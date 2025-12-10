Hợp đồng xuất khẩu quy mô lớn lần này đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp trong hành trình đưa sản phẩm “Made in Vietnam” chinh phục thị trường quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế của ngành công nghiệp sản xuất ô tô Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tiếp nối thành công đó, Kim Long Motor dự định tiếp tục xuất khẩu vào thị trường Trung Đông cùng nhiều quốc gia khác trong thời gian tới.

Kijsetthi Mobility là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển mạng lưới dịch vụ di chuyển toàn diện tại Thái Lan, bao gồm kinh doanh xe thương mại, cung ứng phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng cho xe tải và xe buýt, đồng thời mở rộng sang các giải pháp bền vững trong kỷ nguyên xe điện (EV). Với trụ sở tại Suphanburi, công ty đã xây dựng được uy tín trên thị trường nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu của các đơn vị vận tải trong khu vực.

Theo nội dung hợp đồng, Kim Long Motor sẽ cung ứng 1.000 xe buýt các loại cho thị trường Thái Lan, bao gồm các dòng chủ lực: xe buýt 12m (động cơ đốt trong và thuần điện), xe buýt 7.8m (động cơ đốt trong) và xe buýt điện 7.5m. Các sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm của Kim Long Motor, phù hợp với điều kiện địa hình, hạ tầng giao thông và các yêu cầu riêng biệt của khách hàng tại thị trường Thái Lan.

Trong đó, các mẫu xe buýt điện (EV) 7.5m và 12m là điểm nhấn đáng chú ý với thiết kế hiện đại và thân thiện môi trường. Xe sử dụng bộ pin BYD công nghệ mới được sản xuất tại Nhà máy Sản xuất và Lắp ráp Pin thuộc Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế, cho phép vận hành ổn định, êm ái và duy trì hiệu suất cao ngay cả trong điều kiện khai thác liên tục.

Nhờ khả năng tiết kiệm năng lượng và cắt giảm đáng kể lượng khí thải, dòng xe này phù hợp với các yêu cầu của hệ thống giao thông xanh, đồng thời đáp ứng định hướng chuyển đổi sang năng lượng sạch mà Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy mạnh mẽ.

Các mẫu xe buýt ghế ngồi và giường nằm 12m KIMLONG 99 với thiết kế hiện đại, tiện nghi, sử dụng động cơ Yuchai K11 thế hệ mới, có dung tích 10,979 (cc), công suất 410Ps, mô men xoắn cực đại đạt 1.000~1.400/2.000 N.m/rpm cho hiệu suất vận hành mạnh mẽ, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 19 - 22 lít/100km, hứa hẹn mang đến hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp.

Kể từ khi ra mắt, dòng động cơ được sử dụng trên dòng xe KIMLONG 99, đã được bàn giao đến khách hàng và đối tác lên tới hơn 2.000 xe, khẳng định uy tín và năng lực sản xuất vượt trội của Kim Long Motor. Bên cạnh đó, mẫu xe buýt 7,8m đạt tiêu chuẩn Euro 5, thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt cùng khả năng tăng tốc - dừng đỗ ổn định giúp xe phù hợp với các tuyến ngắn và tần suất khai thác lớn, mang đến lựa chọn tối ưu cho các tuyến nội đô có mật độ phương tiện cao.

Toàn bộ sản phẩm xuất khẩu được sản xuất tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế với dây chuyền tự động hóa và quản trị trên nền tảng số hóa. Đặc biệt, năng lực sản xuất động cơ và các sản phẩm ô tô của Kim Long Motor được củng cố mạnh mẽ khi đưa vào hoạt động Nhà máy Sản xuất & Chế tạo Động cơ Yuchai, vừa khánh thành với vốn đầu tư giai đoạn đầu 260 triệu USD và mức tự động hóa lên tới 90%, nhà máy có khả năng sản xuất đa dạng các dòng động cơ đạt chuẩn quốc tế phục vụ xe buýt, minibuýt và các phương tiện thương mại thế hệ mới.

Trong bối cảnh Đông Nam Á đẩy mạnh chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh, thông minh và bền vững, sự hợp tác giữa Kim Long Motor và Kijsetthi Mobility được xem là bước đi chiến lược, mở ra dư địa phát triển lớn cho cả hai doanh nghiệp. Thỏa thuận này không chỉ tạo tiền đề để hai bên khai thác tối đa thế mạnh của nhau mà còn góp phần thúc đẩy quá trình “xanh hóa” ngành vận tải trong khu vực.

Đại diện Kijsetthi Mobility cho biết: “Khi tận mắt tham quan dây chuyền sản xuất hiện đại và các dòng sản phẩm hoàn thiện tại nhà máy đã củng cố niềm tin của chúng tôi vào quyết định hợp tác. Với sự hợp tác giữa Kijsetthi Mobility và Kim Long Motor không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu kinh doanh trước mắt mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai, xe buýt KIM LONG sẽ ngày càng được nhiều khách hàng tại Thái Lan và các nước trong khu vực Đông Nam Á biết đến, cùng nhau mang lại nhiều giải pháp giao thông bền vững vào thực tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường”.

Việc tiếp tục mở rộng hoạt động tại Thái Lan với đơn hàng 1.000 xe lần này đã khẳng định chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất của Kim Long Motor, đồng thời củng cố mạnh mẽ sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại một thị trường có tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe hàng đầu khu vực. Đây là bước tiến quan trọng tạo thêm động lực để Kim Long Motor đẩy mạnh đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất và hướng tới mục tiêu trở thành một trong những nhà sản xuất - xuất khẩu xe thương mại hàng đầu Đông Nam Á.

Nguyễn Vinh