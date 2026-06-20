Theo đại diện Petrovietnam, các dự án được ký kết hôm nay cũng là những bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao của Petrovietnam trong giai đoạn mới, chung sức cùng nỗ lực của Chính phủ và toàn hệ thống chính trị trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước ở mức hai con số.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo Petrovietnam chứng kiến lễ ký Hợp đồng phân chia sản phẩm Lô 10/11 và Lô 10&11-1 giữa Petrovietnam và PVEP

Thành quả của hành trình bền bỉ

Lô 10/11, Lô 10&11-1 và Lô 15-1 là các lô dầu khí thuộc bể Nam Côn Sơn và bể Cửu Long ngoài khơi Việt Nam - những khu vực có lịch sử hoạt động dầu khí lâu đời, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn tài nguyên và sản lượng khai thác dầu khí của quốc gia với các cấu tạo triển vọng như Cá Chó, Gấu Chúa và Gấu Ngựa. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, việc phát triển dự án gặp nhiều khó khăn do điều kiện địa chất phức tạp, yêu cầu vốn đầu tư lớn, hiệu quả kinh tế chưa đủ hấp dẫn trong điều kiện công nghệ và giá dầu tại từng thời kỳ, cũng như những hạn chế trong khả năng kết nối hạ tầng khai thác.

Việc phát triển dự án tại Lô 10/11 và 10&11-1 kết hợp cùng các lô dầu khí hiện hữu của PVEP tại khu vực này sẽ tận dụng được cơ sở vật chất hiện có và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm để đảm bảo khai thác có hiệu quả và tận thu nguồn tài nguyên dầu khí.

Bên cạnh đó, việc duy trì hoạt động dầu khí tại Lô 10/11 và 10&11-1 góp phần khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán thềm lục địa Việt Nam trên Biển Đông.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trao giấy chứng nhận đầu tư PSC Lô 10/11 và Lô 10&11-1 cho Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường và Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo

Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí Lô 10/11 và Lô 10&11-1 được ký giữa Petrovietnam và PVEP. PVEP là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ở trong nước và quốc tế, sở hữu đội ngũ chuyên gia kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và năng lực điều hành nhiều dự án dầu khí ngoài khơi quy mô lớn.

Việc ký kết PSC mới không chỉ mở ra cơ hội đưa các phát hiện dầu khí hiện hữu vào phát triển thương mại mà còn cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư dầu khí Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm của Petrovietnam và PVEP trong việc tiếp tục mở rộng hoạt động tìm kiếm, thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng, mở rộng nguồn tài nguyên mới trong bối cảnh nhiều mỏ dầu khí truyền thống đang bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên.

Lễ ký kết Hợp đồng mua bán khí mỏ Sư Tử Trắng Giai đoạn 2B, Lô 15-1 giữa Petrovietnam và các đối tác trong PSC Lô 15-1, bao gồm: PVEP, Perenco, KNOC, SKEO và Geopetrol

Góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị Khí - Điện quốc gia

Hợp đồng Mua bán khí mỏ Sư Tử Trắng Giai đoạn 2B, Lô 15-1 được ký giữa Petrovietnam và các đối tác trong PSC Lô 15-1 gồm PVEP, Perenco, KNOC, SKEO và Geopetrol. Việc ký kết hợp đồng là bước tiến quan trọng sau khi PSC Lô 15-1 được ký kết vào năm 2025 và là tiền đề để PVEP Cửu Long triển khai thành công FDP Sư Tử Trắng giai đoạn 2B với mục tiêu có dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2027.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại lễ ký

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng, đặc biệt là nhu cầu khí cho phát điện và công nghiệp tại khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục gia tăng, việc thúc đẩy phát triển các nguồn khí từ mỏ Sư Tử Trắng Giai đoạn 2B có ý nghĩa quan trọng khi bổ sung sản lượng khí dự kiến khoảng 1,2 tỷ m³/năm.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu tại lễ ký

Nguồn khí từ Lô 15-1 sẽ góp phần bổ sung nguồn cung ổn định cho các nhà máy điện khí trọng điểm trong khu vực như Trung tâm Điện lực Phú Mỹ, các Nhà máy điện Nhơn Trạch…, nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống hạ tầng khí hiện hữu, đồng thời tăng cường khả năng bảo đảm nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, dự án còn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tổng thể của chuỗi khí - điện khu vực Đông Nam Bộ, tăng cường khả năng liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị dầu khí và tạo thêm động lực cho sự phát triển của chuỗi giá trị khí - điện trong thời gian tới.

Ngọc Minh