Chàng trai Mỹ yêu tiếng Việt

"Tôi là người rất thích học ngoại ngữ. Ngay khi bắt đầu học tiếng Việt, tôi đã yêu ngôn ngữ này và đến bây giờ vẫn say mê. Tôi thích cảm giác có thể giao tiếp với người dân địa phương bằng chính ngôn ngữ của họ", Joe chia sẻ.

Năm 2009, khi mới 9 tuổi, Joe lần đầu đến Việt Nam cùng gia đình, ghé thăm Hà Nội, Sa Pa và Hội An. Vì còn nhỏ, anh không nhớ nhiều về chuyến đi nhưng ấn tượng mãi về vẻ đẹp của đất nước Đông Nam Á.

Năm 2017, anh tình cờ làm quen với tiếng Việt. Mỗi ngày, anh dành 1 tiếng để tự học ngôn ngữ này, dành thời gian tiếp xúc với cộng đồng người Việt tại khu vực sinh sống.

"Càng học tôi càng thấy tiếng Việt cuốn hút", Joe nói.

Joe Osborne là du khách Mỹ có 8 tháng sống tại Hà Nội

Năm 2024, chàng trai Mỹ có dịp trở lại Hội An. Nhờ khả năng sử dụng tiếng Việt, Joe có cơ hội trò chuyện nhiều hơn với người dân địa phương và cảm nhận sự mến khách, thân thiện của họ. Chính điều này khiến anh quyết định sẽ tới Việt Nam sinh sống một thời gian.

Tháng 11/2025, Joe chuyển tới Hà Nội, trải nghiệm cuộc sống "như người bản địa". Buổi sáng, anh dậy đi tập gym, sau đó đi chợ, tự nấu ăn và làm việc online. Buổi tối, anh thường ra ngoài trải nghiệm ẩm thực đường phố tại những quán ăn, nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội.

3 món chàng trai Mỹ mê nhất là phở, bún đậu mắm tôm và bún chả. "Ban đầu tôi hơi khó ngửi mắm tôm nhưng sau khi thử thì thấy ngon miệng", Joe kể.

Anh thường xuyên ghé quán bún chả Tuyết trên phố Hàng Than, nơi phục vụ bún với chả viên, chả miếng nướng than hoa và chả cuốn lá xương sông thơm phức.

Joe có thể trò chuyện tự tin bằng tiếng Việt

Khả năng sử dụng tiếng Việt giúp Joe nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống ở Hà Nội. Ở khu nhà nơi anh thuê có một chú bảo vệ và một cô lao công trung tuổi.

Phần lớn cư dân trong tòa nhà là người nước ngoài, Joe là người hiếm hoi có thể trò chuyện với họ bằng tiếng Việt. Từ những cuộc trò chuyện thường ngày, anh trở nên thân thiết với cả hai.

"Dịp Tết, một lần tôi xuống hầm lấy xe máy, chú bảo vệ và cô lao công nhìn thấy liền gọi lại, mời cùng ăn lẩu ếch. Đây cũng là lần đầu tôi thử món này. Bữa ăn nóng hổi, ấm áp trở thành kỷ niệm tôi nhớ rất lâu. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được cô, chú chào đón như con cháu trong gia đình", Joe kể.

Bữa lẩu ếch trở thành bữa ăn ngon nhất của chàng trai Mỹ ở Hà Nội

Nhiều lần trên đường phố, khi Joe nói tiếng Việt, mọi người đều "mắt chữ O, miệng chữ A" ngạc nhiên.

"Có một nhóm bạn trẻ đi quanh Hồ Gươm tìm người nước ngoài để luyện tập tiếng Anh. Họ là người Việt nhưng chào hỏi tôi bằng tiếng Anh còn tôi thì đáp lại bằng tiếng Việt. Tất cả đều bật cười", Joe kể.

Joe chụp ảnh với nhóm bạn trẻ tình cờ gặp tại Hồ Gươm

"Việt Nam có vẻ đẹp kỳ diệu"

Trong 8 tháng ở Hà Nội, Joe cũng dành thời gian khám phá những điểm đến phía Bắc như vịnh Lan Hạ, Ninh Bình và Cao Bằng.

Trong đó Cao Bằng là nơi khiến Joe "sốc" vì cảnh quan quá đẹp, vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Cùng một đoàn 10 người, Joe lái xe máy lên Cao Bằng, tới thác Bản Giốc, núi Mắt Thần và đèo Khau Cốc Chà, rong ruổi giữa núi rừng 3 ngày. Đèo Khau Cốc Chà, với khoảng 2,5km đường đèo gồm 15 tầng và 14 khúc cua tay áo, là một trong những điểm khiến anh thích thú.

Từ trên cao, những đoạn đường nối tiếp nhau uốn lượn theo sườn núi, nổi bật giữa màu xanh của núi rừng. "Cao Bằng mang vẻ đẹp quá kỳ diệu. Tôi thực sự rất ngạc nhiên, thậm chí sốc khi chứng kiến cảnh quan nơi đây", Joe nói.

Joe rất yêu mến vẻ đẹp của Cao Bằng

Ở Lan Hạ, anh may mắn tận mắt nhìn thấy những chú khỉ lông vàng mà hướng dẫn viên giới thiệu là khá hiếm.

Tại Ninh Bình, Joe đi thuyền qua những hang động nhỏ. Cảnh núi đá, sông nước hữu tình và những hang động đủ hình thù khiến anh liên tưởng đến bối cảnh trong phim.

"Điều quan trọng nhất, ở nơi nào tôi cũng gặp người Việt tốt bụng, hoà đồng, thân thiện. Tôi ngưỡng mộ cách họ luôn trân trọng gia đình, cuộc sống cộng đồng", Joe tâm sự.

Hiện Joe đã về Mỹ thăm gia đình. Anh dự kiến trở lại Việt Nam vào năm 2027, dành thời gian khám phá TPHCM và các tỉnh phía Nam.

"Tôi muốn lái xe máy đi khắp Việt Nam. Tôi cũng có kế hoạch sẽ sống lâu dài tại đất nước này - nơi tôi tin mình sẽ hạnh phúc", Joe chia sẻ.

Ảnh: NVCC