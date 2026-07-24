Tôi đang sử dụng một chiếc Hyundai Tucson máy xăng và vừa đến kỳ bảo dưỡng, cần phải thay dầu động cơ. Trước đó, một người bạn tặng tôi can dầu nhớt ô tô loại 4 lít, tuy nhiên theo thông số thì động cơ xe của tôi cần khoảng 4,5-4,8 lít cho mỗi lần thay, do vậy vẫn thiếu khoảng nửa lít dầu nữa.

Để tiết kiệm, tôi nảy ra ý định mua thêm một chai dầu nhớt xe máy loại 0,8 lít để châm thêm cho đủ dung tích, vì thấy trên vỏ chai đều ghi dầu động cơ và có cùng cấp độ nhớt. Sau khi thay xong, tôi thấy chiếc xe vận hành vẫn bình thường, không có sự khác biệt gì.

Có thể châm thêm dầu xe máy cho ô tô hay không? Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Dù vậy, tôi vẫn băn khoăn không biết việc pha chung dầu nhớt dành cho xe máy (dù chỉ với rất ít) với dầu nhớt ô tô có ảnh hưởng đến khả năng bôi trơn, vận hành hay tuổi thọ động cơ hay không. Liệu cách làm này có an toàn, hay bắt buộc phải dùng đúng loại dầu dành cho ô tô?

Rất mong nhận được ý kiến tư vấn từ các chuyên gia và những độc giả có kinh nghiệm. Xin trân trọng cảm ơn!

Độc giả Vũ Viết Hoà (Hà Nội)

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!