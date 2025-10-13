Hội thảo do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Học viện Tài chính phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

Quán triệt cách đặt vấn đề về kinh tế tư nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Báo cáo đề dẫn hội thảo, PGS.TS. Trần Đình Thiên - Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về kinh tế nêu quan điểm: “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá kinh tế tư nhân là lực lượng quan trọng, nâng cao năng lực sản xuất nước nhà... Chúng ta cần phải quán triệt cách tiếp cận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thúc đẩy kinh tế tư nhân như một lực lượng quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân”.

PGS.TS. Trần Đình Thiên, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về kinh tế tại hội thảo. Ảnh: Hoài Nam

Ông Thiên cho hay, sau 40 năm đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân đã có hơn 940 nghìn doanh nghiệp, hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho hơn 82% tổng số lao động trong nền kinh tế...

Với góc nhìn của một chuyên gia kinh tế, ông Thiên lưu ý, kinh tế tư nhân Việt Nam hiện đối mặt với nhiều rào cản kìm hãm sự phát triển, chưa bứt phá về quy mô và năng lực cạnh tranh, chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của đất nước.

Hầu hết doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tiềm lực tài chính và trình độ quản trị còn hạn chế; thiếu kết nối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp khu vực đầu tư nước ngoài. Người dân, doanh nghiệp tư nhân còn mất nhiều thời gian, chi phí trong việc tiếp cận thông tin, làm các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan.

Trong bối cảnh này, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về kinh tế đánh giá cao MTTQ Việt Nam luôn giữ vị trí trung tâm trong việc đoàn kết, tập hợp các lực lượng xã hội, trong đó có đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

“40 năm qua, Mặt trận đã đóng góp nhiều vào công cuộc phát triển đất nước cũng như sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Trong bối cảnh đất nước vươn mình, nỗ lực tiến kịp và sánh vai cùng thế giới, cần nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển kinh tế tư nhân. Cùng với đó, Mặt trận cũng phải làm rõ hơn sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới, khi bối cảnh, điều kiện thay đổi, sứ mệnh của kinh tế tư nhân cũng có nhiều thay đổi”, ông Thiên khuyến nghị.

Điểm tựa để kinh tế tư nhân phát triển mạnh

Tại hội thảo, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, thời gian qua, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã và đang từng bước trở thành một trong những điểm tựa vững chắc để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Hoài Nam

Bà Nga cho hay, năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt từ 8,3 - 8,5%, nhằm tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.

Mặt trận có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính sách, vận động nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và công bằng xã hội. Học viện Tài chính cam kết tiếp tục đồng hành cùng MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan trong công tác nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và phản biện chính sách, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 68-NQ/TW và chiến lược phát triển bền vững của đất nước. PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính

“Để đạt được mục tiêu này thì tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần ít nhất 174 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng của khu vực doanh nghiệp phải đạt ít nhất hai con số, cao hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Đây là nhiệm vụ khá nặng nề”, bà Nga nói.

Triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân của Bộ Chính trị ngày 2/10 vừa qua, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã ban hành Chương trình hành động với 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và hành động, khơi dậy ý chí quyết tâm khởi nghiệp, lập nghiệp; ý thức tự cường, tự tôn dân tộc; khát vọng cống hiến trong đoàn viên, hội viên và nhân dân để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Hai là, tăng cường các hình thức hỗ trợ đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp tư nhân và nhân dân phát triển kinh tế tư nhân.

Ba là, phát động và tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tư nhân.

Bốn là, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân.