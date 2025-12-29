Bản Dự báo xu hướng ẩm thực & cocktail thường niên của Kimpton vừa được công bố, hé lộ những chuyển động đáng chú ý sẽ tác động mạnh mẽ đến ngành ẩm thực – pha chế toàn cầu trong năm 2026. Báo cáo được xây dựng từ góc nhìn và thực tiễn sáng tạo của cộng đồng đầu bếp, chuyên gia pha chế tại hơn 100 nhà hàng và quầy bar thuộc hệ thống 83 khách sạn Kimpton trên toàn thế giới.

Theo Kimpton, năm 2026 đánh dấu sự chuyển dịch rõ nét trong cách con người thưởng thức ẩm thực – không chỉ dừng lại ở hương vị, mà mở rộng sang trải nghiệm cảm xúc, kết cấu, thị giác và câu chuyện văn hóa phía sau mỗi món ăn, thức uống. Các xu hướng mới phản ánh nhu cầu kết nối sâu sắc hơn của thực khách với bản sắc địa phương, tính bền vững và sự sáng tạo có chiều sâu.

Ông Patrick Both, Tổng Quản lý Kimpton Maa-Lai Bangkok kiêm Giám đốc Vận hành Phân khúc Luxury & Lifestyle Thái Lan tại IHG Hotels & Resorts, nhận định: “Ẩm thực ngày nay đã trở thành một ngôn ngữ kể chuyện. Mỗi món ăn, mỗi ly cocktail đều phản ánh văn hóa, vùng miền và tư duy sáng tạo của người làm nghề. Điều quan trọng không phải là chạy theo xu hướng, mà là tạo ra những trải nghiệm chân thực và giàu cảm xúc cho thực khách.”

Trên đĩa ăn: Những xu hướng ẩm thực nổi bật

Than củi trở lại như một “nguyên liệu”

Xu hướng quay về hương vị nguyên bản thúc đẩy sự hồi sinh của than củi trong ẩm thực cao cấp, đặc biệt là than trắng Binchotan của Nhật Bản. Than không chỉ là phương pháp nướng, mà còn tạo chiều sâu hương vị và độ umami tinh tế cho món ăn.

Bánh kếp – nền tảng cho sáng tạo xuyên biên giới

Các biến tấu bánh kếp từ nhiều nền ẩm thực như hotteok (Hàn Quốc), bánh xèo (Việt Nam) hay blinis châu Âu được tái định nghĩa như một “tấm hộ chiếu ẩm thực”, trở thành nền tảng để kết hợp hương vị và kỹ thuật từ nhiều quốc gia.

Ẩm thực giao thoa & di sản

Năm 2026 chứng kiến sự lên ngôi của các món ăn mang dấu ấn “third-culture” – nơi một món ăn chịu ảnh hưởng từ nhiều nền ẩm thực khác nhau. Những sáng tạo này vừa tôn vinh di sản, vừa làm nổi bật nguyên liệu bản địa và kỹ nghệ thủ công địa phương.

Cam chanh lai tạo – hương vị mới của sự tươi mát

Các giống cam chanh lai như calamansi, Hallabong hay cam Sumo được dự báo sẽ xuất hiện nhiều hơn trong thực đơn, mang đến cảm giác tươi mới và dễ tiếp cận.

Sốt chấm cao cấp lên ngôi

Các loại sốt chấm cao cấp được dự báo sẽ chiếm lĩnh phân khúc ăn nhẹ, phản ánh xu hướng thưởng thức linh hoạt, đề cao trải nghiệm chia sẻ và sự tương tác giữa thực khách.

Ông Lamberto Valdez Lara, Bếp trưởng Điều hành Kimpton Maa-Lai Bangkok, cho biết: “Trong năm 2026, kết cấu sẽ trở thành yếu tố quan trọng không kém hương vị. Độ giòn, xốp và sự tương phản trong món ăn tạo nên trải nghiệm vị giác mới, khiến thực khách không chỉ ‘ăn’ mà còn ‘cảm nhận’.”

Trong ly nước: Xu hướng cocktail và đồ uống năm 2026

Thảo mộc và vị ngọt tự nhiên thay thế đường tinh luyện

Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên nguyên liệu tự nhiên, ít tinh chế. Theo đó, vị ngọt từ hoa, trái cây và thảo mộc được dự báo sẽ dần thay thế đường tinh luyện trong cocktail.

Kết cấu trở thành tâm điểm

Bọt mịn, lớp kem xốp, trân châu dẻo hay các tầng chất lỏng rõ rệt sẽ trở thành điểm nhấn trong đồ uống, mang đến trải nghiệm đa giác quan.

“Cơn sốt” sữa chuối

Sữa chuối – phổ biến tại Hàn Quốc – được dự báo sẽ lan rộng toàn cầu, trở thành lựa chọn thay thế mới cho sữa yến mạch nhờ vị ngọt tự nhiên và kết cấu mịn.

Garibaldi – biểu tượng mới của văn hóa aperitivo

Garibaldi được dự đoán sẽ thay thế Aperol Spritz để trở thành cocktail aperitivo được ưa chuộng, nhờ sự kết hợp tinh tế giữa Campari và nước cam tươi.

Đồ uống đa tầng & cocktail ứng dụng công nghệ

Các quầy bar Kimpton đang ứng dụng công nghệ hương thơm, kỹ thuật đông lạnh sâu, lên men và ẩm thực phân tử để tạo ra những ly cocktail có cấu trúc hương vị phức hợp.

Ông Jim Wrigley, Quản lý Đồ uống tại Kimpton Seafire Resort + Spa, nhận định: “Năm 2026 sẽ chứng kiến nhiều đổi mới tại quầy bar, từ công nghệ hương thơm đến kỹ thuật pha chế tiên tiến. Đồng thời, người tiêu dùng cũng tìm kiếm những lựa chọn nhẹ nhàng, chân thực hơn, phản ánh nhu cầu cân bằng trong lối sống hiện đại.”

Kimpton tiên phong trong trải nghiệm F&B

Kimpton là thương hiệu khách sạn boutique thuộc IHG Hotels & Resorts, nổi tiếng với tinh thần sáng tạo, thiết kế giàu cảm xúc và trải nghiệm ẩm thực mang đậm dấu ấn địa phương. Hiện Kimpton có hơn 145 khách sạn đang hoạt động và trong kế hoạch phát triển tại khoảng 25 quốc gia, với hệ thống nhà hàng và quầy bar được xem là điểm hẹn văn hóa, nơi kết nối con người thông qua ẩm thực và phong cách sống. Những hương vị được đề cập đến trong bài hiện đang được phục vụ tại các khách sạn: Kimpton Kitalay Samui, Kimpton Sawyer Hotel, Kimpton Shinjuku Tokyo, Kimpton Maa-Lai Bangkok, Kimpton Rowan Palm Springs, Kimpton Da An Taipei, Kimpton Qiantan Shanghai.

Bản Dự báo xu hướng ẩm thực & cocktail 2026 không chỉ phản ánh những gì sẽ xuất hiện trên thực đơn, mà còn cho thấy cách Kimpton tiếp tục đón đầu xu hướng ngành F&B bằng sự sáng tạo, bền vững và cảm xúc - nơi mỗi trải nghiệm đều mang dấu ấn riêng và giá trị lâu dài.

Cao Hoàng