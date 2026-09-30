Công ty quốc phòng ASELSAN của Thổ Nhĩ Kỳ vừa tổ chức cuộc trình diễn bắn đạn thật hệ thống pháo phòng không KORKUT 35mm trước sự chứng kiến của đoàn đại biểu quân sự đến từ 12 quốc gia.

Thổ Nhĩ Kỳ trình diễn ‘lưới lửa’ phòng không KORKUT 35 bắn hạ UAV cảm tử, mục tiêu mặt đất khi đang cơ động. VIDEO: ASELSAN

Tại trường bắn Karapınar, hệ thống KORKUT 35mm đã thể hiện khả năng đánh chặn nhiều loại máy bay không người lái (UAV/Drone) và khai hỏa chính xác vào mục tiêu mặt đất đang di chuyển, trong khi bản thân xe mang pháo cũng đang cơ động.

Đây là bước khẳng định rõ nét năng lực phòng không tầm rất ngắn di động của Thổ Nhĩ Kỳ trước làn sóng UAV cảm tử ngày càng phổ biến.

KORKUT 35mm sử dụng tháp pháo trang bị hai khẩu pháo 35mm, tạo tốc độ bắn kết hợp khoảng 1.100 viên mỗi phút với tầm hiệu quả khoảng 4 km.

Hệ thống KORKUT 35mm được tích hợp trên khung gầm xe bọc thép bánh lốp 8x8, mang lại khả năng cơ động cao trên đường bộ và địa hình phức tạp, phù hợp để hộ tống các đơn vị cơ giới đang hành quân.

Điểm then chốt nằm ở khả năng ổn định tháp pháo và hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến, cho phép duy trì độ chính xác khi cả xe và mục tiêu đều di chuyển.

ASELSAN đặc biệt nhấn mạnh việc sử dụng đạn ATOM lập trình được, loại đạn nổ trên không gần mục tiêu, phát tán mảnh vonfram để tăng xác suất tiêu diệt các UAV nhỏ, khó bắn trúng trực tiếp.

Trong cuộc trình diễn, KORKUT 35 đã đối phó với UAV cánh cố định, UAV cánh tam giác và các mẫu mini, micro, trong đó ưu tiên kịch bản đánh chặn UAV cảm tử đang lao vào mục tiêu.

Hệ thống KORKUT 35 kết hợp radar và cảm biến quang điện tử để phát hiện, bám bắt rồi khai hỏa nhanh chóng.

Khả năng tạo “lưới lửa” dày đặc nhờ tốc độ bắn cao giúp tăng hiệu quả chống lại các mối đe dọa bay thấp, tốc độ không quá lớn nhưng số lượng đông và chi phí thấp.

Việc bắn khi đang cơ động giải quyết bài toán bảo vệ lực lượng cơ động mà không buộc phải dừng lại, tránh tạo ra điểm yếu tạm thời trên chiến trường.

Ưu điểm nổi bật của KORKUT 35 là tính cơ động cao nhờ nền tảng 8x8, chi phí đánh chặn thấp hơn nhiều so với tên lửa khi đối phó UAV giá rẻ và khả năng ứng phó linh hoạt với cả mục tiêu trên không lẫn mặt đất.

Hệ thống pháo phòng không KORKUT 35mm. Ảnh: military.africa

Đạn lập trình ATOM nâng cao xác suất diệt mục tiêu nhỏ mà không cần độ chính xác tuyệt đối từng viên đạn.

Hệ thống KORKUT 35 còn có thể tích hợp vào mạng phòng không lớn hơn với xe chỉ huy riêng.

Tuy nhiên, hệ thống KORKUT 35 vẫn có nhược điểm. Tầm bắn khoảng 4 km giới hạn khả năng đối phó với các mối đe dọa tốc độ cao hoặc tấn công từ xa hơn. Lượng đạn mang theo trên xe có hạn, đòi hỏi tiếp tế kịp thời trong chiến đấu kéo dài.

Hiệu quả phụ thuộc nhiều vào chất lượng hệ thống cảm biến và khả năng chống nhiễu trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp.

So với các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn, pháo 35mm kém linh hoạt hơn trước mục tiêu cơ động mạnh ở khoảng cách xa.

So với các đối thủ cùng phân khúc, KORKUT 35 cạnh tranh trực tiếp với các hệ thống pháo phòng không tự hành như Gepard của Đức (cũng dùng pháo 35mm), Skyranger của Rheinmetall, hoặc các tổ hợp Nga như Tunguska và Pantsir kết hợp pháo-tên lửa.

Ưu thế của phiên bản 8x8 nằm ở tốc độ đường trường cao hơn so với khung gầm bánh xích truyền thống, giúp theo kịp lực lượng cơ giới hiện đại.

Trong khi nhiều hệ thống phương Tây nghiêng về kết hợp pháo và tên lửa, KORKUT 35 tập trung vào giải pháp pháo thuần túy giá thành hợp lý để chống UAV hàng loạt.

Việc ASELSAN đã xuất khẩu và hợp tác sản xuất tại châu Âu càng cho thấy tiềm năng của hệ thống trong việc đáp ứng nhu cầu phòng thủ chống drone đang tăng mạnh trên toàn cầu.

Cuộc trình diễn lần này không chỉ là hoạt động tiếp thị mà còn phản ánh xu hướng phòng không hiện đại: ưu tiên hệ thống di động, chi phí thấp và hiệu quả cao trước các mối đe dọa UAV cảm tử giá rẻ.

KORKUT 35 đang khẳng định vị thế như một giải pháp thực dụng cho các lực lượng cần bảo vệ đội hình cơ động trong môi trường chiến trường đầy máy bay không người lái.

(Theo defencesecurityasia.com, military.africa, defenceagenda.com, defence-industry.eu, defence-blog.com)