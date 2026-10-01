Với thỏa thuận hợp tác 3 bên giữa KING Việt Nam, Hào Ninh Hồng Kông (Trung Quốc) và Viettel Post vừa ký kết, nhà sản xuất thiết bị điện tử KING Việt Nam muốn tham gia sâu hơn vào công cuộc chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định rõ quan điểm “...Phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hoá các loại hình năng lượng; ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch”; đồng thời đặt mục tiêu “tiến hành chuyển đổi năng lượng góp phần quan trọng đáp ứng mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; ngành năng lượng phát triển hài hòa giữa các phân ngành với hạ tầng đồng bộ và thông minh, đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN”.

Nhận định Việt Nam là một thị trường đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ định hướng phát triển năng lượng sạch và giao thông điện hóa của Chính phủ, ngày 30/9, tại Thái Nguyên, Công ty TNHH điện tử KING Việt Nam cùng Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hào Ninh Hồng Kông (Trung Quốc) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post).

Thỏa thuận hợp tác giữa KING Việt Nam, Hào Ninh Hồng Kông (Trung Quốc) và Viettel Post được ký kết chiều ngày 30/9.

Thỏa thuận hợp tác 3 bên này hướng tới khai thác thế mạnh của mỗi bên để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kênh phân phối các sản phẩm dây cáp điện, cell/bộ pin và hệ thống lưu trữ năng lượng do KING Việt Nam và Hào Ninh cung cấp tại thị trường Việt Nam và các thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, các bên cũng hợp tác phát triển “dịch vụ chuỗi cung ứng toàn trình” (dịch vụ logistics, dịch vụ kho vận và thương mại phân phối - xuất nhập khẩu); tối ưu hóa chi phí vận hành, gia tăng hiệu quả logistics và chuỗi cung ứng cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của KING Việt Nam và Hào Ninh.

Cụ thể, theo thỏa thuận hợp tác, Viettel Post sẽ trực tiếp là đối tác cung cấp và nhập khẩu các vật tư hàng hóa phục vụ nhà máy sản xuất; làm tổng đại lý phân phối cho toàn bộ 3 nhóm sản phẩm của KING Việt Nam tại thị trường Việt Nam, gồm: Dây cáp, dây dữ liệu, bó dây năng lượng mới (harness) và phụ kiện liên quan; cell pin lưu trữ năng lượng, bộ pin và phụ kiện liên quan; sản phẩm lưu trữ năng lượng gia đình, sản phẩm lưu trữ năng lượng công nghiệp - thương mại hoàn chỉnh và phụ kiện liên quan.

Ông Vương Tĩnh Hạo, Chủ tịch Công ty KING Việt Nam nhấn mạnh, thỏa thuận hợp tác 3 bên được ký là một dấu mốc ý nghĩa. Bởi lẽ, KING Việt Nam, với năng lực sản xuất dây điện và đầu nối cao áp phục vụ ngành xe năng lượng mới, cùng với Hào Ninh Hồng Kông, đơn vị thương mại đại diện cho các sản phẩm pin và hệ thống lưu trữ năng lượng công nghệ cao, đang đứng trước một cơ hội lớn: Đưa chuỗi giá trị linh kiện - pin - lưu trữ năng lượng của mình đến gần hơn với thị trường Việt Nam, một thị trường đang tăng trưởng mạnh mẽ nhờ định hướng phát triển năng lượng sạch và giao thông điện hóa của Chính phủ Việt Nam.

Ông Vương Tĩnh Hạo, Chủ tịch Công ty KING Việt Nam tin rằng hợp tác mới ký kết là cơ hội để 3 đơn vị cùng nhau mở rộng sang một lĩnh vực kinh doanh mới đầy tiềm năng.

“Nhưng để hiện thực hóa cơ hội đó, chúng tôi cần một đối tác hiểu thị trường, có năng lực triển khai và đáng tin cậy. Và chúng tôi tin rằng ViettelPost chính là đối tác đó. Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao thế mạnh “5 trụ chiến lược” rõ ràng của Viettel Post mang lại cho hợp tác”, ông Vương Tĩnh Hạo chia sẻ.

Đại diện Công ty KING Việt Nam cũng tin tưởng rằng thỏa thuận hợp tác mới ký kết là cơ hội để các bên cùng nhau mở rộng sang một lĩnh vực kinh doanh mới đầy tiềm năng - logistics và phân phối cho ngành công nghiệp năng lượng mới; đồng thời cũng là cánh cửa để Viettel Post mở ra cơ hội hợp tác thương mại xuất nhập khẩu và logistics ở quy mô lớn hơn nhiều, thông qua mạng lưới của Hào Ninh, của tập đoàn KING tại Trung Quốc.

Tổng Giám đốc Viettel Post Phùng Văn Cường nhận xét: Giá trị lớn nhất của thỏa thuận này là việc ba bên đang kết nối những năng lực khác nhau để cùng hình thành một chuỗi giá trị mới. Khi năng lực của 3 đơn vị được kết nối, chúng ta không chỉ giải quyết từng dịch vụ riêng lẻ, mà có cơ hội cùng xây dựng một chuỗi hoàn chỉnh, từ nguyên vật liệu đến sản xuất, kho vận, logistics, xuất nhập khẩu, phân phối cho tới thị trường và khách hàng cuối cùng.

“Điều quan trọng nhất sau lễ ký hôm nay là biến cam kết thành kết quả thực tế. Tôi đề nghị ba bên sớm cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành sản phẩm, thị trường, khách hàng, sản lượng, doanh thu, tiến độ và người chịu trách nhiệm. Viettel Post cam kết huy động năng lực về thương mại, logistics và chuỗi cung ứng, cùng KING Việt Nam và Hào Ninh đưa hợp tác đi vào thực chất và hiệu quả”, ông Phùng Văn Cường nhấn mạnh.

(Nguồn: KING Việt Nam)