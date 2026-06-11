Phải lòng điểm đến có cảnh đẹp, đồ ăn ngon

"Khi vừa đặt chân tới Việt Nam, tôi đã thấy nơi đây có nhiều điều thú vị hơn các điểm đến tôi từng ghé qua. Tôi yêu thích bầu không khí tích cực, nhịp sống hài hòa, cân bằng của người dân. Và Nha Trang là nơi sinh sống lý tưởng với du khách nước ngoài khi vừa có biển đẹp, khí hậu ôn hòa vừa có đầy đủ tiện nghi và giao thông thuận lợi", Kris chia sẻ.

Nam du khách Phần Lan cảm thấy 7 tháng sống tại Nha Trang (Khánh Hòa) trôi qua đầy hào hứng và hạnh phúc. Vốn làm việc trong lĩnh vực khoa học xã hội nên nền văn hóa của Việt Nam cũng là điểm nhấn khiến Kris say mê khám phá.

Tháng 11/2025, Kris đến thuê nhà ở khu vực phía Bắc Nha Trang để sinh sống. Mỗi ngày, ngoài làm việc, anh dành thời gian tập gym, ghé các quán cà phê, đi dạo ven biển và ghi lại những khoảnh khắc đời thường bằng hình ảnh, video.

"Văn hóa cà phê ở Việt Nam rất đặc biệt. Các quán cà phê không chỉ là nơi uống nước mà còn là một phần trong đời sống thường ngày của mọi người, nơi họ trò chuyện, giao lưu, chia sẻ cảm xúc. Tôi thích quan sát nhịp sống đó và cũng là cách để tôi học, luyện tập tiếng Việt cơ bản", anh nói.

Kris phải lòng Nha Trang từ cảnh đẹp, đồ ăn ngon tới con người thân thiện

Thời gian đầu, anh Kris còn bỡ ngỡ với nhiều điều ở Nha Trang nhưng sự thân thiện, cởi mở của người dân địa phương khiến nam du khách không còn cảm giác lạc lõng.

"Nha Trang là nơi tôi sống lâu dài nhất ngoài châu Âu. Ban đầu gia đình, bạn bè của tôi khá ngạc nhiên nhưng khi thấy tôi hạnh phúc mỗi ngày và hào hứng chia sẻ về Việt Nam, họ hoàn toàn ủng hộ", anh tâm sự.

Đồ ăn ở Nha Trang cũng khiến Kris "phải lòng". Đến đây, anh lần đầu tiên được thử mực tươi sống, các loại ốc đa dạng và những món "lạ" như tôm mắm nhĩ.

Tôm mắm nhĩ Nha Trang là món hải sản tươi sống đặc trưng của vùng biển miền nam Trung Bộ. Tôm tươi bóc vỏ, làm sạch rồi ngâm tái với nước cốt chanh/quất hoặc một chút mù tạt để khử bớt mùi tanh nhưng vẫn giữ độ tươi giòn. Phần nước xốt sử dụng mắm nhĩ nguyên chất cá cơm của Nha Trang, được giã cùng tỏi và ớt hiểm để tạo nên hương vị cay nồng, kích thích vị giác.

Khi Kris chia sẻ đoạn video thành thạo dùng đũa để trộn tôm mắm nhĩ, nhiều người dùng mạng Việt Nam khá bất ngờ. Họ cho rằng, đây là món đặc sản mà nhiều người Việt cũng e ngại thưởng thức nhưng Kris lại ăn ngon lành.

Hai món ăn đường phố - bánh căn và nem nướng cũng trở thành những món ăn yêu thích của vị khách đến từ Bắc Âu. Kris còn mua vài chiếc ghế nhựa đỏ, đặt ngoài ban công căn hộ, để mỗi sáng ăn phở, uống cà phê bệt đúng kiểu người dân địa phương.

Chia sẻ với PV VietNamNet, Kris cho biết, anh vừa về thăm gia đình tại châu Âu vào đầu tháng 6 và sẽ trở lại Việt Nam vào khoảng tháng 10.

"Người tốt ở khắp nơi"

Một trong những trải nghiệm khó quên nhất của Kris là trận mưa lũ xảy ra tại Nha Trang vào tháng 11/2025. Dù nơi ở của anh không bị ảnh hưởng trực tiếp nhưng nhiều khu vực trong thành phố đã bị ngập lụt nghiêm trọng, giao thông ngưng trệ.

"Lúc đó tôi khá sốc vì chưa từng chứng kiến trận ngập lụt nào như vậy. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất là cách mọi người hỗ trợ lẫn nhau. Tôi thấy những điểm quyên góp, những hoạt động giúp đỡ cộng đồng xuất hiện ở khắp nơi. Tinh thần đoàn kết ấy của người dân Việt Nam thực sự đáng quý", anh kể.

Trong thời gian ở Việt Nam, Kris còn có cơ hội khám phá nhiều địa phương như Quy Nhơn, Tuy Hòa, Pleiku và Đà Lạt. Trước đó, anh cũng từng ghé Hà Nội, Ninh Bình, vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ.

Đặc biệt, chuyến đi Đà Lạt dịp tết Nguyên đán 2026 đã để lại cho anh những ký ức sâu sắc. Kris được gia đình một người bạn mời về đón Tết cùng. Anh được mặc áo dài đi chúc Tết, nhận lì xì, thưởng thức bánh chưng và những mâm cơm đầm ấm bên gia đình Việt Nam.

"Không khí Tết khiến tôi nhớ đến Giáng sinh ở châu Âu vì đây đều là dịp các thành viên trong gia đình đoàn tụ. Nhưng Tết ở Việt Nam có những nét văn hóa rất riêng. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là tình cảm gia đình và sự gắn kết giữa các thế hệ trong họ hàng. Mọi người cùng vào bếp chuẩn bị đồ ăn, cùng đi nhà thờ, lễ chùa, thăm hỏi họ hàng", anh nói.

Kris đón Tết ở Đà Lạt

Kris khẳng định, cuộc sống ở Nha Trang đã mang lại những thay đổi tích cực về cả thể chất lẫn tinh thần cho anh. Anh cũng lập một tài khoản TikTok như một cuốn nhật ký nhỏ để chia sẻ góc nhìn của mình về Việt Nam.

"Nha Trang luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Tôi có những người bạn ở đó và rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi đang cố gắng học tiếng Việt và cân nhắc chuyển đến sống tại Việt Nam lâu dài", anh chia sẻ.

Ảnh: NVCC