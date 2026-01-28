Xu hướng phát triển của ngành vật liệu xây dựng

Theo số liệu được công bố từ IEA- International Energy Agency năm 2025, ngành xây dựng và bất động sản chiếm tới 39% khí thải CO2 toàn cầu. Trước bối cảnh đó, việc gia tăng số lượng sản phẩm có Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD) cho các vật liệu phát thải thấp đang trở thành xu hướng tất yếu. Theo thống kê của Công ty tư vấn ConstructionLCA ghi nhận đã có hơn 38,000 bộ EPD được công bố tính đến tháng 1/2025, chứng tỏ sự tăng trưởng mạnh mẽ của xu hướng này trong tương lai của ngành xây dựng.

Số lượng các sản phẩm công bố EPD trên Thế giới tính đến tháng 1/2025

Với cam kết phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội, Tập đoàn Knauf (Đức) tự hào khi nhiều sản phẩm đã có Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD), bao gồm: tấm trần sợi khoáng, tấm sợi gỗ, vật liệu cách nhiệt. Và giờ đây, Knauf Việt Nam đóng góp thêm 10 sản phẩm có EPD vào thị trường Việt Nam bao gồm tấm thạch cao và khung xương kim loại cho trần, vách.

Đây là bước đi khẳng định cam kết không ngừng nghỉ của Knauf trên hành trình phát triển bền vững, đồng thời mang đến sự lựa chọn phù hợp cho các dự án công trình xanh tại Việt Nam.

Các sản phẩm của Knauf Việt Nam công bố EPD

Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD) là một tài liệu được tiêu chuẩn hóa và xác minh độc lập, cung cấp dữ liệu định lượng và minh bạch về các tác động môi trường tiềm tàng của một sản phẩm. Dữ liệu này được xây dựng dựa trên phương pháp Đánh giá Vòng đời (Life Cycle Assessment - LCA), phân tích toàn diện các giai đoạn từ khai thác nguyên liệu, sản xuất, vận chuyển, sử dụng cho đến khi kết thúc vòng đời (thải bỏ hoặc tái chế). Các chỉ số tác động chính được báo cáo bao gồm tiềm năng nóng lên toàn cầu (phát thải khí nhà kính), mức tiêu thụ tài nguyên nước và sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên.

Các tuyên bố sản phẩm môi trường (EPD) từ Knauf Việt Nam đã được đánh giá bởi một đơn vị độc lập và công bố minh bạch tài liệu trên trang EPD International.

Với vị thế là một trong những đơn vị tiên phong trong ngành vật liệu xây dựng tại Việt Nam, Knauf công bố EPD loại 3 theo tiêu chuẩn ISO 14025 với phiên bản được cập nhật mới nhất EN 15804+A2 cho dòng sản phẩm tấm thạch cao và khung xương kim loại như sau:

Danh sách sản phẩm có EPD từ Knauf Việt Nam

Lợi ích vượt trội có Tuyên bố Sản phẩm môi trường

Việc công bố các tài liệu EPD, Tuyên bố Khí hậu (CD) và Tuyên bố Sản phẩm Sức khỏe (HPD) không chỉ là một bước tiến về mặt kỹ thuật, mà còn là một cam kết mang lại giá trị thực tiễn và lợi thế cạnh tranh vượt trội cho các đối tác và dự án chọn lựa sản phẩm từ Knauf.

- Xây dựng niềm tin vững chắc: Với dữ liệu đã được xác minh từ một đơn vị độc lập, các công bố của Knauf đảm bảo mọi tuyên bố về hiệu suất môi trường đều hoàn toàn minh bạch và có cơ sở khoa học.

- Gia tăng lợi thế cạnh tranh: EPD đang dần trở thành tiêu chuẩn vàng trong các gói thầu lớn. Việc có EPD giúp giải pháp Knauf nổi bật, hỗ trợ đối tác chinh phục dự án công trình xanh và tăng lợi thế cạnh tranh tại thị trường Việt Nam.

Đối với các dự án đang theo đuổi chứng nhận LEED uy tín từ Mỹ, các Tuyên bố của Knauf là một công cụ đắc lực giúp tối ưu hóa điểm số và đơn giản hóa quy trình:

- LEED v4.1: EPD và HPD từ Knauf giúp đơn giản hóa việc nộp hồ sơ, đáp ứng các tiêu chí quan trọng "MR Environmental Product Declarations" và "MR Material Ingredients", từ đó gia tăng sức cạnh tranh cho hồ sơ dự thầu.

- LEED v5: Các giải pháp của Knauf đã sẵn sàng đáp ứng tiêu chí "MR Building Product Selection and Procurement", giúp các dự án dễ dàng đạt 2 điểm quan trọng cho hạng mục Tường/Vách và Trần, tạo lợi thế mang tính quyết định.

Với những Tuyên bố trên, giải pháp từ Knauf sẽ là một điểm cộng giúp quý đối tác đáp ứng các tiêu chí đánh giá, góp phần vào việc đạt được chứng chỉ công trình xanh uy tín như LEED, EDGE, WELL.

Liên hệ Knauf Việt Nam ngay để được tư vấn chuyên sâu về hệ giải pháp toàn diện cho công trình của bạn.

(Nguồn: Knauf Việt Nam)