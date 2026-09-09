Hàn Quốc trình làng pháo tự hành K9A2, hướng tới tác chiến không người trong xe. Ảnh: zona-militar.com

Hàn Quốc vừa chính thức đưa phiên bản nâng cấp mạnh mẽ nhất của pháo tự hành huyền thoại K9 Thunder lên sân khấu quốc tế tại Eurosatory 2026 và cái tên K9A2, đang khiến giới chuyên môn quốc phòng phải nhìn lại toàn bộ cách thức vận hành pháo binh trong chiến tranh hiện đại.

Không còn chỉ là tăng tầm bắn hay tốc độ, pháo tự hành K9A2 đại diện cho bước chuyển mình mang tính cách mạng: tự động hóa gần như toàn bộ quy trình nạp đạn và khai hỏa, giảm thiểu tối đa sự hiện diện của con người bên trong xe, đồng thời mở ra khả năng điều khiển từ xa để thực hiện nhiệm vụ, khi khoang chiến đấu hoàn toàn trống rỗng.

Xuất phát từ nền tảng K9 Thunder vốn đã chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu với hơn 2.000 đơn vị được sản xuất và trang bị cho hơn 10 quốc gia, pháo tự hành K9A2 tập trung giải quyết những điểm yếu cốt lõi được rút ra từ thực tế chiến trường.

Bài học từ sự kiện pháo kích đảo Yeonpyeong năm 2010 đã cho thấy rằng khi đối phương dồn dập hỏa lực phản pháo, việc binh sĩ phải ra ngoài thao tác hoặc thậm chí chỉ cần di chuyển gần xe cũng trở thành rủi ro sinh mạng.

Hanwha Aerospace vì thế đã thiết kế lại toàn bộ hệ thống nạp đạn. Nếu như trên K9 gốc, đạn được robot hỗ trợ nhưng thuốc phóng vẫn cần con người thao tác, thì trên K9A2 cả hai đều được tự động hóa hoàn toàn thông qua hệ thống nạp đạn tốc độ cao.

Do đó, tốc độ bắn tối đa tăng lên khoảng 8-10 phát mỗi phút trong giai đoạn đầu, đồng thời duy trì được nhịp độ cao lâu hơn so với các phiên bản trước.

Kíp chiến đấu được cắt giảm từ 5 xuống còn 3 người, tất cả đều có thể thực hiện nhiệm vụ trong khoang được bảo vệ kín đáo.

Điểm đột phá thực sự nằm ở khả năng vận hành từ xa. Sau khi xe được triển khai vào vị trí bắn, kíp chiến đấu có thể rời khỏi phương tiện và điều khiển toàn bộ quy trình khai hỏa từ sở chỉ huy cách xa thông qua kết nối có dây hoặc không dây.

Hệ thống camera quan sát trong và ngoài xe cùng dữ liệu trạng thái kỹ thuật được truyền về theo thời gian thực, cho phép chỉ huy theo dõi và ra lệnh chính xác.

Điều này không chỉ nâng cao khả năng sống sót trước đòn phản pháo và máy bay không người lái, mà còn mở ra viễn cảnh một đơn vị pháo binh có thể duy trì hỏa lực ngay cả khi không có người ngồi bên trong xe.

Pháo tự hành K9 Thunder Hàn Quốc. Ảnh: Wikimedia Commons/sofrep.com

Hanwha nhấn mạnh rằng ở giai đoạn hiện tại, khả năng này chủ yếu phục vụ cho các vị trí trận địa cố định, nhưng đây chính là nền tảng kỹ thuật để phát triển phiên bản K9A3 trong tương lai gần, nơi xe có thể tự hành và được điều khiển từ xa ở cấp độ đơn vị.

Về mặt cơ khí, tháp pháo của K9A2 chuyển sang hệ thống truyền động điện thay vì thủy lực truyền thống, giúp phản ứng nhanh hơn, chính xác hơn và giảm thiểu tiếng ồn cũng như nhiệt lượng phát sinh.

Nòng pháo 155 mm cỡ 52 được cải tiến với lớp mạ chrome và rãnh xoắn mới, kéo dài tuổi thọ từ khoảng 1.000 lên 1.500 phát đạn hiệu dụng, đồng thời hỗ trợ tốt hơn các loại đạn tầm xa.

Lựa chọn xích cao su composite giúp giảm trọng lượng, rung động và tiếng ồn, tăng khả năng cơ động trên nhiều địa hình khác nhau.

Toàn bộ 48 viên đạn sẵn sàng được bố trí trong tháp pháo, kết hợp với hệ thống tiếp đạn tự động từ xe tiếp tế K10, cho phép duy trì hỏa lực liên tục mà không cần binh sĩ phơi mình ra ngoài.

Những thay đổi này không chỉ là nâng cấp kỹ thuật thuần túy mà còn phản ánh sự thay đổi trong học thuyết sử dụng pháo binh.

Trong môi trường chiến trường hiện đại nơi máy bay không người lái (UAV/drone) và radar phản pháo hoạt động dày đặc, việc giữ binh sĩ an toàn bên trong hoặc thậm chí ở ngoài tầm nguy hiểm trở thành yếu tố sống còn.

K9A2 đang chứng minh rằng một khẩu pháo tự hành có thể vừa giữ được sức mạnh hỏa lực truyền thống, vừa tiến gần hơn tới mô hình tác chiến không người.

Với kế hoạch hoàn thiện phát triển vào khoảng năm 2027 và khả năng nâng cấp hàng loạt các xe K9 hiện có, phiên bản này không chỉ phục vụ quân đội Hàn Quốc mà còn tạo lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường xuất khẩu, đặc biệt tại châu Âu nơi nhu cầu về pháo binh hiện đại và có khả năng sống sót cao đang tăng vọt.

K9A2 vì thế không đơn thuần là một phiên bản mới của K9 Thunder. Nó là lời tuyên bố rõ ràng rằng tương lai của pháo binh nằm ở sự kết hợp giữa tự động hóa sâu sắc và khả năng điều khiển linh hoạt, nơi con người vẫn giữ vai trò quyết định nhưng không còn phải đánh đổi tính mạng chỉ để bóp cò.

(Theo biz.chosun.com, zona-militar.com, news.yahoo.co.jp)



