Xăng sinh học E10 đã chính thức được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026, kéo theo nhiều băn khoăn của người dùng xe máy về khả năng tương thích với động cơ. Trong khi các hãng lớn như Honda và Yamaha đều khẳng định phần lớn sản phẩm hiện nay có thể sử dụng E10, một số dòng xe đời cũ vẫn cần lưu ý trước khi chuyển đổi.

Hầu hết xe máy đời mới đều có thể sử dụng xăng E10

Theo quy chuẩn hiện hành, xăng E10 là hỗn hợp gồm xăng khoáng không chì và ethanol nhiên liệu, trong đó hàm lượng ethanol chiếm từ 9-10%, phần còn lại là xăng khoáng. Loại nhiên liệu này có chỉ số Octan không nhỏ hơn 92.

Honda Việt Nam cho biết khách hàng có thể yên tâm sử dụng xăng E10 cho các sản phẩm do hãng phân phối chính hãng tại Việt Nam. Theo nhà sản xuất, các dòng xe máy Honda được thiết kế để sử dụng nhiên liệu có hàm lượng ethanol không vượt quá 10%, hoàn toàn phù hợp với quy chuẩn của xăng E10 đang lưu hành trên thị trường.

Trong sách hướng dẫn sử dụng, Honda khuyến nghị người dùng sử dụng nhiên liệu có chỉ số Octan từ 91 trở lên. Do đó, xăng E10 đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và không gây ảnh hưởng tới động cơ hay hệ thống nhiên liệu của xe.

Theo một số đại lý Honda, các dòng xe Honda sản xuất tại Việt Nam từ sau năm 2009 và xe nhập khẩu từ châu Âu sản xuất sau năm 1993 đều có thể sử dụng xăng E10 mà không cần thay đổi kết cấu kỹ thuật.

Trên thực tế, hầu hết các mẫu xe tay ga và xe số đang bán tại Việt Nam như Honda Vision, Air Blade, SH, SH Mode, PCX, Future, Wave RSX hay Winner X đều được trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Công nghệ này cho phép động cơ điều chỉnh linh hoạt tỷ lệ nhiên liệu và không khí để tối ưu quá trình đốt cháy, giúp xe vận hành ổn định với các loại xăng có hàm lượng ethanol khác nhau, bao gồm cả E10.

Theo một số đại lý Honda, các dòng xe Honda sản xuất tại Việt Nam từ sau năm 2009 và xe nhập khẩu từ châu Âu sản xuất sau năm 1993 đều có thể sử dụng xăng E10 mà không cần thay đổi kết cấu kỹ thuật.

Đối với Yamaha, hãng cũng khẳng định phần lớn sản phẩm hiện nay tương thích với nhiên liệu E10. Tất cả các mẫu xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử FI đều được thiết kế để vận hành với loại nhiên liệu này.

Người dùng có thể nhận biết xe thuộc nhóm tương thích E10 thông qua ký hiệu "FI" trên tem xe hoặc cụm đồng hồ. Ngoài ra, khi bật khóa điện, xe FI thường phát ra tiếng bơm xăng hoạt động trong khoảng vài giây trước khi khởi động và có đèn báo động cơ hiển thị trên bảng đồng hồ.

Theo Yamaha Motor Việt Nam, đa số các dòng xe của hãng từ thập niên 1990 đến nay đều hỗ trợ sử dụng E10.

Theo Yamaha Motor Việt Nam, đa số các dòng xe của hãng từ thập niên 1990 đến nay đều hỗ trợ sử dụng E10. Riêng các mẫu xe dùng bộ chế hòa khí sản xuất từ năm 2017 trở lại đây cũng có thể sử dụng xăng E10 RON95.

Công ty Piaggio Việt Nam cũng khẳng định toàn bộ các mẫu xe Piaggio và Vespa được phân phối chính thức ở thị trường Việt Nam đều tương thích hoàn toàn với xăng sinh học E10.

Chính hãng còn cam kết hai nền tảng động cơ độc quyền là i-Get và HPE luôn hoạt động trơn tru, bền bỉ và không chịu bất kỳ tác động tiêu cực nào từ cồn sinh học.

Xe đời cũ vẫn cần thận trọng khi chuyển sang E10

Dù phần lớn xe máy đời mới đã được thiết kế tương thích với nhiên liệu sinh học, các chuyên gia cho rằng người dùng xe đời cũ vẫn nên thận trọng khi chuyển đổi.

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, những mẫu xe sản xuất trước năm 2000 sử dụng bộ chế hòa khí có thể gặp một số vấn đề nếu hệ thống nhiên liệu đã xuống cấp sau thời gian dài sử dụng. Ethanol có khả năng hút ẩm và làm sạch cặn bẩn trong bình nhiên liệu, khiến các tạp chất tích tụ lâu năm bị cuốn theo dòng xăng và gây tắc nghẽn đường dẫn nhiên liệu.

Ngoài ra, một số chi tiết bằng cao su, gioăng làm kín hoặc ống dẫn nhiên liệu trên xe quá cũ có thể bị lão hóa nhanh hơn khi tiếp xúc với nhiên liệu chứa ethanol.

Yamaha Motor Việt Nam cũng khuyến nghị các mẫu xe sử dụng bộ chế hòa khí sản xuất trước năm 2017 nên tiếp tục sử dụng xăng E5 RON92 thay vì chuyển sang E10. Người dùng có thể kiểm tra năm sản xuất thông qua nhãn thông tin được gắn trên xe.

Để đảm bảo an toàn tối đa khi vận hàng, Piaggio Việt Nam cũng khuyến nghị người dùng nên luôn mua xăng tại các trạm xăng uy tín để đảm bảo chất lượng và không sử dụng các chất phụ gia cho xe nếu không có khuyến nghị từ nhà sản xuất.

Đặc biệt, với những mẫu xe Vespa đời cũ sử dụng bộ chế hòa khí, bình xăng con, người dùng được khuyến nghị mang xe đến các đại lý uỷ quyền của Piaggio để bảo dưỡng cơ bản trước khi chuyển đổi sang xăng E10.

Trong giai đoạn chuyển đổi, Bộ Công Thương cho biết xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31/12/2030 nhằm bảo đảm nguồn nhiên liệu phù hợp cho các phương tiện đời cũ hoặc chưa sẵn sàng chuyển sang sử dụng E10.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên kiểm tra sổ hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu và lựa chọn loại xăng theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất để bảo đảm khả năng vận hành, tiết kiệm nhiên liệu cũng như kéo dài tuổi thọ động cơ.

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