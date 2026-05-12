Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo với Bộ Nông nghiệp và Môi trường giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ ký kết "Chương trình phối hợp về phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2026-2030".

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì buổi lễ, tham dự có các thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo: Y Vinh Tơr, Nông Thị Hà; các thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Nguyễn Hoàng Hiệp, Võ Văn Hưng...

Lấy người dân làm trung tâm

Chương trình phối hợp giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030 được xây dựng trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác dân tộc, nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2035; đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ của hai bộ và yêu cầu phối hợp liên ngành trong phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Chương trình nhằm thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa hai bộ trong hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mỗi bộ.

Chương trình xác định việc phối hợp phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi quản lý nhà nước của mỗi bộ; bộ được giao chủ trì lĩnh vực chuyên ngành thì chịu trách nhiệm chính trong hướng dẫn chuyên môn, tiêu chuẩn, định mức, quy trình kỹ thuật, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo. Đồng thời, chương trình lấy người dân và cộng đồng vùng đồng bào DTTS và miền núi làm trung tâm, chủ thể của quá trình phát triển; lấy các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng khan hiếm nước, vùng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, địa bàn có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt và các nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn làm trọng tâm ưu tiên.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Cần tổ chức triển khai quyết liệt, sát thực tiễn, đảm bảo theo tinh thần “6 rõ” thì mới thành công, đạt được mục tiêu đặt ra của Chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn mới. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nội dung phối hợp gồm các nhóm trọng tâm như: phối hợp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi; phối hợp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; phối hợp phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho cộng đồng vùng DTTS và miền núi... Một nội dung có ý nghĩa trung tâm là tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026–2035. Hai bộ phối hợp quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030 theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, tránh chồng chéo, trùng lặp.

Trước mắt, tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề cấp thiết về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, điện, nước sinh hoạt và hạ tầng xã hội thiết yếu để ổn định cuộc sống của đồng bào DTTS và miền núi. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn với yêu cầu bảo đảm điều kiện sống tối thiểu và tạo nền tảng để người dân tiếp cận giáo dục, y tế, thông tin, sản xuất, sinh kế, chuyển đổi số và các dịch vụ cơ bản khác.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Dân tộc và Tôn giáo giao Văn phòng Quốc gia về Dân tộc và miền núi làm đầu mối thường trực; Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn làm đầu mối thường trực. Hai đầu mối có trách nhiệm tham mưu kế hoạch phối hợp hằng năm, đôn đốc thực hiện, tổng hợp tiến độ, sản phẩm, khó khăn, vướng mắc, chuẩn bị giao ban định kỳ, đột xuất, tổ chức kiểm tra, sơ kết và tổng kết.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng bày tỏ quyết tâm cùng Bộ Dân tộc và Tôn giáo triển khai quyết liệt Chương trình phối hợp trong giai đoạn mới. Ảnh: Lê Anh Dũng

Vào cuộc quyết liệt, chuyển biến thực chất tại cơ sở

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cho biết, vùng đồng bào DTTS và miền núi là vùng phên giậu của quốc gia, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã đưa ra nhiều chương trình, chính sách dành cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó có các Chương trình mục tiêu quốc gia. Nhờ sự quan tâm đặc biệt đó, vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có bước phát triển. Tuy nhiên, đây vẫn là địa bàn còn nhiều khó khăn nhất cả nước về hạ tầng, sinh kế, thu nhập, tiếp cận dịch vụ cơ bản, khả năng chống chịu thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bước sang giai đoạn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi được triển khai theo hướng tích hợp, đồng bộ hơn. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận mới. Trong bối cảnh đó, sự phối hợp giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý nghĩa rất quan trọng, với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS, thu hẹp khoảng cách phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Từng có thời gian công tác tại địa bàn khó khăn, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang chia sẻ những trăn trở trong việc giải quyết, hỗ trợ những khó khăn cấp thiết ở vùng đồng bào DTTS như nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, sinh kế cho người dân. Ông cho rằng, quy chế phối hợp đã khá đầy đủ, rõ ràng, cần tiếp tục cụ thể hóa các nội dung cần triển khai trong thời gian tới.

“Cần vào cuộc tổ chức triển khai quyết liệt, sát thực tiễn, đảm bảo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) thì mới thành công, đạt được mục tiêu đặt ra của Chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn mới”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cũng bày tỏ quyết tâm cùng Bộ Dân tộc và Tôn giáo triển khai quyết liệt chương trình phối hợp. Ông đề nghị các cơ quan chuyên môn của hai cơ quan tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang bắt tay ngay vào triển khai.

Theo ông, chương trình phối hợp giai đoạn tới phải có kết quả cụ thể, chuyển biến thực chất tại cơ sở. Những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ này cần sớm đi vào thực tiễn một cách hiệu quả nhất ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chương trình phối hợp giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo với Bộ Nông nghiệp và Môi trường giai đoạn 2026–2030 là cơ chế hành động liên ngành để giải quyết các vấn đề thực chất ở cơ sở; đưa chính sách đến đúng địa bàn, đúng đối tượng, đúng nhu cầu; khắc phục chồng chéo, phân tán nguồn lực; tăng cường chia sẻ dữ liệu, kiểm tra, giám sát; cùng tháo gỡ các vấn đề cấp bách về sinh kế, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, môi trường, thiên tai và ổn định dân cư.

Với tinh thần đó, chương trình sẽ góp phần quan trọng vào việc tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.