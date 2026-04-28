Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất phát sóng màn mai mối của cặp đôi Nguyễn Đỗ Mười (36 tuổi, TPHCM, kỹ sư xây dựng) và Nguyễn Thị Ngọc Thu (33 tuổi, giáo viên tiểu học ở TPHCM). Cặp đôi có nhiều ưu điểm có thể thu hút lẫn nhau.

Anh Mười chia sẻ, điểm mạnh của bản thân là chăm chỉ, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, đam mê thể thao, yêu động vật. Hiện tại, anh làm kỹ sư xây dựng ở TPHCM, có mức lương ổn định 30 triệu đồng/tháng, ngoài ra còn có thu nhập thêm nhưng không ổn định.

Anh Mười là kỹ sư xây dựng. Ảnh cắt từ clip

Anh đã có kế hoạch rõ ràng cho căn nhà riêng trong tương lai. Anh mong sớm tìm được người bạn đời phù hợp để cùng nhau sống trong ngôi nhà hạnh phúc ấy.

Anh Mười từng trải qua 3 mối tình, mỗi mối tình kéo dài khoảng 1 năm. Ở tuổi 36, anh mong tìm được người bạn đời siêng năng, chung thủy, có thể đồng hành cùng mình trên chặng đường dài.

Chị Ngọc Thu hiện là giáo viên tiểu học ở TPHCM. Chị gây ấn tượng với chiều cao 1,73m, tính cách dịu dàng, nền nã.

Chị Thu là người chăm chỉ, hiền lành, cầu tiến trong công việc. Tuy nhiên, khuyết điểm của chị là hướng nội, không chủ động trong giao tiếp nên tạo ra cảm giác khó gần.

Chị Thu chưa từng trải qua mối tình sâu đậm, mối quan hệ gần nhất cũng đã kết thúc từ nhiều năm trước. Do bận rộn với việc học và công việc, chị không có nhiều cơ hội tìm kiếm tình yêu.

Chị mong tìm được người bạn đời hiền lành, hướng thiện, coi trọng gia đình và biết quan tâm đến bố mẹ hai bên. Với chiều cao nổi bật, chị cũng hy vọng tìm được người có vóc dáng tương xứng; các yếu tố ngoại hình khác không quá quan trọng.

Chị Thu gây ấn tượng với chiều cao 1,73m. Ảnh cắt từ clip

Hàng rào hé mở, anh Mười đưa cho bạn gái ghép đôi xem bức ảnh ngôi nhà anh phác thảo – ngôi nhà anh mong trong tương lai sẽ được sống cùng bạn đời.

Trong khi đó, chị Thu gửi tặng anh Mười một lá thư viết tay với lời nhắn nhủ ngọt ngào: “Xin chào anh, người hôm nay em có dịp gặp tại chương trình. Em không biết anh là người như thế nào nhưng giữa rất nhiều người, mình gặp được nhau cũng là duyên.

Dù kết quả ra sao, em vẫn trân trọng cuộc gặp gỡ này. Hy vọng nếu phù hợp, mình sẽ có khởi đầu tốt đẹp”.

Anh Mười xúc động khi đọc lá thư đó. Anh liên tục khen bạn gái ghép đôi dễ thương và khẳng định: “Anh mong có cơ hội tìm hiểu em, thực sự nghiêm túc tìm hiểu”.

Vì cùng sống và làm việc ở TPHCM nên anh hy vọng mỗi tuần đôi bên gặp nhau 2 lần. Ngoài ra, anh sẽ cố gắng sắp xếp đến gặp vào những lúc bạn gái có thời gian.

Cặp đôi cảm mến nhau từ phút đầu gặp gỡ. Ảnh cắt từ clip

“Anh là kỹ sư xây dựng. Anh sẽ xây một ngôi nhà đẹp cho chúng ta”, anh Mười nói.

Chị Thu cũng hứa hẹn: “Em sẽ quán xuyến công việc trong gia đình. Em có công việc riêng nên cần một người chia sẻ với em việc nhà chứ không phải giao hết cho em. Em mong đôi bên có thể chia sẻ, lắng nghe nhau”.

Anh Mười khẳng định: “Em đúng là người phụ nữ đảm đang mà anh đang tìm kiếm”.

Một người sẵn sàng xây nhà, một người bằng lòng xây tổ ấm, cặp đôi cho thấy sự hòa hợp. Ở phút cuối chương trình, họ cùng nhau bấm nút hẹn hò, khởi đầu cho hành trình tìm hiểu cùng niềm hy vọng gắn kết với nhau lâu dài.