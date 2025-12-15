Sau hơn một thập kỷ smartphone giữ vai trò trung tâm trong đời sống số, các tập đoàn công nghệ lớn đang hướng tới một mặt trận mới: kính AI.

Apple, Google và Samsung được cho là đang tăng tốc phát triển các thiết bị đeo thông minh, đặt trí tuệ nhân tạo (AI) làm lõi trải nghiệm người dùng.

Theo các nguồn tin trong ngành, Apple đang phát triển một thiết bị tạm gọi là Apple Glass, có thể ra mắt sớm nhất vào năm tới và thương mại hóa trong giai đoạn 2027.

Khác với Vision Pro, Apple Glass được cho là sẽ không có màn hình hay tính năng thực tế tăng cường, thay vào đó ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ, phù hợp sử dụng hằng ngày.

Google hợp tác với Samsung để ra mắt kính thông minh AI năm 2026. Ảnh: Google

Trọng tâm của thiết bị này được kỳ vọng là khả năng “nhận thức thị giác”, cho phép xử lý hình ảnh và video theo thời gian thực thông qua nhiều camera tích hợp và các mô hình AI tiên tiến. Một số tính năng theo dõi sức khỏe cũng đang được nghiên cứu, song Apple chưa đưa ra bình luận chính thức.

Trong khi đó, Google xác nhận sẽ quay lại thị trường kính thông minh từ năm tới, hơn 10 năm sau thất bại của Google Glass.

Lần trở lại này, hãng hợp tác với Samsung cùng các thương hiệu kính thời trang như Gentle Monster và Warby Parker nhằm cải thiện cả thiết kế lẫn khả năng tiếp cận người dùng.

Phiên bản đầu tiên của kính Google sẽ không có màn hình, hoạt động chủ yếu dựa trên tương tác giọng nói và được tích hợp mô hình AI tạo sinh Gemini.

Thiết bị cho phép người dùng thực hiện các tác vụ như đặt lịch, tìm nhà hàng, dịch ngôn ngữ tức thời hay truy xuất thông tin mà không cần thao tác tay.

Google cũng đang phát triển một phiên bản cao cấp hơn với tròng kính trong suốt, hoạt động như màn hình hiển thị trước mắt, cung cấp chỉ dẫn đường đi, phụ đề, thông tin ngữ cảnh hoặc thông báo theo thời gian thực.

Hiện nay, Meta đang dẫn đầu thị trường kính thông minh toàn cầu với hơn 60% thị phần, nhờ hợp tác với Ray-Ban.

Các sản phẩm của Meta tập trung vào trải nghiệm thân thiện như chụp ảnh, nghe nhạc và trợ lý giọng nói và gần đây đã mở rộng sang phiên bản tích hợp màn hình.

Theo giới phân tích, cuộc đua kính AI đang nóng lên khi các hãng công nghệ chuyển trọng tâm từ phần cứng truyền thống sang năng lực AI.

Ngoài giải trí và năng suất cá nhân, kính thông minh còn được kỳ vọng ứng dụng mạnh trong y tế, giáo dục, làm việc từ xa và bán lẻ.

Một số chuyên gia cho rằng mua sắm dựa trên công nghệ thực tế tăng cường có thể cho phép người dùng xem giá, đánh giá hoặc khuyến mãi chỉ bằng cách nhìn vào sản phẩm, khiến ranh giới giữa thương mại trực tuyến và ngoại tuyến ngày càng mờ nhạt.

Khi AI tạo sinh trở thành trung tâm của các thiết bị thế hệ mới, nhiều ý kiến nhận định kính AI có thể làm thay đổi cách con người tương tác với công nghệ.

Điều khiển bằng giọng nói hoặc cử chỉ được xem là bước tiến lớn trong mối quan hệ giữa con người và máy móc, với các tính năng như dịch ngôn ngữ tức thời, chỉ đường rảnh tay hay hiển thị thông tin theo ngữ cảnh chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu.

Theo Counterpoint Research, thị trường kính thông minh dự kiến tăng trưởng trung bình hơn 80% mỗi năm trong giai đoạn 2024-2029.

Grand View Research ước tính quy mô thị trường toàn cầu có thể đạt hơn 8,2 tỷ USD vào năm 2030, nhờ sự phát triển nhanh của AI và việc mở rộng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

(Theo Korea Herald)