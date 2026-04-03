Chiều 3/4, tại họp báo quý 1/2026 của Bộ Công an, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (A04, Bộ Công an) cho biết, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương) cùng các cộng sự đã thành lập tiền ảo VNDC và sàn ONUS.

Theo đó, các đối tượng phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như: VNDC, ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS. Theo quy định, VNDC phải được bảo đảm bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ tại các ngân hàng lớn ở Việt Nam theo tỷ lệ 1:1.

Tuy nhiên, thực tế số đồng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng để bảo đảm tính thanh khoản.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (A04, Bộ Công an). Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, nhóm của Eric Vương đã tổ chức lễ ký kết và truyền thông việc VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì Snack House nhằm mở rộng mạng lưới ra toàn khu vực. Chuỗi này được giới thiệu có 30 điểm bán tại Cần Thơ, 20 điểm bán ở miền Tây và 1.000 điểm bán bánh mì trên cả nước.

Eric Vương quảng cáo người tiêu dùng có thể dùng voucher VNDC đổi bánh mì tại tất cả chi nhánh Snack House, nhưng thực tế không có. Nhóm này cũng thông tin việc VNDC kết hợp với các đối tác như JSC và Go24 ra mắt sàn thương mại điện tử “siêu thị VNDC”, kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC.

Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương). Ảnh: T.L

Đại tá Phạm Mạnh Hùng cũng cho biết, Vương còn quảng cáo VNDC đã tham gia vào sàn giao dịch do Singapore phát hành. Tuy nhiên, thực tế đây đều là chiêu trò và các công ty đều do Vương đứng tên thành lập. Nhóm của Vương thuê các KOLs để tuyển dụng đại lý, chân rết nhằm khai thác, quảng bá, lôi kéo, khiến rất nhiều nhà đầu tư tham gia.

Sau khi lôi kéo được rất nhiều nhà đầu tư, nhóm chủ mưu đã can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo mong muốn. Sau một thời gian vận hành, làm giá khiến các nhà đầu tư thua lỗ, nhóm của Vương dừng tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông. Từ đó, các đồng tiền ảo không còn giá trị.

Sau đó, nhóm của Eric Vương tiếp tục phát hành các dự án tiền ảo với tên gọi khác nhưng cùng một quy trình như trên để thu hút nhà đầu tư. “Đây là một hệ sinh thái rất lớn, có quy mô đặc biệt lớn, lừa đảo rất nhiều người”, Đại tá Hùng đánh giá.

Trước đó, ngày 24/3, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú TP Cần Thơ, Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý tài sản số); Trần Quang Chiến (SN 1991, trú TP Hà Nội, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (SN 1994, trú TPHCM, Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý HANAGOLD) và 4 đối tượng khác về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với một đối tượng về tội “Rửa tiền”.

Các đối tượng từ trái sang phải: Ngô Thị Thảo, Trần Quang Chiến, Vương Lê Vĩnh Nhân. Ảnh: Bộ Công an

Theo cơ quan công an, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật; thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu. Các đối tượng đã huy động hàng tỷ USD của các nhà đầu tư.