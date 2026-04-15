Gặp định mệnh trong lúc “chạy trốn” tình yêu

Tháng 5/2023, Phan Như Phượng Hoàng (SN 1996, quê Long An, nay là tỉnh Tây Ninh) sang Malaysia làm việc để quên đi mối tình đã đính hôn nhưng không thể đi đến hôn nhân vì không còn tình cảm.

Không ngờ, trong hành trình “chạy trốn” cảm xúc ấy, Phượng Hoàng lại gặp được định mệnh đời mình - một chàng trai khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và cả tôn giáo.

Cặp đôi quen biết nhau khi Phượng Hoàng làm việc ở Malaysia

Chàng trai đó là Harris Osman, sống ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Họ quen nhau trong một lần Harris ghé chung cư thăm bạn, trùng hợp đó lại là nơi Phượng Hoàng sinh sống. Từ cái nhìn đầu tiên, Harris đã bị thu hút bởi vẻ đẹp dịu dàng của cô gái Việt nên bắt chuyện làm quen.

Dù Phượng Hoàng khá dè dặt, Harris vẫn kiên trì theo đuổi. Anh thường đưa cô đi ăn món Việt, dù phải di chuyển xa mới tìm được quán phù hợp.

Thậm chí, có lần anh đưa cô tới nhà hàng không phục vụ món Halal (thực phẩm dành cho người Hồi giáo), và chỉ ăn bánh mì để chiều lòng người thương.

Biết cô sống một mình, Harris quan tâm từng chút một, thường đưa cô tham gia các lễ hội, tiệc tùng địa phương để nhanh chóng hòa nhập với văn hóa bản xứ.

Có lần Phượng Hoàng bị trúng gió, Harris dậy sớm mua thuốc, mang đến đặt trước cửa rồi mới đi làm. Sự chân thành và chu đáo của anh dần khiến cô rung động.

“Sự khác biệt tôn giáo từng là rào cản lớn nhất giữa tôi và anh ấy. Tuy nhiên, trước sự quan tâm và lời khẳng định ‘anh sẽ là người bảo vệ, lo lắng cho em sau này’, tôi quyết định tin tưởng”, Phượng Hoàng chia sẻ.

Họ về chung một nhà sau gần 2 năm tìm hiểu

Biết con gái quen người Hồi giáo, bố mẹ và các dì của Phượng Hoàng bất an. Thấy vậy, Harris quyết định về Việt Nam ra mắt, dùng sự chân thành của mình để thuyết phục nhà gái.

Khi đó, Harris và Phượng Hoàng đã hẹn hò được 6 tháng. Nhà không đủ phòng riêng, Harris phải ngủ ở phòng dạy học của mẹ Phượng Hoàng.

Dù phải nằm trên nền đất - dẫu đã quen với việc ngủ trên đệm dày, anh cũng không một lời phàn nàn. Để có thể giao tiếp và hòa nhập với văn hóa nhà bạn gái, anh sẵn sàng học tiếng Việt và tìm hiểu kỹ nhiều điều trước đó. Chính sự nhiệt thành ấy đã khiến bố mẹ Phượng Hoàng có cái nhìn khác về chàng rể tương lai.

"Bố mẹ Harris thoáng hơn, luôn ủng hộ hạnh phúc của chúng tôi. Trong dịp bố mẹ tôi ghé thăm, họ tiếp đón rất tử tế. Ấn tượng của hai bên về nhau tốt đẹp nên chuyện tình cảm của chúng tôi cũng suôn sẻ hơn", Phượng Hoàng kể.

Mâm cỗ cưới khiến cả làng bất ngờ

Phượng Hoàng đã có quá trình học hỏi để hòa nhập với văn hóa đạo Hồi của chồng. Khi thực sự thấu hiểu, tin tưởng nhau, họ quyết định về chung một nhà. Đám cưới được tổ chức ở Malaysia vào tháng 11/2025 và ở Việt Nam vào tháng 1/2026.

Phượng Hoàng có đám cưới đáng nhớ ở Malaysia và Việt Nam

Đám cưới ở Việt Nam, phía nhà trai có bố mẹ, họ hàng và bạn bè của chú rể tham dự. Để cân bằng nét văn hóa giữa hai bên, Phượng Hoàng cùng gia đình lên thực đơn cỗ cưới khá đặc biệt.

Toàn bộ 35 mâm cỗ không có bất cứ món thịt nào, chỉ có các món ăn được chế biến từ hải sản như tôm, cua, cá. Đặc biệt, nhà Phượng Hoàng không đãi khách rượu, bia mà chỉ có nước lọc, nước ngọt.

"Nếu đám cưới đãi bia, rượu và những món ăn chế biến từ ‘thịt không Halal’ thì phía nhà chồng tôi sẽ không tham dự. Gia đình tôi muốn tôn trọng văn hóa đôi bên nên làm cỗ từ hải sản và lược đi đồ uống có cồn.

Họ hàng, làng xóm bất ngờ và dị nghị khá nhiều về tiệc cưới. Có người đứng dậy về sớm do cỗ cưới không có rượu. Tuy nhiên, đa phần mọi người đều thông cảm và chúc phúc cho vợ chồng tôi", Phượng Hoàng chia sẻ.

Đám cưới ở Việt Nam được tổ chức chu đáo theo phong tục truyền thống

Sau khi kết hôn, Phượng Hoàng sống chung với nhà chồng. Với sự tôn trọng và thấu hiểu, cô không gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi, hòa nhập văn hóa Hồi giáo.

Mỗi khi ra đường, Phượng Hoàng thường mặc kín đáo và dùng khăn trùm đầu. Cô cũng làm quen với thực phẩm Halal để các bữa ăn gia đình hòa hợp, gắn kết hơn.

Tuy nhiên, việc làm dâu có nhiều điều khiến Phượng Hoàng bất ngờ.

"Bố mẹ chồng tôi rất thoáng tính. Ngày nghỉ, tôi có thể ngủ đến trưa, khi dậy thì đồ ăn đã có sẵn. Bữa tối, nhà tôi không nấu nướng hay ăn chung mà mỗi người tự đặt đồ ăn mình yêu thích. Nói chung, việc làm vợ, làm dâu của tôi suôn sẻ vì mọi việc trong nhà đã có chồng và nhà chồng lo.

Mỗi ngày chúng tôi phải cầu nguyện 5 lần vào các khung giờ: 6h, 13h30, 16h30, 19h30 và 20h45", Phượng Hoàng kể.

Phượng Hoàng dần hòa nhập với văn hóa nhà chồng

Sự đồng hành của chồng, sự thấu hiểu của mẹ chồng đã giúp Phượng Hoàng hòa nhập nhanh hơn với nếp sống gia đình. Mẹ chồng cô dù không ăn chay nhưng vẫn thường nấu đồ ăn chay cho con dâu, mua sẵn trang phục Hồi giáo cho con dâu mặc, giúp con dâu làm việc nhà...

Nhờ sự yêu thương và thấu hiểu ấy, Phượng Hoàng có thêm động lực vun vén hạnh phúc gia đình ở nơi cách quê nhà hơn 2.000km.

