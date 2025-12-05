Kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan khu vực V vượt mốc 200 tỷ USD. Ảnh: Hải quan cung cấp

Ngày 5/12, Chi cục Hải quan Khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan - Doanh nghiệp năm 2025”, triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cùng các chương trình tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin trong năm 2025.

Tại hội nghị, Chi cục Hải quan Khu vực V tập trung tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn doanh nghiệp xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan. Đơn vị cũng đưa ra các cảnh báo, chỉ rõ những sai sót, vi phạm mà doanh nghiệp thường gặp.

Bên cạnh đó, Chi cục giới thiệu trực tiếp tới cộng đồng doanh nghiệp về dự kiến triển khai Mô hình thông quan tập trung - bước chuyển quan trọng trong quản lý hải quan từ phân tán sang tập trung, điện tử hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ, hướng tới thủ tục phi giấy tờ, giảm tối đa thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Dự thảo đề án dự kiến thí điểm từ ngày 1/3/2026 tại Chi cục Hải quan Khu vực III (Hải Phòng) và Chi cục Hải quan Khu vực V (Bắc Ninh).

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Cục Hải quan và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hải quan cung cấp

Trong khuôn khổ chương trình, Chi cục Hải quan Khu vực V long trọng tổ chức sự kiện ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu của hai tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên do đơn vị quản lý lần đầu tiên vượt mốc 200 tỷ USD. Đây là cột mốc đặc biệt trong quá trình lớn mạnh và phát triển của Chi cục Hải quan khu vực V, vươn lên trở thành một trong những lá cờ đầu của ngành Hải quan trong công tác thu ngân sách nhà nước và hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Những năm qua, kim ngạch xuất nhập khẩu và số thu ngân sách Nhà nước của Chi cục Hải quan Khu vực V luôn duy trì mức tăng trưởng cao, khẳng định vai trò đầu mối quan trọng trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại các tỉnh công nghiệp trọng điểm phía Bắc.

Thành công này đến từ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức hải quan, cùng sự đồng hành của hơn 5.900 doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục tại Chi cục. Các doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ, minh bạch và tinh thần phục vụ của đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị Hải quan - Doanh nghiệp năm 2025. Ảnh: Hải quan cung cấp

Hội nghị Hải quan - Doanh nghiệp cũng là dịp Chi cục tri ân cộng đồng doanh nghiệp. Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Thái Nguyên, Cục Hải quan và Chi cục Hải quan Khu vực V đã trao kỷ niệm chương ghi nhận cho 10 doanh nghiệp có kim ngạch lớn và 10 doanh nghiệp đóng góp số thu ngân sách cao trên địa bàn hai tỉnh.

Thông qua các hoạt động tại Hội nghị Hải quan - Doanh nghiệp năm 2025, Chi cục Hải quan Khu vực V tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn kết với cộng đồng doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác và phát triển bền vững của hai tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên trong những năm tới, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế đất nước.

Tiến Dũng