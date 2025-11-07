Sáng 1/11, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm (thuộc Kim Oanh Group) trao tặng tiền mặt và quà trị giá 10 tỷ đồng để chung tay cùng cơ quan Mặt trận, chính quyền hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế và UBND TP Huế tiếp nhận sự hỗ trợ của Kim Oanh Group.

Việc ủng hộ của Kim Oanh Group tập trung vào những nhu cầu cấp bách nhất của người dân sau lũ: lương thực, tiền, đến phục hồi hạ tầng, trường học. Trước mắt, Quỹ dành 200 tấn gạo trị giá 3 tỷ đồng phân bổ đến 10.000 hộ dân tại 32 xã, phường bị ngập lũ; trao tiền đến 5.000 hộ dân với mức 500 - 700 nghìn đồng/hộ.

Quỹ Khởi Sự Từ Tâm dành 2 tỷ đồng xây mới 2 phòng học tại Trường Mầm non số 2 Phú Mậu để giúp trẻ em có phòng học khang trang, an toàn; phối hợp cùng UBND TP. Huế hỗ trợ 1 tỷ đồng để khắc phục hạ tầng và các công trình công cộng; trích 200 triệu đồng hỗ trợ cho các đội, nhóm sửa xe tình nguyện, giúp người dân sửa chữa phương tiện hư hỏng do ngập lũ.

Quỹ Khởi Sự Từ Tâm dành 2 tỷ đồng xây mới 2 phòng học tại Trường Mầm non số 2 Phú Mậu

Trong ngày 1/11, đại diện Kim Oanh Group và chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân tử vong và mất tích, hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp; trao 500 phần quà trị giá 500 triệu đồng đến các bệnh nhi và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tải sản trong đợt mưa lũ vừa qua.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Kim Oanh Group bày tỏ: “Với tinh thần “Phụng sự từ trái tim - Lan tỏa bằng hành động”, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm mong muốn được góp một phần công sức nhỏ bé, chung tay cùng chính quyền và người dân TP. Huế sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này, ổn định cuộc sống, đưa Huế trở lại nhịp sống bình yên, tươi đẹp vốn có”.

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND TP. Huế cảm ơn việc làm ý nghĩa của Kim Oanh Group và Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, khẳng định khoản hỗ trợ 10 tỷ đồng giúp thành phố có thêm nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với chính quyền và người dân trong lúc khó khăn.

Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định trao tặng Bằng khen cho Kim Oanh Group vì đã có nhiều đóng góp, ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2025

Cao Hoàng