinh nghiệm khi tiếp cận dự án về đất đai. Tuy nhiên, nếu không có quỹ đất ổn định sẽ khó có cam kết đầu tư lớn, dài hạn về mặt y tế của doanh nghiệp.

Hiện, hệ thống y tế của đơn vị này hoạt động dựa trên việc mua lại các bệnh viện, dự án của công ty bất động sản hoặc thuê lại những mặt bằng đã có sẵn cơ sở y tế. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra khi sở hữu lại là thời gian sử dụng quỹ đất không còn nhiều, có dự án chỉ còn lại mười mấy năm.

Ông Dũng cho hay, nếu đầu tư một bệnh viện để đảm bảo yếu tố công nghệ, con người chỉ với thời gian ngắn như vậy thì doanh nghiệp không dám đầu tư, các ngân hàng cũng không dám đồng hành cho vay vốn.

Doanh nghiệp dự kiến đầu tư gần 1 tỷ USD tại TPHCM trong 5 năm tới. Do đó, ông đề xuất những dự án y tế có vốn đầu tư trên 6.000 tỷ (trong đó, doanh nghiệp tự đầu tư đất đai) thì thành phố cần gia hạn luôn thời gian sử dụng đất xây dựng công trình y tế thành 50 năm để doanh nghiệp yên tâm đầu tư.

Ở khía cạnh khác của lĩnh vực bất động sản, bà Nguyễn Thái Hoài Anh, Phó Tổng giám đốc Sungroup, kiến nghị TPHCM bổ sung cơ chế đặc thù cho các dự án đô thị, nhà ở, tổ hợp thương mại dịch vụ thuộc danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Luật Đô thị đặc biệt.

Cụ thể hơn, theo bà giải thích, việc áp dụng cơ chế đặc thù sẽ tương tự như dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại Đà Nẵng. Trong đó, các dự án sẽ được thí điểm cơ chế bán nhà thương mại dành cho người nước ngoài và không vượt quá 50% tổng quỹ nhà ở thương mại tại một dự án.

Chính sách này nhằm tăng tính hấp dẫn của các dự án do nhà đầu tư chiến lược thực hiện, đồng thời, mở rộng nhóm khách hàng quốc tế và thu hút dòng vốn, thúc đẩy tiêu dùng cho TPHCM.

Tại hội thảo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, tăng trưởng của thành phố đã chậm lại sau nhiều nhiệm kỳ liên tiếp đạt mức hai con số. Cụ thể, tăng trưởng trong giai đoạn từ năm 1991-1995 là 12-16%; giai đoạn 1996-2000 là 10-11%; giai đoạn 2011-2015 đạt 10,99%, giai đoạn 2016-2020 đạt 11,18%. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, tăng trưởng chỉ dao động ở mức 7%. Do đó, Luật Đô thị đặc biệt được kỳ vọng sẽ tạo thêm niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời mở dư địa để thành phố tăng trưởng nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới. Lãnh đạo TPHCM mong muốn các đề xuất, góp ý cho dự án luật sẽ có nhiều điểm mới, đột phá so với các quy định hiện hành, tạo nền tảng thể chế vượt trội và đảm bảo tăng trưởng hai con số cho địa phương.