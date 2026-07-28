Trong những ngày có mưa liên tiếp như ở miền Bắc hiện nay, không ít người đi xe máy cảm thấy khó chịu khi mỗi lần bóp phanh lại phát ra tiếng rít hoặc tiếng "két két" chói tai. Hiện tượng này xuất hiện khá phổ biến sau khi xe đi qua đoạn đường ngập nước hoặc vừa chạy dưới mưa lớn, khiến nhiều người lo ngại hệ thống phanh đã gặp sự cố.

Việc phải băng qua những đoạn đường ngập nước là khá phổ biến với người dùng xe máy trong mùa mưa. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo các kỹ thuật viên sửa chữa xe máy, hiện tượng trên chủ yếu xảy ra với phanh đĩa. Nguyên nhân là nước mưa tạo thành một lớp màng mỏng giữa má phanh và bề mặt đĩa phanh. Khi người lái bóp phanh, lớp nước này làm thay đổi ma sát, tạo ra hiện tượng rung nhẹ và phát sinh tiếng kêu.

Bên cạnh đó, nước mưa thường kéo theo bụi đất, cát mịn hoặc các tạp chất bám vào bề mặt má phanh hoặc đĩa phanh, tạo ra tiếng rít khó chịu.

Trong phần lớn trường hợp, hiện tượng này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Sau khi xe di chuyển vài trăm mét và người lái rà phanh nhẹ nhiều lần, nhiệt sinh ra từ ma sát sẽ làm khô nước, còn bụi bẩn nếu có cũng bị rửa trôi, tiếng kêu dần biến mất.

Hiện tượng phanh xe kêu 'két két' thường đến sau khi đi mưa hoặc rửa xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tuy nhiên, các kỹ thuật viên khuyến cáo, nếu tiếng kêu vẫn kéo dài sau khi hệ thống phanh đã khô hoàn toàn, người dùng không nên chủ quan. Lúc này, có thể tiếng kêu xuất phát từ tình trạng má phanh đã mòn, bề mặt má bị chai cứng hoặc đĩa phanh xuất hiện rãnh sâu, cong vênh sau thời gian dài sử dụng.

Đối với những xe thường xuyên đi qua vùng ngập nước hoặc rửa xe bằng vòi áp lực cao, nước còn có thể cuốn theo cát lọt vào cụm phanh, làm tăng tốc độ mài mòn và gây ra tiếng kêu liên tục. Một nguyên nhân khác ít được chú ý là bụi kim loại từ má phanh bám lâu ngày trên đĩa phanh. Khi gặp nước, các mảng bám này dễ tạo ra tiếng rít lớn hơn bình thường.

Nếu tiếng "két két" đi kèm hiện tượng rung tay lái, quãng đường phanh dài hơn, phanh bị bó hoặc xe lệch sang một bên khi phanh, người sử dụng nên đưa ngay xe máy của mình đến các cơ sở sửa chữa để kiểm tra, khắc phục.

Đây có thể là dấu hiệu của các hư hỏng liên quan đến má phanh, đĩa phanh, piston phanh hoặc dầu phanh, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của xe.

Các kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm cũng khuyến cáo người dùng không nên tự ý xịt dầu bôi trơn, mỡ hoặc các loại dung dịch chống gỉ lên đĩa phanh nhằm triệt tiêu tiếng kêu. Những chất này có thể bám lên bề mặt ma sát, làm giảm đáng kể hiệu quả phanh và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Để hạn chế hiện tượng này trong mùa mưa, người sử dụng nên rà phanh nhẹ vài lần sau khi đi qua đoạn đường ngập hoặc dưới mưa lớn để làm khô bề mặt phanh. Đồng thời, cần vệ sinh hệ thống phanh định kỳ, đặc biệt sau khi xe đi qua bùn đất hoặc ngập nước.

Theo khuyến cáo của các hãng xe, má phanh nên được kiểm tra định kỳ sau mỗi 8.000-10.000 km và thay mới khi độ dày còn dưới giới hạn cho phép. Với dầu phanh, chu kỳ thay thường khoảng 2 năm hoặc theo khuyến cáo riêng của từng nhà sản xuất.

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