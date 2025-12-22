Sự kiện thu hút sự tham gia của dàn khách mời nổi bật: Hoa hậu Thiên Ân, Diễn viên Trần Hiếu và TikToker Xun Hoa, cùng những trải nghiệm thú vị tại không gian mua sắm hiện đại của OWNDAYS.

Hoa hậu Thiên Ân, Diễn viên Trần Hiếu và Tiktoker Xuân Hoa góp mặt tại sự kiện OWNDAYS Sense City Phạm Văn Đồng

Tọa lạc tại vị trí sầm uất của Thủ Đức - TTTM Sense City, cửa hàng OWNDAYS mang đến không gian mua sắm hiện đại cùng nhiều lựa chọn kính mắt đa dạng, từ kính cận đến kính mát. Được thiết kế theo tinh thần tối giản đặc trưng của Nhật Bản, cửa hàng sử dụng tông màu sáng kết hợp chất liệu gỗ, tạo cảm giác thoáng đãng và hiện đại ngay khi bước vào. Hệ thống ánh sáng dịu cùng bố cục trưng bày được sắp xếp khoa học, mang đến một đến một không gian mở, giúp khách hàng có một hành trình mua sắm trọn vàn và đầy cảm hứng.

Sự xuất hiện của Hoa hậu Thiên Ân, diễn viên Trần Hiếu và TikToker Xun Hoa đã ghi dấu ấn đặc biệt tại cửa hàng mới. Các khách mời đã dành thời gian trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm kính tại cửa hàng và chia sẻ sự thích thú với thiết kế đa dạng của kính OWNDAYS cũng như trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp ngay tại cửa hàng.

Xuất hiện tại sự kiện với phong cách thanh lịch, Hoa hậu Thiên Ân chia sẻ cô ấn tượng với cách OWNDAYS kết hợp giữa thiết kế tối giản và tính ứng dụng cao trong từng mẫu kính. Người đẹp cũng dành thời gian trải nghiệm nhiều thiết kế khác nhau và cho biết rất yêu thích cảm giác nhẹ, thoải mái mà các mẫu kính mang lại.

Hoa hậu Thiên Ân ghi dấu với phong cách thanh lịch trong những thiết kế kính tại OWNDAYS OWNDAYS Sense City Phạm Văn Đồng

Diễn viên Trần Hiếu xuất hiện tại OWNDAYS Sense City với hình ảnh trẻ trung, năng động. Anh cho biết bản thân là người thường xuyên phải sử dụng kính khi làm việc, vì vậy thiết kế gọn nhẹ và phong cách Nhật Bản của OWNDAYS rất phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Diễn viên Trần Hiếu xuất hiện với phong cách trẻ trung tại cửa hàng mới OWNDAYS Sense City Phạm Văn Đồng

Với phong cách trẻ trung và gần gũi, TikToker Xun Hoa mang đến nguồn năng lượng vui tươi cho buổi khai trương. Cô dành nhiều thời gian thử các mẫu kính mới và bày tỏ sự thích thú với sự đa dạng về kiểu dáng - từ kính basic đến những thiết kế thời trang, cá tính.

Những khoảnh khắc của TikToker Xun Hoa tại cửa hàng OWNDAYS Sense City Phạm Văn Đồng

OWNDAYS - thương hiệu kính mắt Nhật Bản được yêu thích trên toàn cầu

Là thương hiệu kính mắt đến từ Nhật Bản, OWNDAYS thành lập năm 1989 và hiện sở hữu hơn 500 cửa hàng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, OWNDAYS có hơn 20 cửa hàng tại 4 khu vực thành phố lớn: TP.HCM, Nha Trang, Hà Nội và Hải Phòng. Với thông điệp cốt lõi “OWN YOURS DAY”, OWNDAYS mong muốn đồng hành cùng và khuyến khích khách hàng tự tin thể hiện phong cách riêng thông qua những thiết kế kính mắt phù hợp. Song song đó, thương hiệu cũng liên tục đổi mới để mang đến những sản phẩm kính mắt chất lượng cùng dịch vụ tận tâm và trải nghiệm mua sắm trọn vẹn cho khách hàng.

Điều làm nên sự khác biệt của OWNDAYS nằm ở triết lý “đơn giản – minh bạch – tiện lợi”. Thương hiệu áp dụng hệ thống giá đơn giản, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn mà không phải lo lắng về các chi phí phát sinh. Chỉ từ 1.580.000 VNĐ, khách hàng đã có thể sở hữu một cặp kính hoàn chỉnh, bao gồm gọng kính và tròng kính phẳng chiết suất cao.

Không chỉ nổi bật ở thiết kế và chất lượng, OWNDAYS còn được yêu mến nhờ dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm. Với chính sách bảo hành toàn cầu, mỗi sản phẩm OWNDAYS đều được bảo hành chất lượng sản phẩm, bảo hành tầm nhìn trong vòng 1 năm kể từ ngày mua cùng với các dịch vụ điều chỉnh, vệ sinh kính miễn phí trong suốt quá trình sử dụng kính. Những chính sách này giúp khách hàng hoàn toàn an tâm khi chọn mua và sử dụng kính mắt từ OWNDAYS.

Bên cạnh đó, dịch vụ đo mắt miễn phí cũng là điểm cộng lớn của thương hiệu. Quy trình đo mắt theo tiêu chuẩn Nhật Bản, được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên giàu chuyên môn cùng hệ thống máy móc hiện đại, mang đến trải nghiệm chính xác, chuyên nghiệp và thoải mái cho mọi khách hàng. Những giá trị này đã góp phần giúp OWNDAYS xây dựng được uy tín vững chắc và trở thành thương hiệu kính mắt được tin chọn.

