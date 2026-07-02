Chiều 2/7, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện A09 cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố tổng cộng 8 bị can liên quan đến vụ sàn tiền số ONUS.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2018, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về tiền kỹ thuật số, các đối tượng đã sử dụng các ứng dụng để tạo tài khoản số và tự phát triển thành các loại tiền ảo.

Để tạo lòng tin, nhóm này thiết lập một hệ sinh thái gồm nhiều công ty, thực hiện việc mua bán đầu tư tiền ảo vòng quanh nhằm tạo dòng tiền giả tạo, thu hút các cá nhân đổ vốn vào đầu tư.

Theo thống kê của cơ quan điều tra, từ năm 2018 - 2021, các đối tượng đã bán tiền điện tử cho người đầu tư với tổng giá trị hơn 7.000 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện A09 đánh giá, đây là vụ án đặc biệt phức tạp với số lượng người liên quan và bị hại rất lớn. Cơ quan chức năng ước tính có khoảng 5 triệu tài khoản người dùng đã được mở trên hệ thống sàn giao dịch này.

Để đảm bảo quyền lợi cho người bị hại và phục vụ công tác thi hành án, cơ quan điều tra đã khẩn trương áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản. Kết quả bước đầu, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng ngăn chặn giao dịch đối với 8 bất động sản trị giá hơn 200 tỷ đồng đứng tên các bị can; tạm dừng giao dịch đối với hơn 300 tài khoản ngân hàng được nhóm đối tượng sử dụng để nhận và chuyển tiền từ các nhà đầu tư.

Đáng chú ý trong vụ án này là phương thức sử dụng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) để quảng bá hình ảnh, thu hút người tham gia sàn.

Cơ quan điều tra hiện đang tập trung làm rõ dấu hiệu đồng phạm của các cá nhân là người nổi tiếng đã tiếp tay quảng bá cho sàn giao dịch này, cũng như trách nhiệm liên quan của các tổ chức, cá nhân khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.