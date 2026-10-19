Nhận định trên được đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam nhấn mạnh tại khóa đào tạo công nghệ bán dẫn sáng 19/10, khẳng định nguồn nhân lực chất lượng cao cùng ý chí chính trị mạnh mẽ là lợi thế lớn của Việt Nam.

Tại lễ khai mạc khóa đào tạo công nghệ bán dẫn dành cho 25 cán bộ Văn phòng Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, sáng 19/10, ông Romain Busuttil - Phó Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam nhận định khoa học công nghệ phát triển bùng nổ đang đặt ra áp lực lớn về việc bảo đảm an toàn cho các chuỗi cung ứng trên thế giới. Trong bối cảnh nhiều quốc gia chạy đua làm chủ công nghệ thiết yếu, Việt Nam đang hội tụ những điều kiện thuận lợi để bứt phá.

Ông Romain Busuttil – Phó Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc khóa đào tạo bán dẫn, sáng 19/10. Ảnh: Minh Ngọc

"Việt Nam có những ưu thế cụ thể, đó là trình độ rất cao của đội ngũ nhân lực, sự phát triển năng động về kinh tế, chính sách cởi mở cùng ý chí chính trị rất mạnh mẽ để phát triển lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng mới, giúp Việt Nam nâng cao vị thế của mình trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu", ông Romain Busuttil nhấn mạnh.

Nhắc lại mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp thiết lập từ tháng 10/2024, Phó Tham tán cho biết phía Pháp sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình liên kết chặt chẽ "ba nhà" Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp và kết nối với các tập đoàn công nghệ lớn như Thales hay STMicroelectronics.

Ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Văn phòng Chính phủ) chia sẻ về mục tiêu của khóa đào tạo. Ảnh: Minh Ngọc

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Văn phòng Chính phủ), khẳng định bán dẫn là ngành công nghiệp chiến lược gắn với tự chủ công nghệ, an ninh kinh tế, quốc phòng, phát triển bền vững của đất nước.

"Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi quốc gia. Trong đó, công nghệ bán dẫn giữ vai trò đặc biệt: nếu dữ liệu là tài nguyên của nền kinh tế số, chip bán dẫn là nền tảng vật chất để chuyển hóa tài nguyên ấy thành giá trị".

Đồng thời, ông chỉ rõ, muốn thu hút đầu tư công nghệ cao thì phải có nhân lực công nghệ cao; và muốn chính sách đi vào cuộc sống, đội ngũ tham mưu về chính sách phải hiểu đầy đủ, cập nhật về công nghệ, thị trường và thực tiễn của ngành.

Đào tạo theo 'đơn đặt hàng' và bám sát thực tiễn doanh nghiệp

Để hiện thực hóa mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030 theo Quyết định 1017 của Thủ tướng Chính phủ, bài toán cấp thiết đặt ra cho các cơ sở giáo dục là tránh bẫy đào tạo lý thuyết suông.

Toàn cảnh buổi đào tạo bán dẫn cho 25 cán bộ bộ, ngành, địa phương, sáng 19/10 tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Ảnh: Du Lam

Chia sẻ tại sự kiện, GS.TS Đinh Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), cho biết đào tạo công nghệ bán dẫn bắt buộc phải gắn liền với thực hành và nhu cầu tuyển dụng thực tế. Bà dẫn chứng từ bài học thành công của trường trong ngành kỹ thuật hàng không - chương trình ra đời xuất phát từ "đầu bài" và cam kết tiếp nhận nhân sự của Vietnam Airlines cùng Airbus.

"Việc đào tạo ngành bán dẫn cũng phải được đặt hàng bởi các doanh nghiệp và đáp ứng chính xác nhu cầu của doanh nghiệp trong tương lai mới có thể đến đúng địa chỉ, sinh viên ra trường mới không bỡ ngỡ", bà Mai Thanh chia sẻ.

Bên cạnh đào tạo sinh viên, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ hoạch định chính sách cũng đóng vai trò then chốt. Khóa đào tạo do USTH phối hợp cùng Đại sứ quán Pháp tổ chức nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác về chuyển đổi số giữa Văn phòng Chính phủ và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Các học viên là cán bộ Văn phòng Chính phủ cùng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương - những cơ quan trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện chính sách phát triển công nghiệp bán dẫn,

Theo ông Nguyễn Công Thành, mục tiêu không phải biến cán bộ tham mưu thành chuyên gia về chip sản xuất vi mạch bán dẫn sau hai ngày, mà giúp họ hiểu rõ bản chất toàn bộ chuỗi giá trị (từ thiết kế, chế tạo đến đóng gói, kiểm thử) nhằm nhận diện đúng nút thắt, đánh giá tính khả thi của các đề xuất đầu tư và xác định đúng vai trò kiến tạo của Nhà nước.