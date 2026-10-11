Theo chuyên gia chuyển đổi số Pháp, việc liên thông và tái sử dụng dữ liệu giữa cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội đã giúp tiết kiệm hàng trăm triệu Euro chi phí hành chính cho cộng đồng doanh nghiệp nước này.

Con số được ông Hervé Le Bars, Trưởng nhóm chuyên gia dự án Hợp tác Chính phủ điện tử Pháp - Việt, đưa ra như một ví dụ về hiệu quả của chuyển đổi số tại buổi trao đổi chuyên đề về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo sáng 10/10 với 800 học viên là các nhà lãnh đạo, quản lý tại Hà Nội.

Theo vị chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm hiện đại hóa khu vực công tại Pháp, hiện nay trên thế giới có xu hướng nhầm lẫn giữa lời nói và hành động. "Giữa việc nói và làm luôn cần một khoảng thời gian đủ khả thi để triển khai, thay vì thổi phồng hay cường điệu hóa công nghệ. Cơ quan quản lý cần xây dựng lộ trình thực tiễn, có tính khả thi cao, thay vì vẽ ra những đề án quá quy mô, đồ sộ nhưng không thể thực hiện được", ông chia sẻ.

Ông Hervé Le Bars, Trưởng nhóm chuyên gia dự án Hợp tác Chính phủ điện tử Pháp - Việt, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số của Pháp. Ảnh: Minh Ngọc

Để tránh lãng phí, ông Le Bars cho biết nguyên tắc xuyên suốt của nước Pháp là mọi chính sách hay dịch vụ số mới đều phải triển khai thí điểm ở quy mô nhỏ trước khi nhân rộng. Cách làm này giúp cơ quan quản lý vừa kiểm tra giới hạn của hạ tầng kỹ thuật, vừa đánh giá chính xác tính khả thi và tác động xã hội.

Khu vực công cần tiếp cận việc xây dựng dịch vụ tương tự phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt (Agile): nhanh chóng đưa ra sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP) để giải quyết ngay một khúc mắc cụ thể của người dân, sau đó đo lường hiệu quả rồi mới từng bước mở rộng.

Hiệu quả của chuyển đổi số phải được đo lường bằng các con số thực chất, như số giờ làm việc tiết kiệm được cho doanh nghiệp hay lượng chi phí bưu chính, in ấn cắt giảm được khi nộp hồ sơ trực tuyến. Chẳng hạn, tại Pháp, việc liên thông và tái sử dụng dữ liệu giữa cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội đã giúp tiết kiệm hàng trăm triệu Euro chi phí hành chính cho cộng đồng doanh nghiệp.

Từ thực tiễn nước Pháp, ông Le Bars cho biết bài học lớn nhất là đưa người dân cùng tham gia ngay từ giai đoạn khởi động dự án, thay vì chỉ lấy ý kiến khi sản phẩm đã hoàn thiện. Trước khi triển khai, cơ quan quản lý cần khảo sát thực tế, đánh giá đúng điểm nghẽn và tính toán kỹ lợi ích mang lại cho xã hội.

"Điều cốt lõi vẫn là lắng nghe người dân trước khi bắt tay thực hiện. Khi người dân thấy thủ tục thực sự thuận tiện và quyền lợi được bảo đảm, niềm tin vào chính quyền số mới được củng cố vững chắc", ông Le Bars nhấn mạnh.

Chuyên gia Pháp khuyến nghị: "Việt Nam hoàn toàn có thể áp dụng tương tự: lắng nghe phản hồi của người dân để biết điểm nào đang làm tốt, khâu nào cần đơn giản hóa để định hình chính sách công số. Đưa người dân tham gia ngay từ ngày đầu không chỉ giúp dịch vụ bám sát thực tiễn, mà còn là chìa khóa nâng cao vị thế trên bảng xếp hạng quốc tế".

Chính phủ số không phải đích đến cuối cùng

TS Rémi Nguyen, chuyên gia tư vấn dự án Hợp tác Chính phủ điện tử Pháp - Việt, chia sẻ về chuyển đổi số dưới góc nhìn kinh tế học. Ảnh: Minh Ngọc

Dưới góc nhìn kinh tế học, TS Rémi Nguyen, Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV), chuyên gia tư vấn dự án Hợp tác Chính phủ điện tử Pháp - Việt, nhấn mạnh chính phủ số không phải là đích đến cuối cùng mà là công cụ hiện đại hóa quản trị và đòn bẩy nâng cao năng suất tổng thể.

Dẫn thuyết tăng trưởng của nhà kinh tế đoạt giải Nobel Robert Solow - chỉ ra 88% tăng trưởng GDP bình quân của Mỹ giai đoạn 1909-1949 đến từ tăng năng suất, thay vì chỉ dựa vào vốn hay lao động - ông cho rằng chuyển đổi số sẽ giúp Việt Nam dịch chuyển mô hình tăng trưởng từ diện rộng sang chiều sâu.

Để cụ thể hóa thành các điểm phần trăm tăng trưởng GDP, chính phủ số cần thực hiện bốn mục tiêu cốt lõi: giảm chi phí kinh doanh bằng việc ưu tiên hậu kiểm sau cấp phép dựa trên rủi ro; tăng tính dự báo của chính sách thông qua hệ thống dữ liệu thời gian thực; đóng góp vào mục tiêu kinh tế số đạt 30% GDP năm 2030 với ít nhất 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được trang bị công nghệ số và AI, cùng ít nhất năm nền tảng trao đổi dữ liệu; mở rộng khả năng tiếp cận, phổ cập kỹ năng số cơ bản và chữ ký số cho người dân.