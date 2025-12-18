Đây cũng là thông điệp xuyên suốt tại phiên chuyên đề “Thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững”, diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026.

Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026

Theo ông Phạm Đại Dương, Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nền kinh tế Việt Nam đứng trước yêu cầu phải tạo ra bước đột phá trong đổi mới mô hình tăng trưởng để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược mà Đảng đã đề ra. Theo đó, đến năm 2030 Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt được các mục tiêu này, tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2026 - 2030 và các năm tiếp theo cần vươn tới mức hai con số.

Mô hình tăng trưởng mới không chỉ đặt trọng tâm vào tốc độ, mà phải bảo đảm đồng thời các yếu tố bền vững, toàn diện và bao trùm; nhấn mạnh chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế. Mô hình này được định hình bởi việc triển khai đồng bộ bốn chuyển đổi mang tính cách mạng, gồm: chuyển đổi số; chuyển đổi xanh; chuyển đổi năng lượng; và chuyển đổi cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực.

Tại Việt Nam, nông nghiệp được ghi nhận là một động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp trên 15% GDP của quốc gia nhưng đồng thời cũng đóng góp gần 30% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn quốc. Vì vậy, xây dựng một nền nông nghiệp phát thải thấp, ứng dụng khoa học, công nghệ là một giải pháp quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững của Việt Nam.

Được triển khai tại Việt Nam từ 2011, chương trình NCP đã giúp cải thiện sinh kế cho người nông dân, tạo tác động tích cực đối với môi trường

Từ góc độ quản lý nhà nước, Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường Lê Công Thành nhấn mạnh rằng, thực tiễn thời gian qua ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, khi xu hướng xanh hóa sản xuất và tiêu dùng ngày càng lan tỏa.

Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp phát thải thấp đã được triển khai, với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và hợp tác xã trong việc ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát môi trường sản xuất, qua đó góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Trước đó, tháng 9/2025, Bộ cũng đã phê duyệt Đề án trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025 - 2035 nhằm hướng tới mục tiêu đưa lĩnh vực trồng trọt vào quỹ đạo phát thải thấp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Cùng chia sẻ quan điểm về ưu tiên thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp, ông Khuất Quang Hưng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại và Truyền thông công ty Nestlé Việt Nam, cho biết: “Tập đoàn Nestlé xác định phát triển các hệ thống thực phẩm tái sinh là trọng tâm chiến lược toàn cầu. Tại Việt Nam, chuyển đổi xanh được doanh nghiệp triển khai xuyên suốt chuỗi giá trị cà phê, từ canh tác, chế biến đến tiêu dùng bền vững. Các sáng kiến và chương trình chuyển đổi phương thức canh tác cà phê theo hướng tái sinh của Nestlé không chỉ giúp nâng cao sinh kế cho nông dân mà còn góp phần xây dựng một nền nông nghiệp bền vững, phát thải thấp”.

Ông Khuất Quang Hưng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại và Truyền thông, Nestlé Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026

Với niềm tin phát triển bền vững là một hành trình của hợp tác, Nestlé Việt Nam cũng luôn tích cực và chủ động trong các mô hình hợp tác đa bên, lan tỏa các thực hành tốt về phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp để có thể cùng nhau đóng góp vào các mục tiêu chung của quốc gia.

Đóng vai trò đồng chủ trì khối Tư của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam, Nestlé Việt Nam đã đóng góp tích cực vào việc phát triển bền vững, nâng cao chất lượng và giá trị hạt cà phê Việt Nam để thúc đẩy nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với mục tiêu xanh và bền vững. Khi Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn sẽ là nền tảng cho một Việt Nam thịnh vượng, cạnh tranh dài hạn. Nestlé cam kết tiếp tục đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng nền nông nghiệp phát thải thấp, bao trùm và bền vững.