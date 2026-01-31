Theo truyền thông Malaysia, phiên xét xử diễn ra vào ngày 29/1. Bị cáo là Tang Sie Luk (23 tuổi), chủ tài khoản Instagram @aluk_77 đã nhận tội với cáo buộc cố ý tạo và đăng tải nội dung gây khó chịu, xúc phạm người khác nhằm mục đích gây chú ý.

Trước đó, Tang đã đăng tải một đoạn video dài hơn 1 phút, ghi tại khu vực Jalan Wong Ah Fook, thành phố Johor Bahru. Trong video, 3 thiếu niên đưa cho một người vô gia cư đang ngủ trên vỉa hè một gói cơm trộn xương gà. Ngay sau khi xuất hiện, clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận vì bị cho là thiếu nhân văn, xúc phạm nhân phẩm người yếu thế. Video sau đó đã bị gỡ bỏ.

Tang Sie Luk giải thích rằng tình huống trong clip được dàn dựng, người vô gia cư đồng ý quay video và sau đó đã được cho một bữa ăn đầy đủ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng điều này không làm thay đổi bản chất vụ việc.

Ảnh chụp màn hình video gây tranh cãi của Tang. Ảnh: asiaone.com

Cơ quan công tố đã truy tố Tang theo Điều 233(1)(a) của Luật Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia năm 1998, quy định về hành vi tạo và phát tán nội dung "cực kỳ xúc phạm". Điều luật này cho phép áp dụng mức phạt lên tới 500.000 ringgit (gần 2,8 tỷ đồng), phạt tù tối đa hai năm hoặc cả hai hình phạt.

Tại tòa, Tang xuất hiện mà không có luật sư đại diện, bày tỏ sự hối hận và xin được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, đại diện công tố cho rằng đây không phải hành động từ thiện mà là lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người yếu thế để tạo nội dung giải trí, thu hút tương tác trên mạng xã hội. Công tố viên cho biết, người vô gia cư trong vụ việc cảm thấy bị xúc phạm và tức giận trước hành vi này, do đó đề nghị tòa áp dụng mức xử phạt mang tính răn đe.

Tang trong phiên toà xét xử ngày 29/1/2026. Ảnh: Bernama

Hội đồng xét xử tuyên phạt Tang Sie Luk 40.000 ringgit kèm theo án 4 tháng tù giam nếu không chấp hành án phạt tiền. Sau phán quyết, bị cáo đã nộp phạt đầy đủ theo quy định.