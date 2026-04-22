Lễ ký kết diễn ra sáng ngày 17/4/2026 tại Hà Nội, sự tham dự của lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Geleximco cùng đại diện doanh nghiệp dự án và các đối tác liên quan.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, góp phần thúc đẩy kết nối vùng và phát triển kinh tế - xã hội khu vực đồng bằng sông Hồng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình có tổng hạn mức cấp tín dụng trên 8.339 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ tham gia của các ngân hàng như sau: VDB cho vay hơn 4.490 tỷ đồng (53,84%); BIDV cho vay hơn 2.352 tỷ đồng (28,21%); Agribank cho vay hơn 1.496 tỷ đồng (17,95%).

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện cho các ngân hàng hợp vốn, ông Trần Long - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng BIDV khẳng định: BIDV, VDB và Agribank là những định chế tài chính hàng đầu, giữ vai trò chủ lực trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm của quốc gia. Với nền tảng năng lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn cùng mạng lưới hoạt động rộng khắp, 3 ngân hàng đã và đang góp phần quan trọng vào quá trình phát triên kinh tê - xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng và các ngành kinh tế trọng điểm của đất nước.

Việc 3 ngân hàng cùng tham gia hợp vốn tài trợ dự án này thể hiện sự phối hợp chặt chẽ - hiệu quả giữa các định chế tài chính hàng đầu đất nước; năng lực thẩm định, cấp tín dụng cho các dự án đầu tư có quy mô lớn; và trên hết là cam kết mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng trong việc đồng hành cùng Chính phủ và doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu phát triển hạ tầng chiến lược Quốc gia.

Ông Vũ Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Geleximco kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng cao tốc Nam Định - Thái Bình bày tỏ sự trân trọng đối với sự đồng hành của các ngân hàng, đồng thời cam kết sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả và minh bạch; tập trung tối đa nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và sớm đưa vào khai thác.

Ông Vũ Văn Hậu đồng thời nhấn mạnh: Dự án không chỉ là một con đường, mà là biểu tượng của sự kết nối và khát vọng vươn mình của các tỉnh duyên hải Bắc Bộ. Chúng tôi cam kết thực hiện dự án với chất lượng cao nhất, đúng tiến độ, vì một tương lai giao thông hiện đại và bền vững cho đất nước.

Lễ ký kết hợp đồng tín dụng lần này không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc huy động nguồn lực tài chính cho dự án, mà còn mở ra nền tảng hợp tác bền vững giữa các bên. Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của khu vực và cả nước.

(Nguồn: Ngân hàng VDB)