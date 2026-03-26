Theo Bộ Công an, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, sau thời gian dài xác minh, thu thập tài liệu, Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra (ANĐT) và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố (Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk), đã đấu tranh triệt phá thành công đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tiền ảo.

Đường dây này liên quan đến hệ sinh thái ONUS với quy mô đặc biệt lớn, các đối tượng đã huy động hàng tỷ USD của các nhà đầu tư.

Trong các ngày 20 và 21/3, nhiều tổ công tác tại các địa phương đã đồng loạt triển khai khám xét, triệu tập làm việc với hơn 140 đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng; đồng thời ngăn chặn việc tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, tẩu tán tài sản, không để các đối tượng gây thiệt hại lớn hơn cho các bị hại.

Đến ngày 23/3, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Các đối tượng từ trái sang phải: Ngô Thị Thảo, Trần Quang Chiến, Vương Lê Vĩnh Nhân. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú TP Cần Thơ, Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý tài sản số); Trần Quang Chiến (SN 1991, trú TP Hà Nội, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (SN 1994, trú TPHCM, Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý HANAGOLD) và một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật; thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu.

Ngày 24/3, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 4 đối tượng khác về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 1 đối tượng về tội “Rửa tiền”.

Hiện, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang phối hợp với Viện KSND tối cao (Vụ 1) điều tra, làm rõ vụ án và hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.